Flora Martínez nos cuenta su experiencia como compositora

Al principio tuvo muchas dudas, pero todo era parte de su ejercicio creativo: Flora Martínez se preguntaba si con tantas “joyas” musicales por ahí, era necesario crear canciones nuevas. Y el 2021, efectivamente, trajo una novedad en su carrera musical: por primera vez interpretaría sus propias canciones.

“Siempre sentí la necesidad de cantar, sin importar quién es el autor de la canción. Agradezco haber tenido el tiempo para crear canciones originales y que también les hayan gustado a mis seguidores”, sostiene Martínez.



La pandemia le trajo cosas buenas y otras no tanto. Frenó el estreno de su monólogo musical Frida libre en España y México –después de haber interpretado a la pintora mexicana en el teatro– y también una gira por Estados Unidos; pero le permitió ahondar en la composición, lo que no había hecho antes.

Flora, la inolvidable Rosario Tijeras del cine o Tatiana Gómez de Vecinos, en la TV, nos habló de su EP Aquello, que reúne cinco canciones escritas por ella y producidas por su esposo, el músico uruguayo José Reinoso. Aquello está disponible en todas las plataformas, se mueve entre el bolero, el jazz, la bachata y la ranchera. Y suena como ella.

¿Cómo empezó todo?



Desde niña me muevo con una maleta cargada de libros y cuadernos. Soy una lectora empedernida y siempre tengo la necesidad de escribir y tomar nota de todo. En esas libretas encontré muchas de las semillas de las canciones. Me emocionó mucho recibir fotos de seguidoras que se tatuaron algunas frases de mis canciones en la piel, fue un subidón de entusiasmo que jamás había sentido antes.

¿Cuál es el sentimiento al interpretar por primera vez una composición suya?



Realmente, cantar una canción mía o una de José Alfredo Jiménez no cambia mucho. Yo siento que cada vez que ocurre el hecho artístico, uno es un vehículo nada más. Es extraño, pero cuando canto mis propias canciones no las siento mías, sino que siento que, como las de otros autores, las letras me atraviesan, utilizan mi voz y se materializan en sonido. Es una sensación difícil de explicar, como si uno fuese un médium.

Los arreglos de Me equivoqué otra vez, que fue el primer sencillo, tienen un sabor muy de Cuba años 50; ¿la sordina, por ejemplo, ubica en ese espacio-tiempo?



Soy fanática del jazz, y vivo desde hace 16 años con uno de los músicos de jazz más importantes de Hispanoamérica. Este género y todas sus variantes son la banda sonora que ha sonado en mi hogar durante estos años. Efectivamente, el trompetista que colabora en esa canción es cubano, el fantástico Orlando ‘Batanga’ Barreda. Yo creo que al cine, bueno, al jazz, al bolero, al tango, al teatro, cada equis cantidad de tiempo los dan por ‘muertos’, acabados. Pero de repente se reaniman y regresan para recordarnos que el arte siempre estuvo ahí, en todas las épocas, acompañando la evolución humana. El arte no tiene edad. He visto en mis funciones del monólogo musical Frida libre a gente llorar mientras canto La Adelita o Cielito lindo, que tienen más de 100 años.

El álbum se enriquece de muchos géneros, pero siento que el jazz y el bolero son su alma.



El jazz nace en plantaciones de algodón durante un proceso de esclavitud forzosa, o sea, aunque no lo parezca, es tal vez la música de protesta más pacífica que existe. ¿Cómo liberarnos de las cadenas en la carne? Cantando. El bolero que a mí me gusta es el que se nutre de las armonías, melodías y estructuras del jazz. Ambos géneros están emparentados. Si uno escucha música de las películas de los años 30 de México, Argentina o Estados Unidos, nota que hay una sonoridad común a todas ellas, sin fronteras, universales. Haz el ejercicio de escuchar El día que me quieras, de Gardel, y luego imagínate el mismo arreglo, pero cantado en inglés por Frank Sinatra, y verás que la música es la misma. Respeto las tradiciones, lo autóctono, lo folclórico, lo que es propio de pequeñas regiones –que hay que cuidar para que no desaparezcan–, pero me siento identificada con las artes sin fronteras, tal vez porque desde mis 6 años me movía sola con mi hermana en un avión, yendo y viniendo de Vancouver (Canadá, donde nació) a Bogotá. Nunca sentí las fronteras.

¿Por qué escogió Aquello como la canción que titula el álbum?



Aquello está dedicada a ese rincón donde uno va depositando los residuos de situaciones que ya no quiere vivir más; en mi caso, Aquello tiene que ver con situaciones que viví en mi carrera como actriz, cosas que no quiero más, de las que me siento muy lejos y que recién ahora que me di cuenta. Estuve peleada mucho tiempo con ‘aquello’ hasta el punto de que ni siquiera tengo un mánager que me represente en Colombia. Habiendo sanado eso, gracias a estos seis años sobre las tablas, ahora sí voy a regresar a esa gran pasión que es contar historias en cine y series. Cuando uno realmente siente que hay cosas que parecen pertenecer a otra vida, que están realmente lejos, creo que es cuando realmente uno las termina de sanar.

Es muy emotivo el homenaje a Chavela Vargas: “En un mundo raro y de machos, en mi alcoba siempre fui poema...”. Qué frase poderosa. Cuénteme de este tema.



A raíz de estudiar exhaustivamente a Frida Kahlo, apareció Chavela. Mi esposo la conoció en persona cuando era director musical de la cantante Buika, y su mánager manejaba también a Chavela en España. Preparé un espectáculo que no he podido estrenar dedicado a Chavela Vargas que se titula La Vargas Ritual Chavela. Para mí, ella es una oradora. Su voz te penetra la piel. Todo en ella es verdad. Viendo una entrevista suya le preguntan acerca de su orientación sexual y ella, que siempre fue muy reservada con su vida íntima, respondió algo así como “que digan de mí lo que quieran” y evadió la respuesta, pero nunca sintió vergüenza ni pudor acerca de su orientación sexual, sino que simplemente para ella era algo íntimo que no hay por qué pintarlo con aerosoles en un paredón y hacer carteles. Me gusta esa elegancia de Chavela, una artista de culto irrepetible.

¿Qué tan complicado es mantenerse y destacar en una industria que produce miles de sencillos a la semana y está tan marcada por géneros como el urbano?



Creo que escuché o leí que cada viernes se lanzan unos cinco millones de canciones en todo el mundo. A mí me parece justo y democrático que todo el mundo pueda producir su música y lanzarla. Mi esposo les dijo un día a mis hijos, cuando eran pequeñitos y estaban pegados mirando a un cantante en el televisor, que el hecho de que estuviese allí no significaba que fuera bueno ni tampoco mejor que los que no están en ese televisor. Y les mostró grabaciones increíbles de gente desconocida que no tiene acceso a medios. Creo que las nuevas plataformas y las redes sociales permiten a los artistas independientes darse a conocer de forma orgánica. Con plata es fácil y cualquiera puede llegar a ser famoso, pero cambiar la historia de la música como un Sting, Stevie Wonder, Amy Winehouse, eso no se hace a punta de billetera.

Flora Martínez es colombocanadiense. Foto: Cortesía prensa Flora Martínez

¿Cuáles son sus secretos para mantener su voz y belleza intactas?



Pura disciplina, buena alimentación, mucho amor, familia, paz interior, mucho estudio. Creo que si uno se levanta dando las gracias por el día que acaba de comenzar, siendo consciente de lo cortita que es la vida y valoramos todo lo que tenemos en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, desarrollaremos ese hábito de cuidar lo que uno tiene como un tesoro que nos fue dado para iluminar a los demás.

¿Qué proyectos vienen en la actuación?



Te doy la primicia: estoy preparando un personaje para una película. Finalmente regreso a uno de mis grandes amores, el cine. Tuve varias propuestas en los últimos años, pero no quería aparecer en una película por el mero hecho de aparecer porque yo jamás me moví de esa manera. Reconozco que luego de hacer teatro, me he convertido en una actriz difícil de seducir si la historia no me conmueve hasta la última fibra. Los astros se alinearon y me llegó una historia maravillosa que me llena de emoción e ilusión. Será, hasta la fecha, mi mayor reto actoral, no puedo decir más porque estoy bajo contrato de confidencialidad. Se rueda durante el último trimestre de este año. Ojalá nos quede maravillosa.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

