Fiesta colombiana en los Latin Grammy: Shakira y Karol G, grandes ganadoras

Sevilla estrenó una nueva etapa para los Grammy Latinos. Por primera vez esta premiación a la música en español y portugués se dio fuera de los Estados Unidos y tenía que ser una representante del país del flamenco, anfitrión de una fiesta que esta vez duró casi una semana, quien subiera a abrir la ceremonia.



Rosalía esta vez salió al escenario, no a cantar sus disruptoras letras, sino a hacerle un homenaje a Rocío Jurado, con la canción 'Se nos rompió el amor'. Y es que los anfitriones, incluido Alejandro Sanz, decidieron darle el toque flamenco local a sus shows en vivo.

Actuación completa de Rosalía en los #LatinGRAMMY celebrados en Sevilla pic.twitter.com/3vGpn6nkKR — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 16, 2023

Sin embargo, desde el comienzo se sintió que la noche del Grammy Latino en Sevilla iba a ser una de las mejores noches de Colombia en estos premios, puesto que ya muchos de los nominados del país consiguieron un gramófono en la repartición previa al show de televisión.



En el previo, se repartieron más de la mitad de los 56 premios de la noche. Así que Karol G pudo celebrar desde su cuenta de X (Twitter), el hecho de compartir su primer Grammy Latino con Shakira, puesto que la canción TQG, ganó un temprano trofeo en la categoría de mejor interpretación urbana. Más tarde, en el show central, Karol G celebraría el premio a mejor álbum de música urbana y alcanzaría el codiciado premio a mejor álbum del año (Mañana será bonito), cerca del final del show.



Karol G ganó dos premios con 'Mañana será bonito'. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

A la fiesta colombiana se sumarían los integrantes del Grupo Niche y la Sinfónica de Colombia, que con Niche Sinfónico vencieron en la categoría de mejor álbum de salsa. También celebraron Carlos Vives, que por primera vez ganaba en la categoría vallenata, con Escalona nunca se había grabado así, y al recibir el trofeo les hizo una dedicación especial a los juglares que nutrieron su exitosa carrera.



En rock, Juanes y Diamante Eléctrico celebraron el premio a mejor álbum de pop rock, por Vida cotidiana, y mejor canción de rock, por Leche de tigre, respectivamente.



Camilo ganó el de mejor video musical en versión larga por El primer tour de mi vida. Mientras que Andrés Cepeda se impuso en mejor álbum de pop tradicional, por Décimo cuarto, y Monsieur Periné, con su Bolero apocalíptico, se llevó el trofeo de mejor álbum de música alternativa.

Fonseca, en compañía de Juan Luis Guerra, engrosaría el triunfo colombiano en mejor canción tropical, por Si tú me quieres.



Iniciada la ceremonia principal, Shakira volvió a ganar y esta vez subió al escenario junto con Bizarrap; su éxito mundial Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53 obtuvo el premio a mejor canción pop. Y su discurso al recibir el gramófono sorprendió con una dedicatoria, entre otros, para el “público español” por apoyarla “en los tiempos difíciles”, lo que se interpretó con lo vivido por ella al finalizar su relación con Gerad Piqué.



“Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará”, dijo.

Karol G primera mujer en ganar el Grammy a Álbum Urbano del Año, se lo merece #LatinGRAMMY pic.twitter.com/WR7GUrOGtY — Alvarito Mermelada (@alvarito_mermel) November 16, 2023

No sería el único gran momento de Shakira, pues durante en el show interpretaría tanto el dúo con Bizarrap (ganador también en canción urbana), pero conmovió al cantar Acróstico en compañía de un video de sus hijos. Pronto llegaría el tercer galardón para ella, el de canción del año, por su dúo con Bizarrap.



Shakira se levanta todos los días a superarse a ella misma, no hay se otra y su presentación en los #LatinGRAMMY es la muestra. pic.twitter.com/qAbQqyHBTj — Jonny From The Block (@silapreto) November 16, 2023

Otros premiados fueron Romeo Santos y Sergio Vargas, que protagonizaron un empate en mejor álbum de bachata/merengue, y Natalia Lafourcade, ganadora de las dos categorías de cantautor (álbum y canción), por De todas las flores, y del máximo premio: grabación del año.



Al final, los máximos ganadores, cada uno con tres estatuillas, fueron Shakira, Karol G, Bizarrap, Natalia Lafourcade y Édgar Barrera, este último se llevó los premios a compositor y productor del año y el de mejor canción mexicana.



¡Gran momento! Grupo Niche recibe el Latin Grammy 2023 📯 a ‘Mejor Álbum de Salsa’ por ‘Sinfónico’. pic.twitter.com/htpLzmm90F — Juana Peña (@Chris_Montz) November 16, 2023

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET