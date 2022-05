No es un disco recopilatorio ni de versiones de grandes clásicos, tampoco es uno grabado en vivo; sin embargo, es la producción que marca la carrera de Fonseca y con la que celebra 20 años en la música. Viajante –como se titula el álbum– lo tuvo al borde de la locura: la pandemia lo encerró como a todos y ese tiempo lo dedicó al proceso de composición y producción.

“Es el disco más intenso de mi carrera –cuenta–. Creo que oí un millón de veces cada tema, me sumergí como nunca antes lo había hecho, conozco cada letra, palabra, arreglo, acorde, melodía... y estoy muy orgulloso de cada una”.



Cuando charlamos –vía Zoom, él desde Miami– había pasado un par de semanas sin escuchar nada de Viajante. Pero como un papá orgulloso, dice que este álbum tiene sabor de celebración porque en él confluyen todos los sonidos que han marcado sus composiciones desde hace dos décadas, cuando Te mando flores explotó en la radio y se convirtió en la carta de presentación de este bogotano al que los acordes vallenatos le sonaban muy bien.



Juan Fernando Fonseca (Bogotá, 1979) asegura que todo lo que está en Viajante es una mezcla de “su esencia, influencias, sentimientos y pensamientos”. Una decena de cortes que lo definen y en los que comparte con artistas como Silvestre Dangond (Cartagena), Greeicy, Cali y El Dandee (2005), Cimafunk (Háblame bajito) y con los mexicanos de Matisse, en Pasa, el sencillo más reciente.

Pasa es una historia de desamor en términos amables, ¿cierto?



Es una canción de desamor con esperanza: “Yo nunca quise hacerte daño, pero pasa”, dice la canción, que por un lado habla de guardar los buenos recuerdos y, por el otro, habla de que si esa otra persona quiere regresar, la puerta está abierta.



Invité a los amigos de Matisse porque siento que tienen mucha mística al interpretar y esta canción está muy cargada de melancolía... me parece que sus voces eran ideales.

¿Cómo fue la selección de artistas para las colaboraciones?



Siempre he creído que se dan naturalmente para que quien escucha la canción sienta que hay algo real: amistad, admiración. Y con cada uno la historia es distinta.



Con Silvestre (Dangond) somos amigos de hace años, y veníamos charlando de cantar juntos, pero no habíamos encontrado la canción precisa. Hasta que llegó Cartagena. En 2005, quería hacerle un homenaje y darle un agradecimiento a Te mando flores, entonces invité a Greeicy, con quien había cantado este tema en una sesión de los Latin Grammy y a ella le encantó la idea.



Y lo de Matisse, como te decía, me encanta como ellos manejan la melancolía, el sentimiento. Los tres cantan bellísimo.

Los álbumes son como una fotografía del momento artístico y personal, pero ahora se han convertido en una idea muy romántica…



Cierto. Siento que Viajante va a marcar algo muy importante en mi carrera y sigo creyendo en los álbumes por lo que dices, yo soy un romántico y me encanta marcar los momentos de mi vida, y nada mejor que en un disco, en canciones. Cuando pienso en Conexión, Agustín, Corazón, Ilusión o en Gratitud (sus producciones discográficas), de inmediato me regreso a ese momento, como en una máquina del tiempo.



Ahora Viajante… fíjate que el título fue algo muy difícil de encontrar, creo que pasé como seis meses pensando en el nombre del álbum, pero sabía que quería algo que reflejara la celebración de los 20 años y con este recorrido, a pesar de que no fuera un trabajo en el que revisitara mis canciones clásicas, sí quería que en el título se sintiera una celebración. Viajante me parece que engloba eso. Una frase que me encontré por ahí lo define como ‘alguien que se desplaza tal cual y como es’. Y aplica aquí porque si hay algo que he mantenido intacto en estos años, es mi amor por la música, mi respeto, las ganas y necesidad de hacerla.



Desde niño, la primera vez que escribí y la interpreté, sentí algo que es lo que siempre termino buscando en el escenario o en el estudio. Yo siento una mística especial. Todo lo que ha pasado en estos 20 años, todo lo que hemos viajado, y no me refiero solamente a lo físico, sino a los géneros, los proyectos, ambientes musicales... en todo eso hay esa constante, esa ilusión por seguir haciendo música.

Y Viajante es un álbum bisagra, que transmite movimiento...



Me siento muy orgulloso del resultado. Viajante es un álbum que me mueve todas las fibras, desde la canción uno hasta la número 10.

¿Viene gira con el disco?



Sí. Venimos con una gira que anunciaremos a finales de junio, creo que iremos por el continente, menos a Brasil, a escenarios fantásticos como el Auditorio Nacional o el Gran Rex de Buenos Aires o el FTX de Miami... queremos celebrar estas décadas de carrera a partir de octubre y creo que estaremos de gira hasta abril del 2023.



Y vienen más proyectos alrededor de Viajante que me tienen emocionado. Ya los iremos anunciando.

¿Cómo es su sensación cuando le piden que cante sus clásicos?



Con Te mando flores, puntualmente, me pasa algo y es que la he cantado un millón de veces pero no me canso. Es un tema que siempre que arranco a tocarlo, me regresa a ese primer momento del lanzamiento, lo que representó, el punto importante que marcó. Tengo una relación muy sana con mis canciones porque no las canto por obligación, sino porque me gusta y me recuerdan muchas cosas, les tengo una gratitud gigante: ahí están también Eres mi sueño, Arroyito, Vine a buscarte, Enrédame, Paraíso. Todas significan mucho para mí.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

