La Feria Internacional del Libro de Bogotá ya comenzó. Estas son las actividades programadas hasta el 2 de mayo.



Abril 20 (miércoles)

Hora: 8:00 AM a 4:45 PM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

Invitados: Registro Foro de Traducción Literaria



Tercer Encuentro Nacional de Correctores - Correcta



9:30 a. m. – 10:00 a. m. Sesión inaugural: A propósito de la comunicación en el flujo de trabajo. Conversaciones entre trabajadores de la palabra: realidades y paradojas en el ámbito editorial



10:30 a. m. – 11:30 a. m. Sesión 1: Hablemos de los límites del texto que se corrige. El corrector vacilante: péndulo entre autor y lector



11:30 a. m. – 12:30 p. m. Sesión 2: Ad portas del quirófano informático. Instrumentación digital para cirujanos textuales



Hora: 10:00 AM a 11:30 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo B

METÁFORAS, NARRATIVAS Y COMUNICACIÓN DIGITAL. AUTORES 4.0



El reconocido periodista, Juan Lozano, reflexiona con investigadores sobre metáforas, narrativa y ecosistemas digitales, como parte del lanzamiento de las más recientes publicaciones del grupo de investigación Códice de la Universidad Sergio Arboleda.



Los libros a presentar son:



1) El cuerpo, metáfora de vida



2) Convergencia mediática: nuevos retos y escenarios del comunicador social y periodista



3) Enfoque y tendencias de la comunicación estratégica en Colombia



4) Reinvención de la prensa y la radio colombiana: un nuevo ecosistema comunicativo



5) El personaje en el cine bélico contemporáneo



6) Nuevas sonoridades para nuevas ciudadanías



Invitados: Juan Lozano, Diana Patricia Bernal, William Zambrano, Juan Carlos Pérez, Álvaro Velandia y Haydée Guzmán.

Abril 21 (jueves)

Hora: 8:00 AM a 12:45 PM

Lugar: FILBo Talleres 2

Naturaleza, ciencia y literatura en conversación



Hora: 8:00 AM a 11:45 AM

Lugar: FILBo Talleres 3

CLASE MAGISTRAL DE ILUSTRACIÓN CON HANOCH ERNESTO PIVEN

El ilustrador uruguayo-israelí, artista del collage e instigador creativo, ha sido un reinventor del uso de objetos cotidianos como materia para hacer nuevas creaciones artísticas. El arte de Piven es transformativo y dinámico. En esta clase magistral, Piven dará una clase teórica a profesionales y personas interesadas en la formación artística.



Evento pago y con inscripción previa.



Invitados: Hanoch Ernesto Piven



Hora: 8:30 AM a 8:59 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A



En alianza con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc).



Invitados: Registro Foros del Libro



Hora: 8:30 AM a 12:30 PM

Lugar: Sala Jorge Isaacs

Tercer Encuentro Nacional de Correctores - Correcta



Hora: 8:30 AM a 9:30 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo E

TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE CORRECTORES DE ESTILO TALLER 2: ORTOTIPOGRAFÍA TÉCNICA



Hora: 9:00 AM a 10:15 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo B

La ensayista y crítica literaria Meghan Cox Gurdon dará una conferencia sobre su trabajo relacionado con la lectura y la literatura. La autora expondrá su planteamiento alrededor del poder que tiene la lectura en voz alta en el desarrollo intelectual y creativo de los niños y también como puede dar consuelo a adultos mayores. Así, mismo, nos hablará sobre lo que hace la lectura en voz alta para reforzar la concentración, la atención, la imaginación y calidad de vida.



Evento cerrado para red de bibliotecarios.



