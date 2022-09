La ansiedad del público se adueñó del estadio a la espera de su ídolo. Los aplausos fueron la manera de convocarlo, ante la tardanza, lo llamaron. Finalmente, las luces se apagaron y el cantautor argentino Fito Páez se hizo presente en escena.

​

Páez inició en Buenos Aires ‘El Amor 30 años Después del Amor Tour’, y tendrá recitales en Argentina, Estados Unidos, Venezuela, España, Uruguay y Chile, para homenajear el 30.º aniversario del disco más vendido y emblemático del rosarino.

Con la cantante Fabiana Cantilo a su lado y un público enardecido, Páez salió al escenario al ritmo de El amor después del amor, algo que los espectadores agradecieron mediante una gran ovación y coros, dejando en claro que este sería el comienzo de uno de los espectáculos más esperados.



“Se cumplen 30 años ya. Después de grabar tres discos en un año, uno más será divertido, entonces sencillamente lo anunciamos y se armó un quilombo bárbaro”, expresó Páez para el asombro los miles de fanáticos que se acercaron hasta el escenario Movistar Arena de Buenos Aires.



(Puede leer: Hideous: La aterradora transformación del bajista de la banda The XX).

El amor lo cambió todo

El amor después del amor, grabado por primera vez en 1992, es el disco que lo marcó a fuego como músico y puso en el mapa al rock argentino.



Con 1’100.000 copias físicas vendidas en 2012, fue el trabajo discográfico más vendido en la historia de la música popular del país suramericano y, aún hoy, no ha podido ser superado.

“Se cumplen 30 años ya. Después de grabar tres discos en un año, uno más será divertido, entonces sencillamente lo anunciamos y se armó un quilombo bárbaro” FACEBOOK

TWITTER

“De alguna forma me hacen pensar también, aparte de hacerme sentir todo el tiempo, no sé qué significará esto, pero seguramente algo lindo que pasó en nuestras vidas y hemos olvidado”, agregó el cantautor para exaltar a la “ciudad de pobres corazones”.



Aunque las casi 15.000 sillas que cubrían el estadio para cada persona estaban repletas, no tenían uso, ya que los argentinos llevan fuego en las venas. Un espacio reducido no alcanza, no puede contener los saltos, el baile, los cantos y la pasión que generan los mejores artistas de esta era.



(Otro tema: Festival Cordillera: Frailejón Ernesto Pérez se suma al cartel de artistas).

Un nuevo sonido

La nueva versión de este disco por los 30 años es una “realidad inapelable” ante “lo rápido que pasa el tiempo” para Páez. “Todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas. Se me ocurrió regrabarlo entero de vuelta, versionarlo, poner los mismos elementos en diferentes lugares y llamar a otros invitados”, había anunciado el artista a mediados de este año.



La lista de invitados de aquella época, según el propio Páez, “era un milagro”: Mercedes Sosa, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro y Gustavo Cerati, entre otros músicos de prestigio que participaron en ese álbum.

Facebook Twitter Linkedin

La gira comenzó en Argentina con la plaza llena. Foto: EFE

De vuelta en el escenario, el compositor hizo vibrar el estadio con Tumbas de la gloria, un homenaje a su familia directa, que mucho tuvo que ver con la vida del artista.



Su abuela y su tía abuela criaron a Fito tras la muerte prematura de su madre, cuando él apenas tenía ocho meses de edad, ambas murieron asesinadas en la casa donde el músico aprendió a componer. Este contexto conocido por el público fue devuelto a Fito en forma de canción, coreando cada estrofa como si fuera la última.



(Más información: Totó la Momposina: el símbolo de la música tradicional colombiana).

Los shows de Páez continuarán desde hoy, casi en simultáneo por dos semanas, con todas las localidades ya agotadas; sin embargo, debido a la marea de fanáticos, se anunció una fecha más que dará el cierre a este festival del rock clásico argentino que se celebrará el 8 de noviembre próximo.



En total, al menos 90.000 personas podrán encandilarse con la música de uno de los rosarinos más queridos de Argentina.

Facebook Twitter Linkedin

Fito Páez en uno de los momentos de su show Foto: EFE





La celebración del disco también sobrepasó el ámbito musical y los escenarios.

El músico argentino también decidió producir El amor después del amor, una serie de ficción basada en su propia vida. Apoyándose en la plataforma de streaming Netflix, Páez quiso mostrar la aventura de un ícono que ha sobrevivido a sí mismo en un viaje a lo largo de 30 años en la vida de quien se convirtió en un referente indiscutible del universo del rock en español.



Los actores Gaspar Offenheden e Iván Hochman personifican al músico de pequeño y de adulto. La serie recorrerá 30 años de la vida del artista que dio una bocanada de aire novedoso y poético a la música en Argentina, a través de un viaje por la genialidad y la tragedia, éxitos, fracasos y excesos, amores y canciones, sumado a ese paso de la oscuridad a la creación y del éxito al dolor.

Cabe recordar que hasta Juanes no pudo escapar del embrujo de su colega argentino. En su álbum Origen, el artista colombiano tiene una poderosa versión de El amor después del amor, que fue lanzada en abril de este año.

En los comienzos de su carrera, Juanes saltó del heavy metal a un estilo más cercano y en español, y el éxito de Páez fue parte esencial de esa etapa de la vida del roquero. En su nueva versión Juanes le puso mucho de su esencia –dicen sus cercanos que el mismo Fito escuchó el tema y quedó encantado–.

EFE

También puede leer:

- Festival Cordillera: El gran regreso de Maná a los conciertos en Colombia.

- Festival Cordillera anuncia otro artista para su cartel: Frailejón Ernesto Pérez.

- Totó la Momposina se despide de los escenarios.