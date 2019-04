Consejos de un ‘booktuber’ para amar la lectura

“Hoy puedes estar explorando un reino lejano lleno de magia y mañana, estar en un barco pirata navegando aguas desconocidas. Todo puede iniciarse con este libro”.



Esta es una de las recomendaciones de 'Guía oficial para nuevos (y viejos) lectores' (Intermedio), en la que su autor, el joven booktuber brasileño Filipe Polydoro, pretende estimular la creatividad. El autor comparte recomendaciones que les sirven a novatos y experimentados lectores para aferrarse a los libros de la misma manera como él lo hace, con “pasión desenfrenada”.

Entre las letras de Harry Potter, La reina roja y Los juegos del hambre, Polydoro se perdió, desde muy niño, en fantásticos mundos.



Y fue tal su amor que, aprovechando las herramientas tecnológicas del mundo moderno, decidió compartir sus sentimientos de lo que leía en el canal de YouTube llamado Poly Books.



Es más, como si fuera un sueño, ahora sus consejos saltan por primera vez a las hojas de papel en su primer libro, que presentará este domingo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).



Con esta guía, el autor busca seducir a otras personas para que se enamoren de la lectura como él lo hizo. Para ello explora una interesante estructura que le permite a cada lector apropiarse del libro y personalizarlo según su gusto.



Cada página alberga un mundo único entre lector y lector, ya que está escrito como si fuera una conversación que al cierre de cada capítulo invita a las personas a participar con temáticas como: libro favorito, descubrimiento de géneros literarios, personajes memorables, hábitos de lectura y hasta una play-list de música adecuada para cada género.

Esta estructura responde al deseo de Polydoro de crear una conexión especial con su lector y, al mismo tiempo, mantener el formato que ofrece en su canal de YouTube. De esta manera, tanto las temáticas como el lenguaje son una forma de transformar su canal en un libro, como se lo dijo a EL TIEMPO.



“Yo entré en este proyecto y en esta aventura consciente de que es otro libro de un youtuber, y dirán que es uno más que se las da de crítico literario. Por eso aclaro que es una conversación; no voy a decir qué es bueno y qué es malo, solo voy a compartir lo que me funciona en la lectura”, asegura Polydoro.



La frase con la que se inicia este libro es: “¡Háganlo de ustedes!”, y con ella espera motivar a los demás a conocer cuál es su libro favorito porque para él no hay nada más maravilloso que una persona que se le acerque a agradecerle, luego de que sus recomendaciones llevaron a ese nuevo lector a un libro que, de alguna manera, le cambió la vida.

El libro es de Intermedio Editores. Foto: Archivo particular

Por la diversidad

Igualmente, el autor quiere incitar a los lectores a comprender diferentes puntos de vista y a no creer en verdades absolutas. “Yo creo que este libro lo va a leer todo aquel que se atreva o sea lo suficientemente valiente para conocer una visión diferente del mundo”.



No le importa si se venden cinco o mil libros, porque al escribirlo siente que ya cumplió su misión. Alguna vez se encontró con una seguidora que, entre lágrimas, le agradeció enormemente por los videos de su canal. Eso lo hizo ser consciente de la gran responsabilidad que tiene en sus manos.



“No sabes si es la niña sola del colegio a la que le hacen bullying y ve tus videos y la ayudas. No tenía ni idea de que pudiera impactar tanto al prender una cámara y hablar. Así que ahora tengo mucha más conciencia de eso, pues en el momento de escribir pensé en las personas que van a leer mi libro”, dice.



Después de esta guía espera desnudarse emocionalmente ante sus lectores para escribir su primera novela LGBT. Sin embargo, su actual guía se empeña en eliminar los tabúes que existen en torno a la sexualidad y los temas de género.



Uno de los capítulos de este libro se centra en el género LGBTQ+, con el que busca acercar una literatura que relata temas no tan frecuentes dentro de la sociedad. Si cuando él era muchacho hubiera existido tanto contenido de este género, asegura que todo habría sido más sencillo para él.



Por eso, este libro es apto para grandes y pequeños; para lectores con experiencia y para novatos; para los fanáticos del romance, pero también para aquellos que aman el terror. Sin distinción, cualquiera puede acceder a esta guía y aventurarse a viajar por diferentes partes del mundo con tan solo leer un libro.​Presentación en la Feria del Libro de BogotáFilipe Polydoro conversará sobre su libro con sus colegas, también ‘booktubers’, Isa Cantos y Diana Santamaría, el domingo 5 de mayo a las 2 p. m., en la sala E de Corferias.

Filipe Polydoro es el creador del canal de booktuber Poly Books, en You Tube. Foto: cortesía Laura Polydoro

*MARÍA CAMILA BOTERO - ESCUELA MULTIMEDIA DE EL TIEMPO​