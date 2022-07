El Festival Nacional Colombia Canta y Encanta este año realizará su versión número 20, del 25 al 31 de julio, con el despliegue de una variada programación artística y pedagógica a lo largo y ancho de tres escenarios de Medellín.



Este festival, creado por la maestra y gestora cultura Silvia Zapata, es uno de los más importantes para los niños y jóvenes, futuros músicos profesionales, que interpretan la música andina colombiana y muestran una habilidad adicional además del canto, danza, actuación, poesía, la interpretación de un instrumento o la presentación de sus propias composiciones.

El festival está conformado por varios capítulos: Encuentro de Danza Folclórica, Serenata Bambuquera, Cuerdas al Festival, Encuentro Académico, Encuentro del Niño y el Compositor, entre otros, que se toman varios escenarios de la capital antioqueña como el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Pueblito Paisa que reabre sus puertas y la nueva sede cultural de la Fundación Colombia Canta y Encanta, con 800 metros cuadrados, en donde cobrará vida toda una renovada apuesta cultural.



“Silvia Zapata ha sabido cultivar el amor por la música andina primeramente en sus hijos, en la infancia, un proyecto creado en familia que es una joya, no sólo por lo que representa como semillero para los niños y niñas de Antioquia, sino por lo que ha obtenido. Ella ha alcanzado unas metas incuestionables”, comenta la cantautora María Isabel Saavedra, una de las invitadas de honor este año al evento.

María Isabel Saavedra, cantautora colombiana. Foto: cortesía de la artista.

Y con Saavedra también participa la cantautora Katie James, quien será otras de las invitadas de honor. Ella dará un concierto tipo tertulia musical que ofrecerá en el Teatro Pablo Tobón el domingo 31 de julio para el cierre del encuentro.



“Este es un Festival distinto a aquellos donde he estado, no sólo porque participan niñas, niños y adolescentes, sino porque deben mostrar una habilidad adicional, lo que les exige ser artistas más integrales y completos. A mí me ha despertado siempre una sensibilidad enorme el escuchar a los niños hacer música, y que exista un festival nacional dedicado a ellos y que sea de música andina colombiana es demasiada belleza junta, por lo que me siento muy honrada de ser parte del evento”, anota James.



Algunos de los solistas y agrupaciones participantes este año serán: Any Trujillo, del Cauca; Mariana Durán, del Tolima, y César Augusto Zuluaga, de Risaralda. Dos agrupaciones: “Escuela Musical Chicoral” del Valle del Cauca y “Dueto Renacer” de Boyacá.



El jurado está ingregrado por Paula Ríos, cantautora y educadora infantil, ganadora del Grammy Latino 2021 en la categoría Mejor Álbum Infantil, también fundadora de Tu Rockcito y Radiorockcito. La maestra Sofía Elena Sánchez Messier, reconocida actualmente como la mejor guitarrista mujer del país, y el maestro Leonardo Tamayo Buitrago.



El sábado 30 de julio se realizará en el Pueblito Paisa un desfile artístico infantil de Colombia Canta, en la franja de Sonidos de las Regiones, con la participación de 70 niñas y niños que hacen parte de diferentes delegaciones que mostrarán en 12 presentaciones a partir de las 2:00 p.m.



Estarán los niños Gaiteros de San Jacinto, los niños de Arjona (Bolívar) con su muestra acordeonera, la Reina infantil de la Guabina y el Torbellino desde los Santanderes, la Reina infantil del Bambuco y Sanjuanero, la Reina infantil del Carnaval de Barranquilla o la delegación Colombia Canta, conformada por 20 menores dirigidos por el maestro Fabián Hernández.



El concierto de clausura será el domingo 31 de julio, cuando tendrá lugar la gala de premiación a los seis finalistas del concurso nacional. También se lanzará una nueva producción discográfica 'El Ritmo de tu Vida: un regalo desde Colombia para los niños del mundo'.