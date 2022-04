La ciudad celebra el regreso presencial de uno de los eventos culturales más importantes del país: la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), que se lleva a cabo en su espacio habitual en Corferias hasta el próximo 2 de mayo.



El pabellón de Corea, que es el país invitado de honor, ha sido uno de los más visitados en los primeros días de la feria. Este domingo 24 de abril se espera una asistencia masiva a las charlas, homenajes y lanzamientos de novedades literarias. Aquí les contamos algunos para que se programe:



Presentación de ‘Más allá de la ruta de la seda: de los hilos a los cables que nos comunican’



La Ruta de la Seda fue una ruta comercial que se estableció en el siglo II a. C. y estuvo vigente hasta el siglo XIV; sin embargo, sus hilos han llegado al siglo XXI, reconfigurando nuestra existencia. En esta ocasión, Alejandro Godoy, autor del libro, conversará con la editora Andrea Figueroa sobre el desarrollo de la temática y su importancia en estos tiempos.



Hora: 10 a. m. a 10:45 a. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo A



Ponerse en el lugar del otro



La escritora e ilustradora mexicana Valeria Gallo conversa sobre el interés y el acto de escribir sobre la comunidad LGBTI

Hora: 10 a. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo C



María del Sol y Canta Claro



¿Qué significa bailar? ¿Cuántas clases de bailes existen? ¿Por qué un libro para contar con el cuerpo? Estas son algunas respuestas que, en familia, podrán descubrir por medio de ritmos, rondas y retos.



Hora: 10 a. m.

Lugar: Carpa Cultural



Amar es ganarlo todo



Alberto Linero conversa con Mónica Rodríguez.

Hora: 11 a. m.

Lugar: Auditorio José Asunción Silva



Aprende a domar tus mamuts



Los consejos de la doctora María Bernarda Vergara, autora de Domadora de Mamuts, sobre las cargas del pasado.

Hora: 12 m.

Lugar: Carpa Cultural



Descubrir mundos



El autor estadounidense Benjamin Alire Sáenz conversa sobre sus novelas Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo y su más reciente Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Hablará sobre el amor, la sexualidad, las relaciones familiares, la amistad, entre otros.

Hora: 1 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo C



Presentación de ‘Ciudad feminista’, ‘Un papá con delantal’ y ‘Mamá desobediente’



Catalina Salguero con Gustavo Mauricio García.

Hora: 1 p. m.

Lugar: Sala Madre Josefa del Castillo



Presentación de ‘temporal. Obra reunida’



El poeta Ramón Cote Baraibar conversa con Jineth Ardila.

Hora: 1 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo E



Presentación de ‘Los fugitivos’

Segunda parte de la trilogía de novelas gráficas Mysterion de Mario Mendoza y Keco Olano.

Hora: 2 p. m.

Lugar: Auditorio José Asunción Silva



¿Qué tan incluyentes (por género) son las agendas mediáticas?

Felipe Zuleta Lleras hablará con Rafael Santos sobre su nuevo libro Más allá de la familia presidencial.

Hora: 2 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo D



El universo en el Planetario de Bogotá

Charla del astrónomo chileno José Maza Sancho, autor de Somos polvo de estrellas y, el más reciente, Dibujando el cosmos.

Hora: 3 p. m.

Lugar: FILBo Ciudad-Planetario



Presentación ‘30 hechos que cambiaron la historia de Colombia’

El exministro Rafael Pardo hace un repaso a episodios clave de la historia colombiana, con el historiador Juan Carlos Flórez.

Hora: 3 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo A



La hora encantada: Meghan Cox Gurdon

Con la experta estadounidense en enseñar a contar cuentos.

Hora: 3 p. m.

Lugar: FILBo Ciudad-Biblioteca de Sumapaz



Homenaje a la obra de la escritora Pilar Quintana



Con la ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2021, con la novela Los abismos.

Hora: 4 p. m.

Lugar: Carpa Reencuentros



El feminismo y la narrativa

Conversación sobre feminismo: Salomé Gómez Upegui, Ita María y María del Mar Ramón. Modera: Diana Salinas.

Hora: 4 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo B



Presentación del libro ‘Cartas abiertas’

Con su autor, el historiador Juan Esteban Constaín, columnista de EL TIEMPO.

Hora: 4 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo D



Homenaje a Germán Castro Caycedo



En memoria de uno de los grandes cronistas colombianos. Participan Daniel Samper Pizano, Ricardo Silva y Juan Esteban Constaín. Modera: Mábel Lara.

Hora: 5 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo B



Presentación del libro ‘Colombian Psycho’, de Santiago Gamboa



En un hallazgo inesperado, unos huesos humanos son descubiertos en las montañas de La Calera. El fiscal Edilson Jutsiña tendrá la misión de encontrar a su propietario, de la mano del agente Laiseca y el resto de su equipo.

Hora: 6 p. m.

Lugar: Carpa Cultural



Literatura en los tiempos de TIKTOK



¿Cómo enamorar a los jóvenes de la lectura? ¿Cómo conectar con nuevas audiencias desde la creatividad y videos de 30 segundos? ¿Cómo crear best sellers en la era de las redes?

Invitados: M. P. Toro, Nicolás Guevara, Danniela Guizao, Santiago Reyes, Arantxa Urueta y Felipe García. Modera: Esteban Parra

Hora: 6 p. m. a 6:45 p. m.

Lugar: Sala Jorge Isaacs

