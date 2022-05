Entre los siglos XIV y XVII ocurrió un extraño fenómeno. Grupos de personas empezaban a bailar y bailar sin detenerse hasta que morían agotadas. El fenómeno, conocido como coreomanía, danzamanía o enfermedad de bailar inspiró a Florence Welch, vocalista y líder de la banda británica Florence + The Machine para la creación de su más reciente álbum: Dance Fever.



El álbum incluye los temas ya publicados My Love, Free, King y Heaven is Here, todos ellos acompañados de impresionantes vídeos del aclamado director Autumn De Wilde.



(Lea también: La historia de Ara Malikian, el violinista libanés que huyó de la guerra)

Producido por Florence Welch, Jack Antonoff y Dave Bayley, Dance Fever recupera lo mejor de Florence y está hecho para el escenario. Florence + the Machine anunció su gira Dance Fever Tour para noviembre. Universal cedió a EL TIEMPO la siguiente entrevista con Florence.

La última vez que los vimos fue en Grecia en el 2019 ¿cómo se siente y cuáles son sus planes?

Cada vez que termino una gira, me doy cuenta de que esto es todo el dolor, simplemente lo olvidas. Es como si te hubieras drogado y aun no lo has superado, pero te impulsa a hacer algo más muy rápido FACEBOOK

TWITTER

Creo recordar que el concierto en el Acrópolis fue especial, los antiguos griegos sabían cómo construir (risas). La acústica fue increíble, sentí el frío de Atenea, sentí que Atenea estaba allí ... ella es la diosa de la guerra y las artesanías, y se sentía muy al estilo de Floren + The machine. Fue muy especial y luego, por supuesto, me dejó, y tan pronto como subí al escenario y completé un ciclo. Luego, empecé a escribir Dance Fever casi de inmediato. Cada vez que termino una gira, me doy cuenta de que esto es todo el dolor, simplemente lo olvidas. Es bastante como si te hubieras drogado y aun no lo has superado, pero te impulsa a hacer algo más muy rápido. Creo que ese es un poco uno de los conceptos en el álbum, se siente como una posesión, se siente como si te comprometieras con esto y lo superas y luego, tan pronto como terminas, simplemente te levantas de nuevo. Y se siente como estar fuera del cuerpo, así que comencé a escribir de nuevo inmediatamente con una especie de fiebre.

Puede ser algo así como cuando se liberan endorfinas después de un ejercicio extremo y se siente dolor pero también como si pudiera hacer más.

Sí, es así. Es como si te volvieras adicto a terminarlo, después de haber sobrevivido, y pensar, oh, Dios mío, no puedo creer que haya superado eso. Y darse cuenta de que no era tan malo. Hagámoslo de nuevo. Es decir, acabas de estar en medio de una gira que nunca podrás volver a hacer y solo piensas que no sobrevivirás a esto ... pero es raro, cuanto más te cuesta, más tiempo te quita. Pero luego simplemente lo olvidas y piensas que tienes que ir de nuevo, lo cual es una especie de locura, creo.



(Le puede interesar: Duina del Mar habla de su más reciente canción: 'Somos poema')

¿Cuándo empezó a materializarse 'Dance Fever'?

En 2019. Estaba probando el anterior disco, hicimos el video de Big God, y esa canción se sentía más como una estrella de un próximo disco, como el comienzo del próximo capítulo, incluso ese video y trabajar con Autumn y eso me sucede bastante.

¿De dónde surgió el concepto del disco?

Alrededor de 2019, un amigo mío me contó sobre esto que sucedió en los siglos XIV y XVII en Europa, donde la gente bailaba hasta la muerte. Hay un caso específico en Estrasburgo en la que se afectaba principalmente a mujeres: 400 mujeres simplemente bailaron hasta la muerte. Me sentí tan profundamente identificada porque es bastante inexplicable que podría haber sucedido, podría haber sido un virus coreográfico, no sé. Creo que lo que más me identificó es que se creyó que era estrés colectivo, por lo que también es un fenómeno psicológico posible hoy en día. Me relacioné mucho con la idea de que te estresaste tanto que te vendría bien bailar en medio de la calle. Pero también creo que lo que más me relacionó fue la incapacidad de dejar de moverme.

