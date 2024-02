Más de 40.000 personas asistieron al Festival La Solar 2024 en Medellín: así se vivió

Durante dos días del pasado fin de semana, más de 40.000 personas asistieron al Parque Norte de Medellín a la que se ha convertido en una cita infaltable en febrero: el festival La Solar. El evento se realizó por primera vez en dos días, una apuesta de los organizadores por seguir posicionando el que ahora es uno de los más importantes a nivel nacional.

La Solar generó más de 6.000 empleos y la ciudad tuvo ganancias de cerca de 7 millones de dólares, según cifras entregadas por Breakfast Club, el organizador. Más de 70 actos, desde reguetón hasta música electrónica, llevaron su música y baile a quienes fueron al llamado festival más caliente del año.

Facebook Twitter Linkedin

Paulina Rubio en Festival La Solar 2024 Foto: Breakfast Club

Aunque aún no ha sido confirmado de forma oficial, es bastante probable que se repita la edición en 2025. En palabras de Carlos Franco, CEO de Breakfast Club: “Durante más de 10 años hemos trabajado en pro de Medellín y vamos por más”.

Un dato no menor es que del total de asistentes, al menos el 20 por ciento fue de personas provenientes del extranjero y un 50 por ciento de otras ciudades diferentes a Medellín. Según el número aproximado de registros, el viernes 16 de febrero, asistieron unas 15.000 personas y el sábado 17 de febrero, unas 25.0000.

Otro dato que reportó la organización, que traerá por primera vez el Tomorrowland CORE a Medellín, es que en total se recolectaron más de 2,8 toneladas de residuos PET por la disposición de basuras en el lugar.

La música electrónica, la gran protagonista



Facebook Twitter Linkedin

DJ Tiësto en Festival La Solar 2024 Foto: Breakfast Club

La variedad de actos internacionales de todos los géneros, como Paulina Rubio, quien cantó sus canciones principales de sus 40 años de carrera, fueron una de las apuestas más importantes para motivar audiencias de todos los gustos. Sin embargo, lo cierto fue que la música electrónica fue la gran protagonista y llevó a los asistentes a un baile de más de 12 horas cada día. Desde los bajos del hard techno hasta los clásicos de los años 2.000 retumbaron en los cinco escenarios. Varios de los más reconocidos DJ del mundo se dieron cita en la capital antioqueña.

(Lea: Paulina Rubio vuelve a Colombia con sus más grandes éxitos: 'Voy a dar mucho amor')

El viernes, The Chainsmokers fue uno de los actos más esperados. El dúo estadounidense llevó a la capital antioqueña el EDM, electropop y future bass. Closer y Don’t let me know fueron coreadas y bailadas hasta la madrugada.

Ese día fueron sorpresas y bastantes aplaudidos Nervo, el acto de dos hermanas gemelas australianas, y Alan Walker, el DJ noruego que se dio a conocer en 2015 a nivel global con Faded. Jonas Blue fue otro de los más apetecidos y ovacionados. Fast Car, la adaptación de la icónica canción de Tracy Chapman, al igual que By your side y Perfect Strangers fueron coreadas. El italiano Marco Faraone y el alemán Markus Shulz también llevaron a los asistentes a un toque de otro nivel.

El sábado, la surcoreana Peggy Gou, una de las DJ que más se ha posicionado en los últimos años, fue uno de los grandes espectáculos. Además del reconocido It goes like, mantuvo en alto nivel la fiesta durante casi dos horas con una mezcla que sorprendió y animó a quienes la vieron. Un toque magistral y bastante ameno para la medianoche. Su presentación fue después de la de Disclosure, que se presentó en Bogotá los días anteriores y tocó en la comuna 13. El dúo británico captó la atención de miles de asistentes con sus éxitos como Latch, You and me y varios de su último álbum Alchemy.

Facebook Twitter Linkedin

Peggy Gou en Festival La Solar 2024 Foto: Breakfast Club

Tiësto llevó sus clásicos del 2010 y sus más recientes, como sus canciones con Karol G. Glowal también deleitó a los asistentes y le dieron paso al dúo ucraniano, Artbat, que retumbó con techno potente y cerró el festival en el escenario Breakfast. Casi al tiempo, Alok ponía su cuota en el escenario Jumbo y Fumaratto y sus amigos, exponente de la guaracha, en el escenario de Johnnie Walker.

Talento nacional y reguetón clásico en Medellín



Pero el festival también se nutrió de actos nacionales de la mayoría de géneros. Juliana, ganadora de Grammy Latino, logró cautivar la atención en la noche del viernes. Un espectáculo cargado de baile, magia y bastantes emociones. Minutos antes, la agrupación juvenil, Timo, llevó el tropipop.

En los dos días, los asistentes también aplaudieron y reconocieron a Bella Álvarez, Susana Cala y Lospetitfellas, y en los escenarios Salón Amador y Pyramyd, y en El bosque encantado de Chiquita, se destacaron Laura Strada, Pao Calderón y Paquita Gallego.

Facebook Twitter Linkedin

Yandel en Festival La Solar 2024 Foto: Breakfast Club

El reguetón clásico también tuvo espacio. Yandel llevó sus temas y miles de personas bailaron hasta abajo. Baby rasta y gringo, también hizo lo suyo. El perreo hasta el piso y el show con pirotecnia y bailarines, reconocido de este género, volvió a hacer eco en Medellín. Así sucedió con Tito El Bambino, quien tocó varios de las canciones con las que se posicionó y logró la fama hace una década.

También hubo espacio para actos como el de la rapera dominicana Tokischa y el del argentino Bizarrap, quien se presentó por primera vez en este festival. Sus canciones con varios de los artistas más reconocidos a nivel internacional, como Shakira, sonaron en uno de los escenarios.

EL TIEMPO

Más noticias