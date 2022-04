La definición favorita del bogotano Alejandro Rivas, experto en crucigramas, es la de la palabra ‘bisexual’. No es una “cuchilla” con sus lectores, pero se divierte haciendo preguntas con gracia y ‘maña’. Tanto, que cada ocho días les hace “la vida a cuadritos” a los lectores de EL TIEMPO y a diario, a los del periódico ADN. Ellos, ya sea por masoquismo o por pasar el tiempo, le guardan fervor a Rivas y a su ingenio a la hora de condensar en dos líneas el doble sentido, el rebusque y la ironía, que le permiten entretener (a costa de las escenas cultural, social, deportiva y, obviamente, política de Colombia y del mundo) a los fanáticos de los crucigramas.



Y cómo no hacerlo, siendo sobrino de ‘Fray Lejón’ (no Ernesto Pérez), el legendario cronista de la era de Klim y ‘Calibán’ y crucigramero que hacia mediados de los años sesenta ponía a madrugar a todo Bogotá a ver quién era crucificado en sus punzantes grillas. De él heredó Rivas, más que su pasión por los acertijos, su sangre de ‘pisco santafereño’ o ‘cachaco’ que, como tal, solo puede explicar quién es un ‘As’, a la luz de la nómina del Santa Fe.



“Es parte del alma, del pensamiento y el corazón de uno. El fútbol siempre estará presente, es pasión. Yo soy santafereño de siempre. Sé cuándo juega, me sé la alineación de Santa Fe en 1960, y aunque no lo incluyo en todos los crucigramas, si aparece ‘Juega en Santa Fe’, la respuesta es ‘As’ ”, cuenta Rivas, artífice de la página de crucigrama y sudokus de ADN y el Megacerebro de EL TIEMPO de los sábados.

Por su culpa, toda su familia también terminó metida en los pasatiempos como medio de vida y no como la simple actividad para pasar un rato entretenido.

A propósito de su debut, en la Feria del Libro de Bogotá, con Crucigrámese con Rivas, no se haga la vida a cuadritos, aprovechamos para recordar muchas de las divertidas anécdotas de cómo llegó este ‘cachaco’ a este pasatiempo.



Usted y su familia ya llevan más de veinticinco años viviendo de los pasatiempos. ¿En dónde empezó todo?



Cuando murió ‘Fray Lejón’ en 1982, yo dije: “Rico hacer crucigramas”, y empecé a hacerlos, pero nadie me ponía atención porque entonces los hacía un señor muy bueno, Castillo. Y luego, siguió haciéndolos el maestro Bonilla, quien no me dio chance de publicarlos porque yo incluía palabras invertidas y otras en inglés. Luego le escribí a Hernando Santos y él me capoteó hasta que un día, ante mi insistencia, me pasó al teléfono. Y me dijo: “Sí, yo he visto sus crucigramas, pero ¿sabe qué, chino?, la verdad, ya no me ocupo de esas cosas”. Y le dije: “Bueno, don Hernando, a mí me han dicho que quien se encarga de eso es Beiman Pinilla” y él me dijo: “Pues yo no sé quién será Beiman Pinilla, pero estoy seguro de que él sí sabe quién soy yo. Dígale que usted habló conmigo”. Me dieron los crucigramas del centro comercial Salitre Plaza, que elaboraba EL TIEMPO. Y lo recuerdo porque hice un crucigrama sobre Jaime Garzón y una de las señoras del centro comercial se molestó porque hablaba de la muerte y mandó a cambiar el crucigrama. Luego me dieron el crucigrama del domingo, cada quince días, en EL TIEMPO.



¿Cómo llegó ‘el ocaso’ de esta experiencia del crucigrama del domingo que, entiendo, es como lo máximo a lo que puede aspirar un crucigramero en Colombia?



