'Mientras los europeos hablan de progresismo invaden Siria': Fito Páez

Fito Páez se mantiene fiel a su principio: “No hago canciones, sino álbumes”. Esa convicción se suma al estilo clásico de hacer música, cuando los artistas presentaban un álbum y salían, después, de gira para tocarlo en vivo.

“Estamos en un momento de sencillos efímeros. ¿Cuánto permanece una canción hoy en día?”, se pregunta el rosarino mientras atiende la llamada de EL TIEMPO, en una 'suite' de un hotel en Bogotá.



'La ciudad liberada' es el título de su más reciente producción que, con creces, encaja en esa filosofía con sus 18 cortes, y que en una filigrana sonora funde la experimentación sonora con temáticas coyunturales. Ese álbum, el número 24 de la carrera del rosarino, es el alma de la gira que lo trae de vuelta la próxima semana al país donde dará cinco conciertos: en Pasto, Medellín, Bogotá, Cali y Tunja.



“Ya todo el mundo me advirtió del frío pero también me adelantaron que me prestarán una ruana para arroparme", bromea.



Con sus dotes de buen conversador, Páez abordó los detalles de 'La ciudad liberada', que ha sido considerado por varios críticos musicales como el mejor álbum de su carrera.



En este álbum parece que se pone en los zapatos de otros. Desde la portada, hay una suerte de desnudez del alma y del cuerpo: ¿Quería conectar más con la gente?

​

Es probable. Como músico, escritor y cineasta, por todo el proceso de elaboración de las cosas, pasas mucho tiempo en la soledad; pero a la par tenés una vida: hijos, amigos, familia, novia...todo esto te conecta. Cuando salís de tu gabinete de trabajo te encuentras con la realidad. Y a eso súmale que viajo muchísimo. Inevitablemente apareció un álbum, en un gran momento personal, con el mundo ardiendo ahí afuera.

Conceptualmente el disco habla de eso, pero de alguna forma lo más hermoso son las músicas, ritmos y armonías que hay en él. A mí lo que más me entusiasma es que fue un trabajo de año y medio, de mucho laboratorio y que pude poner de manifiesto una cantidad de experimentos musicales y formales que derivan en un formato canción.

Resulta muy lúdico el álbum, te puedes divertir.



De hecho, se pasa por todos los estados anímicos...



Sí. Te hace pensar, sufrir, llorar, enojar y luego, otra vez reír.



Hasta te arrulla.

​

¡Es verdad! Con la canción 5778, que cierra el disco y que se llama así porque se grabó el año pasado, y ese es el número del año nuevo judío.



Hablemos de ‘Islamabad’, un tema brutal e incómodo.

​

Ahí se puso en duda algunas sentencias de la moralina occidental europea y gringa, e intenta retrata algunas postales del mundo actual. Mientras los europeos se la pasan hablando del progresismo, invaden Siria o hacen la guerra en Argelia y matan una cantidad de africanos. Y, además, se cargan toda la cultura egipcia…

Es como si dijeran: 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago'.



Me parecía un momento en el que el mundo brindaba una cantidad de información, casi obscena te diría, en la cual era inevitable nombrar todo eso. Aparte la red nos permite estar, no viviendo, pero sí sabiendo lo que sucede al otro lado del planeta o a 20 cuadras de nuestra casa.



¿Fue complejo el proceso del álbum?



Fue una aventura muy enrevesada desde lo financiero hasta lo creativo, fue una experiencia bien tormentosa. Y al final de la producción había una tensión tremenda porque teníamos 18 canciones listas y no sabíamos hacia dónde ir: ¿Editamos 11, 12 o 13? Nos quedamos con todo.



Yo tenía la sensación de que si dejaba por fuera una canción, me quedaba algo pendiente por contar y era algo necesario en este momento. Y era mucho lo que quería contar, sabes, a veces, escribes un cuento de una página y a veces una novela de 400.



Y es tan importante y válido lo uno como lo otro...

