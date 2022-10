La Ciudadela de la Salsa, ubicada en el Coliseo El Pueblo de Cali, se convierte en el escenario de la edición 17 del Mundial de Salsa 2022, que reunirá a unos 4.000 bailarines de distintas nacionalidad, además de los colectivos locales.

Del 26 al 30 de octubre, los amantes de la salsa y del baile podrán asistir de manera gratuita al evento que contará con espacios para toda la familia y que será histórica con la participación de 20 delegaciones internacionales procedentes de Japón, Suecia, Serbia, Italia, Francia, España, Suiza, Trinidad y Tobago, Panamá, México, entre otros países.



Edwin Chica, director del festival, destacó la gran diversidad de culturas, “hemos logrado convocar al mundo a la ciudad para disfrutar de este gran festival”.



La Alcaldía de Cali, que está detrás de la organización del certamen, publicó algunas recomendaciones y programación para disfrutar del evento, que se inaugura con un concierto del Grupo Niche.

Apartes del festival del 2019. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Entre el martes 25 y el miércoles 26, como antesala del festival, se lleva a cabo la Cumbre de la salsa que reúne a expertos del género, artistas, músicos y bailarines en el teatro municipal Enrique Buenaventura.



Las eliminatorias del concurso de baile se llevarán a cabo en simultáneo en La Caseta Actores de la Salsa, la categoría Ameteur se desarrollara el jueves 27 de octubre desde las 8:00 am hasta las 7:45 pm; las semifinales, el viernes 28 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la misma carpa; por último, las finales serán el sábado 29 en el Coliseo El Pueblo de 4:00 pm a 11:00 pm coronando a los campeones del concurso.



La categoría infantil nacionales desarrollará su proceso de eliminatorias el viernes 28 de octubre en el Coliseo El Pueblo entre las 8:00 am y las 4:30 pm; las semifinales el sábado 29 de 8:00 AM a 12:30 pm y posteriormente la final el domingo 30 entre las 8:00 am y las 12:00 pm.



La categoría profesional será desde el jueves 27 de octubre en el Coliseo El Pueblo llevando a cabo las eliminatorias desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm; las finales el domingo 30 en el Coliseo a partir de las 9:00 am.



