Acaba de terminar la presentación de 'Las bodas de Fígaro', una de las óperas más conocidas del mundo, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá.



Durante tres días (el 31 de agosto y el 2 y 4 de septiembre) el público siguió las aventuras de Fígaro y su novia Susana para proteger su amor contra el señor feudal, el conde de Almaviva. Lo hizo mediante un elenco internacional en una coproducción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Compañía Estable.



La dirección musical estuvo a cargo del austriaco Martin Haselböck, fundador de la Orchester Wiener Akademie, y la dirección escénica fue obra del colombiano Pedro Salazar, director del área de artes escénicas en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Los Andes y fundador de La Compañía Estable.



Cuatro artistas viajaron para trabajar con otros siete colombianos en esta creación de Wolfgang Amadeus Mozart y Lorenzo da Ponte, compositor y libretista, estrenada en Viena en 1786. 'Las bodas de Fígaro' levantó polémica por sus críticas a la moral aristocrática en un momento en que empezaban varias revoluciones y su defensa a la libertad sigue vigente.



En el montaje, en el que participaron la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el barítono español José Antonio López encarnó a Fígaro. El barítono austríaco Günther Haumer y la soprano británica Kate Royal representaron a los condes de Almaviva. La soprano colombiana Julieth Lozano fue Susana; el bajo barítono Valeriano Lanchas hizo de Bartolo y la mezzosoprano colombiana Laura Mosquera de Cherubino. También participaron los colombianos Hans Ever Mogollón, Julián Usamá, Sayah Isabel Hincapié y Luis Carlos Hernández, y la mezzosoprano venezolana Ana Mora.



Esta fue la séptima vez que se pudo apreciar 'Las bodas de Fígaro' en Colombia; la última tuvo lugar hace diez años, en 2012. EL TIEMPO habló con el protagonista, el español José Antonio López (Murcia, 1973).

¿Cómo fue la experiencia de la presentación en Bogotá?

La acogida del público bogotano ha sido increíble. Me fascinó en cada noche de función sentir la conexión con el espectador más allá de lo físico. Hay algo intangible que se siente en su entrega y su atención. Juntos, intérpretes y espectadores, compartimos la inmensidad de Mozart en noches mágicas. Me encantaría añadir que me siento un ser privilegiado, a quien se le ha concedido hacer lo que ama. Y uno de esos enormes regalos ha sido vivir este personaje mozartiano. Por ello no puedo expresar más que mi eterno agradecimiento.



Viena, Puerto Rico, Estocolmo, Varsovia, México, Los Ángeles, Londres y las principales ciudades de España son algunos de los lugares donde se ha presentado. ¿Es la primera vez que viene a Colombia? ¿Cómo ha sido su experiencia en el país?

No es mi primera vez en Colombia. Desde hace unos años he tenido la oportunidad de ser invitado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá y he participado en el Festival de Música Clásica de 2019. Así que he tenido la suerte de disfrutar de Bogotá varias veces, aunque a decir verdad solo he conocido esta ciudad. Siempre he sido bien acogido y bienvenido y rodeado de magníficos profesionales de la música y el teatro. Así que estoy feliz de estar en un país que considero hermano.



¿Cómo ha sido su trabajo para personificar a Fígaro en la ópera que se presenta?

Estudiando la partitura en profundidad, Mozart ya nos explica cómo piensa y se mueve el personaje, cómo siente, qué inquietudes tiene, cómo se siente con cada momento y situación. Esto facilita muchísimo para saber cómo es y cómo puedo meterme en la piel de Fígaro. Después viene el punto de vista del director de escena y situarlo en el contexto social e histórico en el que se quiere desarrollar en ese momento. Pero la base principal está en la partitura.



Aparte del trabajo técnico que requiere, indudablemente enorme, este Fígaro de Mozart tiene un componente emocional que me fascina, me encanta su poder de resiliencia, su inteligencia, su honestidad, su astucia y su humanidad. Me gusta que no sea ningún héroe; es un hombre corriente con una vida difícil que afronta y supera día a día, con un pensamiento crítico que ejerce rebelándose contra el abuso de poder.



Aunque la mayor verdad, y así lo asumo para interpretar a este personaje mozartiano, es que es sencillamente un hombre enamorado. Desde este punto me es fácil amar a Fígaro y entregarme a su música cada vez que miro a través de sus ojos.

¿Cree que Fígaro es una ópera vigente? ¿Cómo aconseja leerla o interpretarla hoy?

'Las bodas de Fígaro' tratan absolutamente temas universales que, por desgracia, algunos de ellos, no han pasado de moda y siguen vigentes en la actualidad, como la jerarquía entre las clases sociales, la falta de libertades y los abusos de poder de los gobernantes. Aunque, por otro lado, habla también de la amistad, la fraternidad y el amor bajo un discurso cómico. Hoy se debiese leer en su formato original porque creo que es actual; no es una obra que haya envejecido. Es una gran obra maestra.



¿Goza de buena salud la ópera en estos momentos?

Creo que sí. En todos los sitios en los que he trabajo y sigo trabajando siempre he visto las salas llenas. La gente asiste y tiene la necesidad de escuchar ópera y música clásica. Ojalá todo el mundo, así sea una sola vez en su vida, tenga la oportunidad de ver una ópera y si se debe elegir cuál recomiendo que sea Las bodas de Fígaro de Mozart.



¿Qué proyectos tiene para el futuro? ¿Está Colombia en ellos?

Ojalá que Colombia esté pronto entre mis próximos compromisos. Aquí me siento acogido, como en casa, y siempre acompañado por un equipo profesional y humano del más alto nivel. De mis próximos proyectos puedo hablar sobre los que tendrán lugar esta temporada. Aparte del regalo que es comenzar con Fígaro aquí en Bogotá con La Compañía Estable y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, me espera un tiempo repleto de ópera y conciertos por diversas ciudades, como Basilea, Verona, Ferrara, Cincinnati, Madrid, Mallorca, Oviedo ,Vigo, Murcia, Bilbao y Granada por citar algunas.



Tengo proyectos que me hacen muy feliz entre los que se encuentran 'Las cantatas para voz grave' de Bach, 'El retablo de maese Pedro' de Manuel de Falla, 'La sinfonía de los mil' y 'Canción de la tierra' de Mahler, así como 'Falstaff' de Giuseppe Verdi.



También la ópera española de Bretón 'La Dolores' y el estreno de la ópera de Antoni Parera 'El Arxiduc'. Y trabajando junto a maravillosas agrupaciones como la Mahler Chamber Orquesta, La Cetra, La Sinfónica de Cincinnati o la Orquesta Nacional de España, entre otras, bajo la batuta de directores como Andrea Marcon, Juanjo Mena, Carlos Mena o Pablo Heras Casado.