En una de las casillas, definí la palabra ‘Ocaso’ como “municipio de Cundinamarca al que deberían llegar las Farc”. Los directores del periódico lo tomaron literal (esto fue antes de que Uribe fuera presidente), y me quitaron mi crucigrama dominical. El salvavidas familiar fueron dos revistas: Atienda (que circulaba entre tenderos), y la revista La Nota Económica.

Facebook Twitter Linkedin

Intermedio

Editores

264 páginas

$ 44.900 Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Y luego vino el diario HOY…



Sí; un día Beiman, nuevamente, me dijo: “Hable con Daniel Samper”. Yo había jugado fútbol con él, pues él es del Gimnasio Moderno y yo, del Campestre. Le eché el cuento de el ‘Ocaso’, y como yo seguía al menos con los crucigramas para las dos revistas, a Daniel le quedó sonando y creo que fue él quien les dijo a los de EL TIEMPO (de pronto a Clopatofsky) que no me dejaran ir. Fue cuando me dieron el crucigrama de diario HOY que, creo, fue exitoso, pues había mucha gente que me escribía. En los paneles de lectores siempre me iba muy bien; no había críticas ni siquiera de ortografía (aunque mis crucigramas sí salen revisados porque Inés Elvira, mi exesposa, siempre revisa todos, absolutamente todos mis crucigramas, y es muy juiciosa).

Una pista le costó el puesto. ¿Recuerda alguna que haya herido otra susceptibilidad?



Cuando empecé a publicarlos en internet, recibía mensajes de gente que decía que yo era machista (por la manera como yo escribía algunas definiciones). Yo le paro muchas bolas a eso y en el fondo sí tenían razón porque para nosotros, los de mi generación, es difícil desligarnos de esa formación machista. Uno va cuidándose, pero no es que yo crea que el lenguaje debe ser inclusivo, sino que las cosas deben decirse respetuosamente. Y sobre el racismo, reconozco que sí uso la palabra ‘negro’ para discriminar. Por ejemplo, en la frase ‘la oveja negra’, pero es porque atribuye a la sombra, a la oscuridad. Lo que pasa es que la gente se ha vuelto muy susceptible. Por ejemplo, la vez pasada hasta Daniel Samper (quien es lo menos machista y racista del mundo) tuvo un enfrentamiento con Francia Márquez. Bien lo decía Napoleón: “Las únicas peleas que se ganan corriendo son con las mujeres”. Es decir, en una batalla contra una mujer, la única manera de salir es corriendo.



¿Cómo se llega a las definiciones chéveres?



Asociando, pensando, mirando, buscando. Algunas se me ocurren leyendo, viendo películas. Antes no las apuntaba porque decía: ‘si es buena, aguanta la memoria’, pero es que los años no vienen solos y ahora sí me toca apuntarlas todas. Y voy guardando ciertas cosas. Pero no pocas definiciones han surgido en el momento de estar armando el crucigrama.

Ahí está su secreto: no en la complejidad de lo que pregunta, sino cómo lo pregunta.

Sí, porque ‘muerta de ganas’ puede ser muchas cosas: por ejemplo, suicida.

Pero también ‘M. G.’…



O deseosa, o ansiosa; pero si ansiosa no cabe, suicida tampoco… Pero a pesar de su versatilidad, hay que desechar esta definición porque no puedo incluir en todos los crucigramas ‘muerta de ganas’. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra ‘daltónica’; un día empecé a definirla como: “Mujer que cree que el diablo es un viejo verde”. Pero con este tipo de definiciones, la siguiente vez que yo defina daltónica no puedo usar esta misma definición. Hace poco usé una palabra que no había vuelto a usar precisamente por esa situación —a la definición le di la vuelta y se volvió importante y quedó así: “La vida no es como la pintan, sino del color que uno se la colorea” (algo así dice una canción).

¿Y la respuesta es?

¡Daltónica!



Usted dice que no puede escribir relatos que superen las dos líneas de extensión (es la longitud máxima para una casilla de definición). Conversando ¿es igual?



