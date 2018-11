Finalistas del Premio de Cuento Gabo ya están en Bogotá

Ha transcurrido un año desde que Alejandro Morellón, seleccionado entre 91 escritores de 14 países, consiguió el galardón con su libro ‘El estado natural de las cosas’, publicado en España por Editorial Caballo de Troya y reeditado en Colombia por Penguin Random House, a través de su sello Literatura Random House. Una colección de relatos en los que el autor hace de la fantasía el instrumento perfecto para explorar las situaciones más inverosímiles, narradas como las más cotidianas. “(…) son historias fantásticas que modulan y deforman el género para volverlo denuncia y retrato de los tiempos que nos ha tocado vivir”, dijo el jurado del certamen en aquella ocasión.

Desde 2014 el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, pensado como un homenaje del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia al mayor escritor de nuestra historia, se propone reconocer a los mejores cuentistas en lengua española y contribuir a la consolidación de este género al interior de la industria editorial. En sus cinco ediciones, ha contado con más de 600 participantes logrando un alto reconocimiento en el mundo hispanohablante, en un esfuerzo por prolongar el legado de cuentistas destacados como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar y el propio Gabriel García Márquez.



En la primera edición, participaron 125 escritores de 17 países. El ganador fue el escritor argentino Guillermo Martínez con ‘Una felicidad repulsiva’, publicado por Editorial Planeta. En 2015, participaron 136 escritores de 19 países, y la ganadora fue la escritora boliviano-venezolana Magela Baudoin, con su libro ‘La composición de la sal’, publicado por Plural editores.



En 2016, se postularon 161 escritores de 16 nacionalidades y el premio lo obtuvo el escritor colombiano Luis Noriega con ‘Razones para desconfiar de sus vecinos’, editado por Penguin Random House.



En 2017, fue el español Morellón quien se hizo acreedor a los 100.000 dólares del galardón.



En esta quinta edición participaron 127 escritores de 21 nacionalidades y los finalistas son los escritores: Andrés Mauricio Muñoz, de Colombia, con su libro ‘Hay días en que estamos idos’ (Seix Barral); los argentinos Santiago Craig, con ‘Las tormentas’ (Editorial Entropía), Pablo Colacrai, con ‘Nadie es tan fuerte’ (Editorial Modesto Rimba) y Edgardo Cozarinsky, con ‘En el último trago nos vamos’ (Editorial Tusquets). Completa el grupo de finalistas, la escritora chilena Constanza Gutiérrez, con su libro Terriers (Editorial Montacerdos).

Colombia

Sobre Andrés Mauricio Muñoz, quien fuera finalista de la edición más reciente del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, hay que decir que es uno de los cuentistas más destacados del panorama actual de la literatura nacional. Nació en Popayán, en 1974.



Ha sido ganador de los concursos nacionales de cuento Libros y Letras, en 2006; del Premio Literario Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en 2007; TEUC, Universidad Central, en 2008.



Su libro de cuentos ‘Desasosiegos menores’, Premio Nacional de Cuento UIS 2010, fue considerado por los Premios Nacionales de Literatura Libros y Letras 2011 como uno de los cinco mejores libros de ficción publicados ese año en Colombia.



Textos suyos han sido traducidos al árabe, alemán, francés e italiano, y han sido publicados en antologías de Colombia, España y México.



La Editorial Universidad de Antioquia publicó en 2015 ‘Un lugar para que rece Adela’. En 2016 se publicó en Seix Barral su novela ‘El último donjuán’, que anticipaba el inicio de lo que sería uno de los momentos más brillantes de su carrera.



Su más reciente libro de cuentos, ‘Hay días en que estamos idos’, también publicado por Seix Barral, fue seleccionado como uno de los tres mejores libros de 2017.

Chile

A su turno, Constanza Gutiérrez (Chile, 1990) es una joven escritora chilena que se destaca por la fuerza de su voz y la particular manera que tiene para narrar la realidad, combinando estrategias periodísticas con formas propias de la cuentística.



En 2011 obtuvo el primer lugar, mención cuento, en el concurso Roberto Bolaño del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.



Ha publicado dos libros: la novela ‘Incompetentes’ (2014, La Pollera Ediciones) y el volumen de cuentos ‘Terriers’ (2017, Hueders+Montacerdos), así como las traducciones del inglés al castellano de ‘Flush’, de Virginia Woolf; ‘Algunos cuentos chinos’, de Lafcadio Hearn; ‘Punk: NY, 1981–1991’, de Ben Nadler y ‘Lamentables datos animales’ de Brooke Barker.



Escribió crítica musical para la revista ‘Qué pasa’, artículos para el diario ‘La Tercera’ y la revista ‘Santiago’. Actualmente, escribe en la revista ‘Paula’.

