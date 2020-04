Fonseca ofrecerá dos conciertos desde su casa

Como actividades culturales en casa para entretener la cuarentena, el artista bogotano Fonseca tendrán dos fechas este fin de semana para hacer cantar y bailar a su público.



El primer concierto será el sábado 18 de abril con el nombre ‘Cambia El Guión’ y, el segundo, será el 19 de abril como participación del festival ‘Music Lives’, el cual busca beneficiar a un fondo por el coronavirus.

El pasado 28 marzo, Fonseca deleitó a sus fanáticos con un concierto en vivo transmitido desde su canal de YouTube y, esta vez, vuelve por el mismo medio a presentarse para seguir alegrando a las personas en sus casas con su voz y su guitarra. A las 6 p.m. hora colombiana de este sábado 18 de abril, los interesados podrán sintonizar el show.



Asimismo, la transmisión de 'One World: Together at Home' de Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, que será también el 18 de abril, se unirá al programa 'Music Lives', el cual busca recolectar fondos para ayudar a la organización Musicares COVID-19.



Para ‘Music Lives’, el cual se podrá sintonizar desde LiveXLive.com y sus aplicaciones, así como en TikTok y LiveXLive's Cuenta TikTok, participarán más de de 35 artistas, incluido Fonseca, Anitta, Arcángel, Big Gigantic (DJ Set), Brytiago, Curtis Roach, DJ Bash, DJ Pope, Dr. Fresch, Eladio Carrion, Gente De Zona, Gigolo y la Exce, Gioli y Assia, Kevvo, Elephante, J Balvin, Maddy O'Neal, Matoma, Maxi, Michigander, Mihali, Nahko, Nas, Nik West, Sin trajes, Rafa Pabon, Snbrn, Stefan Benz, Swae Lee, Tabi, The Funk Hunters, Trippie Redd, Two Feet, Two Friends y 10K.Caash.



Además, Fonseca también tiene motivos para celebrar con música, pues recientemente fue nominado a cinco Premios Lo Nuestro 2020, de Colombia. El cantautor recibió las siguientes postulaciones: Canción del Año por “Ven”; Mejor álbum del Año por “Agustín”; Canción Tropical por “Simples Corazones”; Artista Tropical y Mejor Gira en vivo por “Simples Corazones Tour”,. La premiación se hará vía streaming el próximo 16 de mayo.

Cultura EL TIEMPO