Invitados: Meghan Cox Gurdon



Hora: 9:00 AM a 11:00 AM

Lugar: FILBo Ciudad - Universidad Nacional



Lo que más atrae a Selma Ancira de la cultura rusa es su modo de trascender lo trivial y adentrarse en lo profundo y en lo importante para todos los seres humanos, no solo para ellos mismos. Esta gran traductora mexicana cumple cuarenta años de labor en los que ha descubierto al mundo hispanohablante a escritoras como Marina Tsvetáyeva y Nina Berbérova y ha entregado versiones de Tolstói, Dostoievski, Pasternak y Chéjov, entre muchos otros. En esta charla habla de cómo comenzó su trayectoria y de su visión sobre el oficio de traducir.



En alianza con Acción Cultural Española.



Invitados: Selma Ancira



Hora: 9:00 AM a 10:59 AM

Lugar: País Invitado de Honor - República de Corea



Actividad 1 (9:00 a.m. - 10:00 a.m.) Crea en papiroflexia Hanboks en miniatura, trajes tradicionales de Corea. Actividad 2 (9:00 a.m. - 11:00 a.m.) Ponte un Hanbok y tómate una foto.



Invitados: Heo Soojung



Hora: 9:00 AM a 9:45 AM

Lugar: Bebeteca

Proyección de contenidos audiovisuales





Hora: 9:00 AM a 9:45 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

Emiro Aristizábal, Carolina Rey y Esteban Restrepo en conversación con Nicolás Morales.

Instalados ya de lleno en la nueva normalidad vale la pena preguntarse de qué modo editoriales, librerías y distribuidoras se ajustaron a las medidas de restricción y qué estrategias han implementado para su recuperación a raíz del impacto del COVID-19 sobre la industria editorial. ¿Han cambiado las formas de comunicación con los lectores? ¿Qué aprendizajes dejan estos dos años?





Hora: 10:00 AM a 10:45 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

FOROS DEL LIBRO: ECOEDICIÓN: ¿CÓMO TRANSITAR HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR EDITORIAL?





Hora: 10:00 AM a 10:45 AM

Lugar: Sala de poesía María Mercedes Carranza

​Cómo identificar una adicción y cómo trabajar en ella para superarla



Hora: 1:00 PM a 1:45 PM

Lugar: FILBo Talleres 2

Una conversación sobre el libro de Zulem Colin, Para tener dinero el perdón es primero, de Editorial Utrilla.



Hora: 1:00 PM a 1:45 PM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo C

Tomos somos líderes



Hora: 2:00 PM a 2:45 PM

Lugar: Sala Madre Josefa del Castillo

Presentación del libro Insectos de la isla Gorgona

Abril 22 (viernes)

Hora: 8:00 AM a 9:30 AM

Lugar: FILBo Ciudad - Universidad Externado de Colombia

Apuestas en otros nichos de comunicación



Hora: 8:00 AM a 11:45 AM

Lugar: FILBo Talleres 3

CLASES MAGISTRALES DE ILUSTRACIÓN CON VALERIA GALLO



Hora: 8:00 AM a 12:00 PM

Lugar: FILBo Ciudad - Biblioteca El Mirador del Paraíso

ESCRIBIR SE PARECE A TEJER: CATARESCU Y EL PODER VITAL DE LA LITERATURA



Hora: 8:30 AM a 9:30 AM

Lugar: Sala José María Vargas Vila

TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE CORRECTORES DE ESTILO. TALLER 4. ORTOTIPOGRAFÍA TÉCNICA



Hora: 8:30 AM a 12:30 PM

Lugar: Sala Jorge Isaacs

Tercer Encuentro Nacional de Correctores - Correcta



Hora: 9:00 AM a 9:45 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

FOROS DEL LIBRO: LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR EDITORIAL: EL PROYECTO COLOMBIA LEE



Hora: 9:00 AM a 10:59 AM

Lugar: País Invitado de Honor - República de Corea

FLOR DE LOTO, HANBOK, ¿QUÉ SABES DE COREA?



Hora: 9:00 AM a 10:15 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo B

ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, LAS VOCES DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL



Hora: 9:00 AM a 9:45 AM

Lugar: Carpa Reencuentros

TALLER LITERARIO: BUSCANDO POETAS







