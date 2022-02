Este sábado 19 de febrero, Medellín vibrará con el festival La Solar, un evento que se realiza desde hace ocho años, pero que se suspendió por la pandemia del covid-19. Se trata del regreso uno de los eventos musicales de este tipo más importantes del país. De hecho, significa el comienzo de una temporada nutrida de conciertos y festivales.



En el Parque Norte de la capital antioqueña, unas 16.000 personas bailarán y cantarán bajo las canciones y los ritmos de más de 50 artistas nacionales e internacionales, en géneros que van desde el reguetón hasta el rap, dancehall y electrónica.



La puesta en marcha de este festival, organizado por Breakfast Club, marca el impulso en la reactivación económica de la industria en el país, que se ha visto impactada con las restricciones por la emergencia sanitaria. La logística y organización de La Solar ha permitido que se generen 600 empleos directos y al menos 1.800 indirectos. Además, ha impactado de manera positiva el sector hotelero y turístico.

Las puertas del lugar se abrirán al mediodía del sábado. Habrá beneficios para quienes lleguen primero: bebidas de bienvenida, entradas para el 'afterparty' tradicional, baño exclusivo y sorteo de premios.



Además, como novedad, habrá un sistema de manillas 'cashless' para que los asistentes puedan comprar bebidas y alimentos en el lugar. Se trata de una opción para que las personas paguen sin tener que usar dinero en efectivo o tarjetas. Habrá nueve puntos de recarga.

Tenga en cuenta que el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, estará cerrado desde las 2:00 de la mañana del sábado hasta las 2:00 de la tarde del domingo. Este es un evento exclusivo para mayores de edad.



Para el evento: use protector solar, lleve lo necesario y ropa cómoda, hidrátese y coma porque será una extensa jornada de movimiento. No olvide llevar el carné con el esquema de vacunación completo para presentarlo en la entrada: es un requisito indispensable. Los escenarios y las zonas VIP tienen aforo limitado. No se podrá ingresar bebidas, alimentos, equipos de video, cigarrillos, encendedores, termos, ni camisetas de equipos deportivos. El ingreso es con boleta.

Los artistas e invitados

Las personas que asistan al festival podrán deleitarse de la música en cinco escenarios. La lista de artistas la encabeza Rauw Alejandro, cantante puertorriqueño de reguetón. También estarán Feid, talento local nominado al Grammy Latino, con amplia trayectoria como compositor, y Tainy, uno de los productores discográficos más reconocidos de ese género en América Latina. Como invitado especial estará Ñengo Flow.



En dance y electrónica, estarán Artbat, un dúo de Kiev reconocido en varias ciudades del mundo por su apuesta en el techno melódico. Por esa misma línea estarán Dj Artur y Batish. Desde Italia llegan Matt Madwill, Simon de Jano y Luke Degree, más conocidos como Meduza; su éxito 'Piece of your heart' le dio la vuelta al planeta en 2019.



El DJ y productor alemán Paul Van Dyk, una leyenda viva del 'dance music', tocará lo mejor de sus casi tres décadas de carrera artística. Por el eje de la cultura house y techno, se presentarán The Martínez Brothers, productores del Bronx (Nueva York, EE. UU.)



Para los gustos, los colores. En la lista de invitados estarán Aron, el proyecto musical del reconocido actor español Aron Piper; Álvaro Díaz, una de las nuevas figuras de la música urbana; Bad Milk, una de las promesas de la música urbana nacional; Caleb Calloway, Dj y productor de grandes como Rauw Alejandro; Channel Tres, productor, vocalista y rapero americano; Gus Gus, una banda que trae sus sintetizadores profundos desde Islandia; Icon & Friends, un estudio de productores locales reconocidos por su trabajo con grandes artistas latinoamericanos.



En La Solar, también estarán los Djs Illyus & Barrientos desde España; Martin Ikin desde Inglaterra; Kapla & Miky, el dúo de reguetón local que se proyecta como una de las nuevas promesas del género; Loy, talento paisa que trae una reinterpretación del género urbano; Marco Acevedo, Dj local de la escena electrónica; Mariah Angeliq desde Puerto Rico; Shiba San con su set de house desde Francia; Whomadewho, desde Dinamarca, y Yendry, desde República Dominicana.

En el festival también se presentarán nuevos artistas: Angelo Reeves, Bastidas, Brokix, Ciaga, Dany F, Dh Moon, Edgar Kerri, Eix, Happy Bebé, Isabella Roldán, Kava, Machine, Mar, Mareana, Myguel, Nath, Nezzah, Nico Moreno, Nobeat, Obando, Philip Ariaz, Ricky Rich, Sara Ramírez, Steve Hills, V-OH y WTF Ronnie.

Festival La Solar Foto: Cortesía Daniel Florez / Breakfast Club

Alianzas por el planeta

Otra de las novedades que trae la edición de este año de La Solar está relacionada con los compromisos por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Los organizadores se dieron cuenta del impacto de la huella de carbono que se produce al organizar este tipo de eventos, por lo que se aliaron con la empresa Ciclo, para desarrollar estrategias de reducción, reúso y reciclaje.



Además, se aliaron con la empresa O2 Reserve, con el fin de aportar en la reforestación y la conservación de El Pasaje del Corredor del Jaguar en el Magdalena Medio. Cuando las personas compraron sus entradas, podían seleccionar una donación entre 10.000 y 30.000 pesos para esta causa.



En los últimos meses, se realizaron cada 15 días 'reciclatones' para que las personas pudieran participar por boletas del festival y elementos de las marcas patrocinadoras del evento.

*Aún quedan algunas boletas disponibles. Usted podrá adquirirlas en La Tiquetera.

