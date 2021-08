Festivales musicales en España dejan miles de contagiados de covid-19

Según un artículo del diario El País de España, los grandes festivales de música acrecentaron los contagios en Cataluña. Unos 2.279 asistentes a los festivales Vida, Canet Rock y Cruïlla, celebrados a principios de julio, se infectaron de covid.

Carmen Cabezas, secretaria de Salud Pública del Gobierno catalán, ha admitido este miércoles que los eventos musicales “han tenido un efecto” en la transmisión, pero ha matizado: “Han contribuido a la transmisión. Pero con 842 casos más de los esperados no podemos decir que hayan sido eventos hiperdiseminadores”, reveló en el artículo.



Esos encuentros musicales habían generado mucha expectativa ya que la comunidad de Cataluña cuando la incidencia de contagios crecía. Aunque para acceder a los festivales se exigía una prueba negativa y tapabocas, sin embargo, algunos no respetaron la distancia social y las reglas.

El consejero de salud, Josep Maria Argimon, reconoció haberse equivocado al permitir esos encuentros. “Yo he hecho autocrítica. No sabemos todavía si han sido o no unos eventos hiperdiseminadores, pero lo que han sido es, precisamente, unos eventos que dieron una idea más de normalidad de la que nosotros en aquel momento teníamos que dar”, dijo en una entrevista a EL PAÍS antes de conocer los resultados del estudio de su Departamento.



Una investigación estudió casos positivos que se registraron entre los asistentes 15 días después de los tres festivales multitudinarios. Los cerca de 50.000 asistentes a estos eventos se compararon con un grupo de control clasificado por edad, sexo, zona de residencia y estado inmunitario durante los mismos días en los que se celebraron los eventos. El resultado fue que 466 participantes del Vida, 956 del Canet Rock y 857 del Cruïlla (2.279 en total) dieron positivo en las dos semanas posteriores a los festivales.



Según lo publicado en El País, en el grupo de control, en las fechas de esos festivales se detectaron 197, 524 y 571 (1.292 en total) casos respectivamente. Los diagnósticos esperables dentro del estudio eran, como máximo, 1.437, pero se produjo un exceso de 842. “Está por encima de lo que sería deseable. Puede haber contribuido al aumento de casos, pero de forma delimitada”, dijo Cabezas.

Pero los directores de esos festivales exigieron una rectificación porque, en su opinión, se ofreció "una imagen totalmente distorsionada". En declaraciónes radiales, el director del Cruïlla, Jordi Herreruela; la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, y el director del Vida, Daniel Poveda, dijeron estar indignados por el "daño" al sector que producen los datos publicados.



