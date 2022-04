La expresión “save the best for last” viene a la mente al escribir una reseña de Flashpoint, la saga escrita por Geoff Johns e ilustrada por Andy Kubert, que después de otras 59 publicaciones cierra la colección de novelas gráficas de DC.



Y también viene a la mente la expresión “obra maestra”.

Publicado entre junio y octubre de 2011, este arco lanza a Flash a un mundo que no reconoce, en el que su madre está viva, Atlantis y Themyscira –los reinos de Aquaman y Wonder Woman– están en guerra, y no existen Superman o la Liga de la Justicia.



Pero existe Batman, que impone su brutal –y, a menudo, letal– sentido de justicia en los callejones de Gotham. Aunque ampliamente conocido, de su arco baste decir por ahora que no es el que hemos visto tantas veces.



Decir que DC es propensa a los reboots, resets y remakes equivale a decir que McDonald’s es propensa a hacer hamburguesas. Pero este se siente distinto. Y aunque no cabe duda de que el legado de Flashpoint ha perdido lustre con los años, pocos dudarían de que en su momento se sintió como un cataclismo.



Johns y Kubert crearon un mundo en el que lo familiar se tornó desconocido y sumieron a DC en un cambio tectónico en del que emergerían The New 52. Por el camino, representó para la editorial sus mejores ventas en años.

(Tal vez quiera leer: ¡De maratón!: todas las películas de James Bond llegan a Amazon Prime Video)



Desde el primer número, la obra se dedica a configurar este nuevo mundo y a

explorarlo desde el punto de vista de su desconcertado protagonista.



A medida que se encuentra con personajes como Cyborg, Shazam o Secret Seven, Barry Allen debe reclutar la ayuda que necesita para entender qué ocurrió y cómo arreglarlo. Por ese motivo, no obstante ser un libro de Flash, la historia depende en gran medida de Batman.



DC adaptó esta saga en la acertada cinta de animación The Flashpoint Paradox y ha hecho saber que influenciará la historia de The Flash, la próxima película de su DCEU.

El Batman de esta línea temporal ha aparecido desde entonces en otras obras de la editorial, como miembro de Justice League Incarnate. Este año regresa de la mano del propio Geoff Johns en Flashpoint Beyond, una nueva serie quincenal de seis números que comenzó su run en abril. La serie contará la historia de lo que le sucedió al mundo de Flashpoint luego de la conclusión de la serie de 2011.

(Le puede interesar: ‘El Pibe’, Marbelle y los famosos que estarán en el ‘Bake Off Celebrity’)



Y hablando de conclusiones, con este libro termina la Colección de Novelas Gráficas de DC. Han sido 60 entregas, que van de lo intrascendente a lo monumental. Es apropiado que concluya con este título, que recuerda que cada final es un nuevo comienzo y que, aunque las cosas vuelvan a ser lo que eran, nunca nada volverá a ser igual.



La colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna son reunidas en la Colección de Novelas gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000. El precio de cada libro es de $ 32.900.



Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.