Festival Llanero 2020 / Opinión

El pasado puente de las velitas se celebró el noveno Festival Llanero, con la participación de destacados intérpretes del joropo, ese folclor que se extiende por toda la Orinoquia y que compartimos con Venezuela.



Es notorio que la Alcaldía de Villavicencio haya decidido realizar este evento en medio de la pandemia, a diferencia de muchos otros municipios y organizaciones que cancelaron todo o solo montaron una versión reducida de sus festivales.

Aquí prevaleció la convicción de respaldar la cultura local y transmitir vía streaming los conciertos y eventos centrales desde la tarima del parque de Los Fundadores.

Músicos como el Cholo Valderrama, Walter Silva o Carlos Rico se presentaron con sus canciones llenas de historias de vaquería y de citas a los hermosos paisajes y a los animales de la región.



Con estas canciones se mantiene una tradición oral que celebra en sus letras la belleza del Llano y la reciedumbre del llanero.



Las puertas del parque se abrieron para que un reducido grupo presenciara los conciertos con estrictas medidas de bioseguridad y un aforo no mayor de 50 personas a prudente distancia. Me llamó la atención la gratitud de los artistas hacia los mandatarios locales por permitirles volver a escena con su música y retomar el contacto con su público.



El sonido medieval del arpa y el ritmo marcado del zapateo son elementos cautivantes de esta música, pero sus letras y los giros inesperados de sus melodías son lo más llamativo.



Muchas canciones llaneras hablan con un tono heroico de las gestas de antaño que se van perdiendo en la modernidad. Las épicas faenas de vaquería van quedando sepultadas por la maquinaria que hoy domina el trabajo de campo. El cambio a la agricultura mecanizada ha llevado a que ya no se hable del llanero de a caballo sino del campesino en moto.



Una agrupación que se modernizó con coreografías impactantes y arreglos modernos fue el grupo Cimarrón, bajo el mando del ya fallecido Cuco Rojas y por donde pasaron varios de los músicos que hoy lideran la escena del joropo.



Artistas jóvenes como Joseíto Oviedo les apuestan a escenografías y juegos de luces para lograr proyección internacional.



Pero nada como el parrandón familiar con un arpa, un cuatro y un cantante que narre esas historias simples del campo, sin amplificación.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com