Argentina

Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 1939) es cineasta además de escritor. Su obra cinematográfica ha explorado la mezcla de ficción y documental. Él mismo considera que su obra literaria empieza con ‘Vudú urbano’, libro que en distintas reediciones prologaron escritores como Susan Sontag, Guillermo Cabrera Infante y Ricardo Piglia.



Es autor de los libros de ensayos (‘El pase del testigo’, ‘Blues’, ‘Nuevo museo del chisme’, ‘Disparos en la oscuridad’), de relatos (‘La novia de Odessa’, ‘Tres fronteras’) y de las novelas (‘El rufián moldavo’, ‘Maniobras nocturnas’). Tusquets ha publicado sus novelas más recientes: ‘Lejos de dónde’ (Premio de la Academia Argentina de Letras 2008-2010), ‘La tercera mañana’, ‘Dinero para fantasmas’, ‘En ausencia de guerra’, ‘Dark’ y ‘En el último trago nos vemos’.



Cozarinsky, probablemente, uno de los escritores más sobresalientes de la literatura latinoamericana del siglo XXI.



De Santiago Craig, nacido en Argentina, debe decirse que se perfila como uno de los cuentistas más destacados en su país. “Es dueño de un lenguaje tan poético como preciso, con una maestría calma, llena de detalles y capas que se superponen hasta lograr una profundidad asombrosa”, menciona Federico Falco.



En 2010 publicó su primer libro de relatos, 'El enemigo'. Sus textos han sido incluidos en varias antologías. Entre ellas, ‘Antología Cuento Digital Itaú’ 2012 y 2014, ‘Antología de Relatos El Fungible’, ‘Cuentos Cuervos’ y ‘Ella y otros relatos’, del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez.



En 2012, ganó el Premio Provincial de Poesía de Córdoba con su poemario ‘Los Juegos’, publicado luego por la Universidad de esa misma ciudad. En 2015 ganó el primer premio del Concurso Eugenio Cambaceres, organizado por la Biblioteca Nacional y la editorial interZona, con su cuento ‘Elefante’.



Y el último de los finalistas, Pablo Colacrai, nacido en 1977 en Noetinger, Provincia de Córdoba, es licenciado en Comunicación Social y miembro fundador de la editorial Río Ancho Ediciones.



Desde 2010 coordina talleres de escritura creativa y en el 2016 fundó el Taller de Escritura Creativa Alma Maritano.



Ha publicado los libros de cuentos ‘La noche en plena tarde’ (Río Ancho Ediciones, 2012, Rosario) y ‘Nadie es tan fuerte’ (Modesto Rimba, 2017, CABA).



Entre otras distinciones, recibió en 2006 el primer premio en el Concurso “De las sombras a la luz”, organizado por la Municipalidad de Rosario y, en 2009, obtuvo el primer premio en el concurso convocado por la revista 'Una Mano'. Algunos de sus cuentos se publicaron en antologías y medios locales y nacionales.



En una entrevista reciente ha comentado sobre el proceso creativo de la escritura de cuentos y sostiene que la inspiración está sobrevalorada.



“Lo que uno a veces tiene es un disparador que a uno lo mueve a escribir y que si uno está atento puede seguir con eso y llegar a producir algo. Pero lo único que hay para producir un texto es trabajo, tiempo, constancia, disciplina y honestidad frente al texto. Esos son los factores para producir un contexto que tenga algún tipo de relevancia”, asegura.

Jurado

Estos cinco escritores, representantes de diferentes líneas de la industria editorial latinoamericana, dan cuenta del buen momento literario que experimenta el género del cuento en nuestro continente. Su trabajo es el reflejo de un nicho que sabido defenderse desde los tiempos de Cortázar y Canetti, García Márquez y Carlos Fuentes. Ellos cinco son tan solo una muestra de los muchos autores que, día a día, se dedican a la cuentística, desafiando las demandas actuales del comercio editorial. “El cuento no vende”, dicen algunos editores. El cuento no necesita vender, no, pues siempre gana por ‘knock-out’.



El jurado encargado de escoger al escritor y libro de cuentos ganador está conformado por los escritores y académicos Alberto Manguel (Argentina-Canadá), Piedad Bonnett (Colombia), Diamela Eltit (Chile) y Élmer Mendoza (México). La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Teatro Colón, en la ciudad de Bogotá. El ganador recibirá, además de una estatuilla inspirada en las mariposas amarillas de Gabo, la acostumbrada suma de 100.000 dólares, y su libro circulará en las 1500 Bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Por su parte, cada uno de los cuatro finalistas recibirán un estímulo de 3.000 dólares, y sus libros harán parte, también, de las colecciones de las bibliotecas públicas del país.



