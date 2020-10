Fito Páez: ‘He tenido momentos de dolor, de pantano’

Un cumpleaños en Bogotá, un “ponchito” en Tunja, Juanes –“Juanito”– tocando una canción de Silvio Rodríguez en una piscina. Fito Paez recuerda momentos que lo conectan con Colombia y se parará en un escenario para que sus fanáticos lo puedan ver otra vez el primero de noviembre.



“Esto no va a ser un amenity ni un coctel, va a ser un conciertazo”. Fito convertirá uno de sus ensayos en su primer espectáculo en vivo, vía streaming. “Vamos a filmarlo con un montón de cámaras, tendrá una puesta en escena hermosa, llena de pantallas, con escenografías y ropa. Estamos muy entusiasmados”.

La conquista del espacio, su más reciente producción, que acaba de recibir una triple nominación en los Grammy Latinos –álbum del año, álbum pop/rock y canción pop/rock (para La canción de las bestias)–, es la excusa del artista rosarino para inventarse algo diferente y saltar a la virtualidad.



Fito nos habló de música y de Colombia, de sus sombras y sus pantanos en su autobiografía, y del rodaje del guion de su siguiente película, una historia de erotismo y amor.

A propósito de conciertos, usted ha tenido muchos en Colombia. ¿Tiene algún recuerdo particular?



Recuerdo la vez que me cantaron el feliz cumpleaños en el Jorge Eliécer Gaitán (en el 2017, cuando cumplió 54 años) y otro, durante la primera gira de El amor después del amor (en 1993). Fue la primera vez que tocamos en Bogotá, en esos años no había internet, redes, nada. Fuimos al lugar (el Palacio de los Deportes), hicimos la prueba de sonido, era enorme. ‘No va a venir nadie’, pensé. Y cuando llegamos al concierto esa noche, había explotado el lugar, la gente cantaba todas las canciones. Fue inolvidable.



Me acuerdo de otro en Tunja, hace poco (noviembre de 2018). Fue hermoso, pero hacía un frío bárbaro, me puse un ponchito (una ruana) y eran como las 2 de la mañana; ya la gente estaría harta –suponía–, y no. Aquello se encendió como una hoguera, todos cantando y bailando.



Colombia es un lugar entrañable para mí, me han recibido tan bien y he tenido la oportunidad de hacer amigos.

A propósito de colombianos, hablemos de Juanes, que participa en el nuevo álbum y a quien homenajeó en Las Vegas...



Lo más simpático fue lo de Las Vegas. Yo conocí a Juanito hace muchos años, me acuerdo, tocando un tema de Silvio Rodríguez, en una pileta (piscina) a altas horas de la madrugada en Maracaibo (Venezuela). En un festival.



Y lo vi crecer, como crecía su figura y después me enteré de que era mi fan... entonces me invitaron a formar parte del homenaje de Persona del año (organizado por los Grammy Latinos), y acepté encantado. Saqué el tiempo en medio de mil cosas. Me aprendí la canción en esos días, en la mitad de los viajes.



El día de la prueba de sonido, los músicos habían hecho todo lo que les había pedido. Y salió una versión alucinante de Fíjate bien, al terminar todos se pararon a aplaudir, fue un momento salvaje, lo hicimos con mucho amor para él, que se ha transformado en un artista importantísimo de América Latina. Fue un homenaje más que merecido.



Bueno, y lo del disco. Yo estaba en Los Ángeles, grabando, y pensé: ‘Che, este tema le quedaría muy bien a Juanes, a Juanito, le digo yo’; porque la canción habla un poco de lo que somos los artistas, dando vueltas alrededor del sol, encendiendo el fuego con una guitarra. Sobre esa idea quise poner a Juanes, que era un consagrado, junto con artistas en ascenso como Franco Saglietti, Mateo Sujatovich –que ahora está explotando aquí en Argentina– y María Campos, que es una gran cantante. Dije: ‘Mezclémoslos en esa misma canción’ (La conquista del espacio).

Vive en el mundo clásico de los álbumes y al día en lo digital.



Se está gestando un nuevo mundo, con todas las paradojas y contradicciones del caso. Acabo de ver un documental de Netflix sobre personas que habían sido parte del desarrollo de Silicon Valley, en Google, Facebook e Instagram (...). Y todo está basado en una puesta en escena de la simulación y el engaño. En ese mundo vamos a criar hijos. Pero, por otro lado, hay artistas haciendo cosas increíbles, acá tenemos a Ca7riel, que es un músico de esos que salen cada cien años, funde trap con jazz y rock; o tenemos una campeona como Nathy Peluso, que vive en España, un genio, cantante, compositora, bailarina. Yo tuve la suerte de que me aceptaran cuando era pollo, y pude ingresar a la sala de ensayos de Charly García, Spinetta o Litto Nebbia. Es algo propio del oficio. Hay que pasar la pelota, generar la cadena genética para que todo esto siga avanzando.

¿Habla con Charly?



Por teléfono, por ahí cada dos o tres semanas. Yo he tenido muchísima actividad, pero le pego un llamado a ver cómo está, cómo está Mechas –su mujer–, estamos en contacto.

Se ha anunciado que su autobiografía contará de todo, incluso lo feo.



Lo que para una persona puede ser feo, para mí no lo es; todo lo que vives te hace hombre, te hace quien sos. Yo no estoy arrepentido de nada, pero he tenido momentos de dolor, de pantano, de excesos, y también se vivieron. Y tuve suerte y te vas a reír mucho. Pasa de todo. Es un libro no apto para mentes conservadoras (risas), se van a horrorizar o salir corriendo. Y está atravesado por la vida política, el erotismo, es como el camino del héroe y en el primer libro voy a contar mi vida hasta el primer concierto de El amor después del amor en Vélez Sarsfield. Fueron cinco largos meses sin parar de escribir, ya no podía más. Ya me tomaré mi tiempo para lo que falta.

¿En qué va el guion de cine que estaba trabajando?



Ya lo terminé, tengo el elenco, pero no está confirmado nada, no lo quiero quemar. Estamos esperando los protocolos para poder filmar porque es una película en la que hay besos, contacto, polvos, mucho erotismo. Así que la vamos a filmar cuando se pueda hacer bien.



¿Qué significa para usted el reconocimiento, la fama?



La gozosa obligación de seguir inventando cosas bellas honestas, de eso se trata todo al final; te dan la palmada en la espalda o a mí siento que me la dan por eso, no porque aparezco mucho en Spotify o YouTube. Dicen: ‘A este todavía le gusta la música’ (risas). Entonces lo agradezco mucho, porque es un lenguaje que amo y que estoy en permanente estado de revuelta, como diría Foucault, de curiosidad, buscando, investigando, siempre haciendo cosas insólitas, nuevas. Y a la vez afirmándome sobre cosas que hice, es inevitable, una suma de errores hace un estilo. Allí estoy, feliz de que me sigan mimando.

SOFÍA GÓMEZ G.

Redacción Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta