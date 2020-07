Fiesta de AC/DC para celebrar 40 años del álbum más icónico del rock

En la tarde de este 24 de julio, la banda australiana AC/DC le celebrará sus primeros cuarenta años de historia a su emblemático álbum Back in Black. Se trata del séptimo álbum de la banda fundada en 1973, del que se desprendieron éxitos como Shoot to Thrill, Hells Bells, You Shook Me All Night Long y Back in Black.



La celebración es organizada por el respetado guitarrista Jared James Nichols, en una transmisión que tendrá testimonios de los integrantes de la banda, tutoriales de guitarra y una lista inmejorable de invitados especiales, entre los que se cuenta el colombiano Juanes.

Entre las estrellas invitadas están Slash, Dee Snider, Sebastian Bach, así como integrantes de Alice in Chains, Cage The Elephant, Anthrax, Trivium, Lamb Of God.

La cita, a las 4 p. m., hora colombiana, es por las distintas redes sociales, como Facebook, Youtube, Instagram. Se les ha pedido a los fanáticos de la banda utilizar la etiqueta #BackInBlack40. Se seleccionarán algunos de estos mensajes para integrarlos al show.



Back in Black vendió más de 50 millones de copias en el mundo, desde su salida a la venta el 25 de julio de 1980. Solo pudo ser superado por Thriller, de Michael Jackson, pero es considerado el de mayor impacto en el género del rock puro.