¿En qué punto estabas el álbum cuando todo comenzó a cerrarse por la pandemia?

Una semana. Tuvimos una semana. Llegué a Nueva York en febrero y todavía estaba en esa época cuando estaba preguntando si me parecía bien ir. La gente decía, está bien, vete. Y fue una locura, fue como hablar de antes de esta fiebre de energía y música y creatividad creativa que se apoderó de mí tan pronto como el último álbum que había hecho. Me fui a casa y teníamos todos los planes de que regresaría muy pronto, pero no sucedió en absoluto.



(Lea además: Pixies regresa a Colombia: estará en Bogotá en octubre)

¿Cuándo decidió que necesitabas avanzar en el disco?

Me relacioné mucho con la idea de que te estresaste tanto que te vendría bien bailar en medio de la calle. Pero también creo que lo que más me relacionó fue la incapacidad de dejar de moverme FACEBOOK

TWITTER

La primera canción que escribí fue Heaven is here. En el estudio estaba solo yo y el ingeniero. Escribir fue mi salida. Sabes, trabajar y escribir sobre cosas me ha sacado del borde y así durante gran parte de mi vida y realmente me gusta preservar, creo, mi cordura en ir y poder hacer cosas. Así que solo lo pensé. No soy una escritora casera. No tengo un estudio en la casa. No puedo sentarme y escribir una canción en casa. Necesito el acto físico de vestirme e ir a un estudio, para concentrarme allí. Si estoy en casa, puedo intentar sentarme a trabajar y digo: hay un jarrón allí y necesito moverlo a 100 lugares diferentes en la casa para ver dónde se supone que debe quedar. Así que hago eso durante 2 horas y luego vuelvo y no, creo que debo mover esta silla para tal otro lugar. Simplemente no puedo, la casa es un proyecto en sí mismo. ¿Sí sabes a lo que me refiero?, es como una instalación en curso en la que vivo. Entonces eso simplemente se hace cargo, así que tengo que dejar la instalación de la casa para ir a trabajar. En un punto de la pandemia quería hacer algún tipo de maleficio o hechizo o algo sí, estaba tan apenada, enojada y frustrada mientras solo quería hacer algún tipo de maldición o algo así. Quería hacer que todas las cosas parecían tan malas, quería decir algo realmente terrible, una canción horrible, una letra realmente horrible. Solo necesitaba volverme realmente oscura en ese punto y simplemente hacer algo que fuera un poco terrible como una forma de procesarlo todo.

Las letras son tristes y muy personales, muy íntimas ¿Cómo fue el proceso de escribir las letras de las canciones?

Creo que haber escrito poesía fue lo que le dio la forma a las canciones, intento escribir algo de poesía siempre que estoy muy racional...Con la poesía no estoy pensando en otras cosas, ni en las rimas, solo en una structura fuerte. Se puede pensar más en frases y cosas que son más nítidas y claras y tal vez más directas. Creo que después de haber experimentado con un tipo diferente de escritura, volví a todas las canciones, así que es como si las hubiera tomado. Otro punto es que creo que logré un nivel de humor en mi vida que aún no había descubierto cómo trabajar en las canciones, y comencé a sacarlo a la luz y la poesía y luego verlos cuando volví a escribir canciones. Pensé que podría aportar algo de ese tipo de manera más directa y meterla más bromas. En realidad, fue pensar en la escritura de la poesía que forma las letras de este álbum, aunque decidí que era mejor compositora que poeta, así que tal vez debería ceñirme a lo que soy buena (risas).



REDACCIÓN DOMINGO