No. Sí hago crucigramas y me la paso pensando en crucigramas, pero tengo conversaciones sobre muchas otras cosas. De hecho, si estuve hablando con alguien sobre ingeniería en un pozo petrolero, algún apunte saco de algo que él me haya dicho. Y en mi familia, donde todos somos crucigrameros, las conversaciones son muy divertidas. Tenemos un chat y siempre hay unos apuntes buenísimos. Alguien sale con un chiste. Uno de mis hijos es un mamagallista consumado, es bien pasatiempero. Es diseñador gráfico, Antonio. Y hace laberintos, y crucigramas.

¿Cuántos crucigramas ha hecho en veinticinco años de oficio?



Más de catorce mil. Hubo una época en la que hacía cuatro crucigramas al día. Normalmente, hago dos diarios; el tercero es el fanzine, que fue de donde salió la idea de este libro, que reúne una serie de crucigramas que hice y compartí a través de Twitter durante la pandemia. Este fanzine sigue posteándose los días que no sale ADN, es decir, los fines de semana.

¿Cómo es un crucigrama bueno para Alejandro Rivas?



Que me obligue a pensar. Yo he hecho crucigramas para odontólogos y puede que para ellos sean buenísimos e interesantísimos, pero para mí son muy aburridos porque son una cantidad de preguntas técnicas. Para mí, eso no es divertido, pero sí me enseña mucho. Ahora, contestar cuáles son los hijos de Jacob no es divertido, pero para unas personas que estarán sentadas en sus casas, tomándose un whisky y llenando un crucigrama que los ponga a pensar, seguro será más divertido. Esto no es un examen del Icfes. Para eso, consígase un cuadernillo que se llama Sabelotodo y ahí sí encuentra preguntas como: ‘La locomotora checa en los Juegos Olímpicos de los años 60’. Zátopek ¡Bravo!

¿Cuál es su top de definiciones favoritas?



Me gusta mucho la de bisexual: “A veces, invertido”. Es propia de mi crucigrama. Me encanta la de Rivas: “Apellido del padre nuestro” (sobre esta, un amigo me dijo: “Me gasté las horas rezando el bendito Padre Nuestro”). Otra que me gusta mucho es “Fe en inglés”. La gente, habitualmente, dice faith. Pero no, es iron, porque Fe es el símbolo de hierro, que se dice iron en inglés. Una que causó dificultad y ha dado vueltas (inclusive, la han utilizado otras personas en sus escritos, trabajos, etc., sin atribuir mi autoría ni nada) es la de “roncadora”, y que explico: “es mejor despertarla que sentirla”.



¿Podría registrar cada definición como una obra? Si alguien la usa, ¿es plagio?



Sería imposible registrar cada una. Al respecto hay una película que se llama El cartero (Y Pablo Neruda), en la cual el cartero va y enamora a una mujer a punta de poemas de Neruda, y se meten en líos porque la vieja le dice que quiere más y más versos. El tipo busca a Neruda y le dice: ‘Oiga, es que he usado sus versos para conquistar a una mujer y ella me tiene loco pidiéndome más poemas’. Y Neruda le dice: ‘Eso le pasa por utilizar mis poemas’, y el tipo le dice: ‘Es que la poesía no es de quien la escribe sino de quien la necesita’. Y pasa lo mismo con mis definiciones y chistes. Que las utilice quien las necesite.

¿Y si es hincha de Millonarios?



Una vez alguien me dijo: “Tendré que cambiar de crucigramero porque soy de Millonarios. Y resulta que aquí ‘As’ siempre lo definen con Santa Fe”. Yo le dije: “Tranquilo, mañana le defino ‘As’ con Millonarios”. Al día siguiente, efectivamente, apareció: “Jugador que necesita Millonarios”. La respuesta era “As”. Pero la idea tampoco es volverse tan mamón con el tema y que alguien, por ejemplo, de Medellín o de la Costa no llene el crucigrama. Por eso no se le puede dar palo a una sola cosa. Pero la verdad, no tengo otra manera de definir ‘As’.



