Finneas, el productor que encontró el sonido de una generación

Finneas O’ Connell está estrenando su más reciente sencillo. Compositor de canciones como Ocean Eyes y colaborador de éxitos como Bad Guy, se ha convertido, junto a su hermana Billie Eilish, en un referente artístico de conmovedora influencia en un público adoctrinado por la digitalización de las emociones (y sus devastadoras consecuencias en la salud emocional y mental de generación Z), para el cual el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? se ha convertido en la banda sonora de la época.



Cantado por Billie y coescrito y producido por Finneas, este disco ganó seis premios Grammy en una noche: mejor nuevo artista, mejor álbum, mejor canción, mejor grabación, mejor ingeniero y mejor productor de música no clásica.



Entonces, O’Conell se convirtió en uno de los más jóvenes productores en la historia en estar nominado a la categoría productor del año y el único hombre en ser nominado sin ayuda ni colaboración, una distinción que solo Lauryn Hill ha logrado por su álbum The Miseducation Of Lauryn Hill, de 1998.



A sus 23 años, Finneas ha producido junto a Camila Cabello, Selena Gómez, Tove Lo y Julia Michaels, y tiene en su catálogo una canción oficial para la famosa saga de James Bond (No Time To Die).



En esta conversación, habla de su nueva canción, What They’ll Say About Us y de su inspiración, de la importancia del aburrimiento para la creación de nuevas canciones y del impacto y responsabilidad que, como compositor y productor, tiene en la conciencia colectiva de la juventud mundial.

Felicitaciones por el número uno en ventas de discos de vinilo por su grabación en Third Man Records hace un par de semanas.

Le agradezco mucho eso. Jack (White, dueño de Third Man Records en Nashville, Tennessee) es maravilloso y soy muy fan de los White Stripes. Fue una experiencia increíble grabar en su estudio.

Es una lástima que no hayan podido venir a Bogotá.

Ha habido tantas decepciones este año… es terrible. Extraño tocar en vivo, no veo la hora de poder volverlo a hacer.

Le quería preguntar por cómo esa dinámica de tocar –conectada a esta decepción de no poder hacerlo y a su percepción del aburrimiento como ‘primo’ de la inspiración– ha cambiado su vida este año.

(Risas). Creo que lo que quiero decir es que a veces se necesita estar por ahí sentado sin tener nada que hacer para poder crear algo. Como cuando se va uno de montañismo todo un día. Ese día uno no va a escribir una canción porque está ocupado andando. Pero cuando uno llega a la cima de una montaña, luego de escalar todo un día, y se sienta a contemplar lo escalado cuatro horas, a mirar el mundo y lo bello que es, seguro empezarán a aparecer ideas. Así me siento yo cuando compongo.



A veces no necesito obligarme a sentarme a escribir una canción, solo me tomo un minuto, me relajo, camino por el barrio, pienso en lo que estoy sintiendo y lo dejo que me conduzca a cierto punto de creatividad. Las primeras dos semanas de la cuarentena no escribí nada. Solo me quedé por ahí sentado, medio nervioso. No estaba aburrido aún, lo que tenía era miedo. Y, entonces, cuando empezó la monotonía a aparecer, empecé a escribir más música.

El álbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, coproducido por los hermanos Billie Elish y Finneas O’Conell, ganó seis premios Grammy en una noche. Foto: AFP

¿Cuántas canciones ha escrito durante estas épocas tan raras?

Unas cuantas, pero el número preciso me elude. De pronto pueden ser unas diez, o quince. Digamos que eso parece poco para siete meses, pero me refiero a aquellas canciones que están ya escritas y grabadas. Piezas nuevas.

What They’ll Say About Us, esta nueva canción, ¿la escribió durante la cuarentena?

Así es, en junio. Y el video se grabó en agosto. Teníamos que mirar cómo se grababa un video en estas épocas que fuera amigable para todos los participantes. Muchos de mis videos tienen bailarines y cosas así, pero en este caso no se podía hacer. Así que nos tocó usar tapabocas a todo el equipo. Todos nos hicimos prueba covid, y la única vez que me quitaba el tapabocas era cuando estaba al frente de la cámara. Intentamos hacerlo lo más seguro posible. Estoy muy orgulloso de esta nueva canción. Hay mucha música, cine y televisión que se habían hecho antes de la pandemia que se sienten muy extraños y desconectados ahora, porque la gente se abraza, se encuentra en bares y en discotecas y en vacaciones. Pero esta canción, al ser escrita durante la pandemia, no ignora todo lo que está sucediendo. Eso hace que la gente se conecte más rápido con el temperamento de la canción, porque está construida según la experiencia de vida de todos en estos momentos.



Y, sin duda, al ponerla al aire en una radio se siente así. Es conmovedora y conecta con la época, que tiende a sentirse desoladora. ¿Se ha sentido solo?

Tengo la fortuna de estar acompañado de una novia con quien amo estar. Es una época muy solitaria para muchos, como dice usted, y la gente ama estar con otra gente, entonces también es una canción sobre esa melancolía de recordar lo que era estar cerca de alguien a quien uno quiere. He abrazado a cinco personas en lo que va de estos siete meses. Y es lo más extraño del mundo. Abrazar a alguien se ha vuelto un lujo. Rara vez sucede. Y el poder del contacto físico, del afecto físico, de la generosidad, produce inmediatamente oxitocina en el cerebro. Libera endorfinas abrazar a la mamá o a alguien a quien uno ama… y de repente la idea de que no podamos hacerlo es muy triste.

El verso final de What They’ll Say About Us habla de alguien. ¿De quién habla?

La razón por la que escribí esta canción fue una familia que empecé a seguir en Instagram: Nick Cordero, su esposa Amanda y su hijo Elvis. Nick estaba en el hospital con covid cuando empecé a escribir la canción, estuvo 96 días en el hospital y falleció por las complicaciones relacionadas con el coronavirus. La canción está escrita como si yo fuera su esposa, sentada a su lado, cantándole, deseando que pudiera estar cerca de su hijo, que apenas tiene como un año.



Cada que uno lo ve en tarima con Billie, su hermana, siente que es un héroe para toda una generación de jóvenes, como lo fueron Soundgarden y Nirvana para nosotros. ¿Cómo lidia usted con el hecho de ser la voz de una generación?

Si para cualquier persona Billie o yo somos importantes, mi meta y responsabilidad es merecer esa importancia, ser agradecido y humilde. Y estoy seguro de que a usted le ha sucedido o ha oído alguna experiencia de alguien que aprecia mucho el trabajo de un artista, de un actor, por ejemplo, y se lo encuentra, no sé, en una cafetería. Y al acercarse y saludar, ese artista lo trata con grosería. Eso puede ser devastador para la admiración que se siente por ese artista. Mi meta es que, si soy importante para alguien, sepan también que son importantes para mí, porque finalmente lo son. Es la única razón por la que tengo una carrera: porque significa algo para ellos. Así que cada show que hago, lo hago siempre consciente de que cada niño en ese auditorio sepa que pertenece a él, que es bienvenido y que queremos que esté ahí.