​

Los formatos te brindan posibilidades, en el CD entraba, entonces, la disquera no podía quejarse de que era mucho material. Y ahora, con las plataformas contás con la cantidad de temas que quieras.

¿En tantos años, los métodos y los motivos de composición han cambiado? Es decir, el amor está presente pero ha cambiado de sujeto...



El amor tiene muchas formas, no es solo la vida marital. Es un sentimiento más grande, filial, amas lo que te conmueve, los animales, hasta la existencia. Es un tema central y el que más me interesa. El amor y la música, claro.



Cuéntenos sobre la puesta en escena de la gira.

​

Es muy sencilla, al contrario de todo lo que está andando por el mundo, con parafernalia de bailarines, luces y pantallas. Nosotros somos cinco músicos, una cantante y, dependiendo del lugar, llevamos unos visuales de apoyo.

Es bien criollito todo, lo que pasa es que la música es poderosa...no hace falta el artificio.



Su música ha permeado a varias generaciones

​

Sí...es que ya tengo 55 años, lo que pasa es arranqué muy chiquito (risas). Creo que es el resultado lógico del paso del tiempo, no hay mucho para decirte al respecto porque ese es un regalo que te da la vida, que tu música circule en una casa y que se convierta casi en un bien familiar. Eso es maravilloso.



De ese modo, podría ser un plan familiar ir a un concierto suyo...

​

Yo a veces les digo a los padres que no traigan a los chicos, porque me vuelvo loco y hago muchos disparates en el escenario, digo barbaridades. Pienso que podríamos ponerle restricción de 12 años al concierto (risas)...es que cuando digo barbaridades, son barbaridades.



¿En qué va su faceta de escritor?

​

Después de 'La puta diabla', edité Los diarios de viaje, que presenté en la Feria del Libro de Bogotá el año pasado, y ahora publiqué 'Los días de Kirchner', una novela corta, una historia de amor dentro de la vida política contemporánea.



¿Anda muy conectado, entonces, con la literatura?

​

Yo prefiero decir que soy un hombre que escribe, más que un escritor consagrado. Acabo de terminar un guion y estoy viendo la posibilidad de rodarlo el año que viene, después de terminar la gira. Ya estoy en charlas con productores mexicanos, colombianos, argentinos, así que calculo que en enero tendré un mapa claro sobre los actores y el desarrollo del filme.



¿Y nos puede adelantar algo de esa historia?

​

Por supuesto que no. Cuando contás algo de lo que harás en cine después sos presa de tus propias palabras: la gente va a ver la película, que se imaginó de una manera con base en la nota que tu publicaste y dice: ¡qué bodrio! (risas). Créeme que es mejor guardar el secreto del guion hasta el último momento...de ser posible hasta el estreno.



Han sido casi cuatro décadas en este viaje de la música y sigue tan campante…

​

Debe ser la vida. A mí me agarraron los 50 muy activo, viste, con la crianza de dos hijos y con muchos deseos de escribir, de dirigir, de hacer música, de tocar, de andar de aquí para allá y con una vida de pareja muy plena. Eso relaja. El deseo no se apaga, cuando eso sucede, se acabó todo.



Simplemente, cuando vas conociendo más materias, te van dando ganas de hacerlas: ya no lees tanto, prefieres invertir el tiempo en escribir; ya no ves tanto cine, querés escribir guiones y filmarlos; ya no escuchas tanta música, te dedicas a componerla e interpretarla.



Pones en escena todo lo que aprendiste. Es un momento hermoso de la vida.

Fechas de la gira por Colombia

La gira ‘La ciudad liberada’ de Fito Páez recorrerá cinco ciudades de Colombia:

Pasto (24 de octubre), Medellín (26 de octubre), Bogotá (27 de octubre),

Cali (29 de octubre) y Tunja (primero de noviembre).

Entradas para todos los conciertos en: www.eticketablanca.com.

SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @s0f1c1ta