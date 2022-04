Este año elegirán a la cuarta reina mayor del acordeón -la reina vallenata- del festival de la leyenda vallenata. La final que se unirá a la breve lista de ganadoras de años anteriores se hará en la misma velada que coronará al quinto rey de reyes.

Este año se inscribieron diez acordeoneras. Muchas han pasado toda su vida, incluso desde niñas, compitiendo en festivales -ganando en muchos casos- y su sueño es llevarse la corona del Festival de la Leyenda Vallenata, el más importante y emblemático del folclor.



Una de ellas, Alexandra Maciel Gómez ya ganó la corona de reina menor, cuando tenía 14 años, no hace mucho. La kankuama Wendy Corzo, por su parte, ya ha brillado en la final del Festival de la Leyenda Vallenata. Por su parte, Madeleine Bolaño, llega a festivales con el orgullo de ser descendiente de un juglar de esos que el vallenato ve como fundadores de su música: Chico Bolaño.

Todas sueñan con un premio, el de reina mayor, que con esta lleva cuatro edicones. Y el número de mujeres inscritas aún es pequeño en comparación con el que suele tener la competencia masculina. El primer año no alcanzaron a ser diez. Los dos siguientes hubo restricciones de pandemia. Solo esta vez se completó la decena

Wendy Corzo es una de las aspirantes al título. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Otros Festivales, como el Evafe, mostraron que el talento femenino en la ejecución del acordeón pulula. Sí había talento para que el Festival Vallenato abriera categorías, las de reina menor y reina mayor, en sus competencias.



Además, en los últimos ocho años, las cantantes femeninas se han vuelto más visibles. Cada vez son tratadas con más respeto y menos como "una curiosidad" dentro de un género hecho por hombres. Existe el talento para formar un movimiento.



Pero las inscripciones son bajas. ¿Será cosa de la pandemia que aún no se va del todo? Se extraña, por ejemplo a una acordeonera que fue constante incluso antes, cuando las concursantes tenían que medirse con hombres en ejecución del acordeón: Maribel Cortina. Aunque lo intentó no ha competido hace un par de ocasiones. Ella misma explicaba en uno de sus anteriores intentos que competir necesita grandes patrocinios que a veces se prometen y no se cumplen. Al parecer, sigue siendo más fácil para los acordeoneros hombres conseguirlos. Y parece ser el principal escollo, porque las competencias femeninas también han ganado público.

En este 2022, mientras la competencia masculina se dedica a elegir al rey de reyes (en la que solo participan ganadores de ediciones anteriores), las acordeoneras elegirán a la sucesora de Loraine Lara (2019), Jeimi Arrieta (2020) y Nataly Patiño (2021). Aún no hay suficientes reinas para hacer una reina de reinas, pero en el futuro se espera que también exista este concurso.

Las acordeoneras en competencia

Por lo pronto, estas son las acordeoneras que se inscribieron para participar por el título de reina mayor, un fallo que se dará -después de una final de merengue, paseo, puya y son- este sábado 30 de abril, en Valledupar.

1. Madeleine Bolaño Escobar (Valledupar)

2. Wendy Corzo Carmona (Valledupar)

3. Alexandra Maciel Gómez de la Ossa (El Paso, César)

4. Diana Marcela Velásquez Ospina (Bogotá)

5. Keyla Cabarcas López (Turbaco)

6. Jennifer Aragón García (Albania, La Guajira)

7. María Sara Vega Barros (Urumita, La Guajira)

8. Yulieth Dayana Pineda (Cúcuta)

9. Sara Marcela Arango Pérez (Córdoba)

10. María Hernández Pedroza (Córdoba).

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin