Las nuevas obras de Ken Follett, Mario Vargas Llosa, Antonio Muñoz Molina y Arturo Pérez-Reverte, entre otros autores de España y de América Latina, estarán entre las próximas novedades literarias.



Ya es una tradición para esta época del año que se anuncien los nuevos libros que llegarán a las estanterías de las librerías, de cara a la próxima Feria Internacional de Fráncfort, el mayor encuentro de la industria editorial en el mundo, donde se negocian los derechos y novedades de los grandes autores.

En "La armadura de la luz" (Plaza & Janés), quinto volumen de la saga superventas "Los pilares de la Tierra", el británico Ken Follett vuelve a la ciudad de Kingsbridge, en el contexto de la Revolución Industrial y las guerras napoleónicas.



El Nobel Vargas Llosa regresa a las librerías con "Le dedico mi silencio" (Alfaguara), ambientada en su Perú natal, una obra que mezcla ficción y ensayo para abordar una de sus obsesiones: la utopía.

Lumen publicará, por primera vez en España, "Donde vuela el camaleón" (1996), de la uruguaya Ida Vitale, que incluye cuentos, fábulas y alegorías, en una suerte de bestiario humano para revisitar algunos mitos clásicos y dar cabida a una fantasía borgiana.



Desde Latinoamérica llegarán también "Los divagantes" (Anagrama), de la mexicana Guadalupe Nettel; "No fue penalti" (Almadía), del también mexicano Juan Villoro; y "Allende" (B), del chileno Carlos Tromben.



Del ámbito internacional está "El desertor" (Salamandra), del Nobel Abdulrazak Gurnah; "El amor en Francia" (Lumen), del también Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio; y "El último telesilla" (Tusquets) de John Irving, entre otras.



No faltarán superventas como Stephen King con "Holly", John Grisham con "Los adversarios" y Danielle Steel con "La aventura", las tres en Plaza; Sarah Lark con "La veterinaria" (B), o Elísabet Benavent con "Cómo (no) escribí nuestra historia" (Suma).



La novela negra estará representada por "El problema final", novela-problema del español Arturo Pérez-Reverte, y "Las hermanas Jacobs", de Benjamin Black (ambas en Alfaguara).



En el género histórico sobresalen "El infierno" (Planeta) de Carmen Mola, o "El año en que nació el demonio" (Seix Barral), de Santiago Roncagliolo.



En el género del relato se editarán "El limbo de los cines" (Nórdica), del español Luis Mateo Díez, y "Mr. Kafka" (Nórdica), con los cuentos de Bohumil Hrabal sobre la Praga estalinista, inéditos en castellano.



En poesía destacan "Poemas de lo Irremediable" (Planeta), del recientemente fallecido Antonio Gala, con poemas inéditos; "Sinfonía corporal. Poesía completa (1977-2005)" (Tusquets), de Fernando Aramburu; "Los reinos del allí. Poesía reunida (1940-2010)" (Galaxia), de Carlos Edmundo de Ory, que incluye una treintena de poemas inéditos; y "Ágora" (Sexto Piso), de la portuguesa Ana Luisa Amaral.



