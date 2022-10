Los periodistas estaban entretenidos con noticias como la intención de Juan Manuel Santos de aspirar a un segundo mandato presidencial; la demanda de Nicaragua a Colombia por desconocer el fallo de La Haya, que le quitó a nuestro país unos 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe; la pérdida del régimen especial para congresistas y magistrados; la personería jurídica que recuperó la Unión Patriótica y el colapso del edificio Space.

Todo fue publicado por los medios en el 2013, mientras Jaime Abello Banfi, director y cofundador de la Fundación Gabo, ponía en marcha su idea de conectar a esos periodistas, que cuentan historias, con la ciudadanía a través de un festival basado en lo que Gabriel García Márquez llamaba ‘cheveridad’, su estilo de vida. Así, Abello Banfi cumpliría con la misión que le encomendó el nobel de crear una fiesta en torno a las mejores historias de Iberoamérica, a la ética y la innovación en el periodismo.

Para el año siguiente ya Gabo había muerto, pero seguía firme su idea de celebrar lo que él catalogó como ‘el mejor oficio del mundo’. En este 2022, diez años después, no solo se cumplen 40 años de que Gabriel García Márquez recibiera el Premio Nobel de Literatura, de la Real Academia de las Letras de Suecia, sino que el festival en su nombre se ha consolidado como el más importante evento de periodistas en Iberoamérica, que reúne a 15.000 personas en torno al oficio de contar historias.

Esta vez, el evento se realizará por primera vez en Bogotá, del 21 al 23 de octubre, y, aunque habrá actividades itinerantes en diferentes puntos de la ciudad, la sede del festival será el Gimnasio Moderno, de la mano de Páramo Producciones, empresa creadora de otros festivales como Estéreo Pícnic.

¿Quién está detrás de la organización de este gran encuentro de los contadores y los amantes de las historias? El alma y motor es Daniel Marquínez, director de Proyectos Especiales de la Fundación Gabo, con quien pasamos una tarde. Demostrando una clara inclinación por la lectura, Daniel Marquínez pasaba horas viendo noticias en su adolescencia y temprana juventud.

Luego de destacarse en las asignaturas de lengua, literatura e historia, su intención fue anotarse en la facultad de periodismo, pero su familia lo convenció de hacer un giro para ampliar su espectro profesional y terminó graduándose en Comunicación por la Universidad de Deusto. Su primera salida laboral fue, no obstante, como redactor de la edición País Vasco del diario El País, y antes de emprender la aventura que lo traería a Colombia hizo parte del equipo de comunicaciones del Museo de Arte Moderno de Vitoria.

¿Cómo termina un vasco de 22 años trabajando en Cartagena?

Llegué en enero de 2014 a Bogotá, con una beca del gobierno vasco para trabajar en el Programa Nacional Escuelas Taller de Colombia, y de ahí fue que llegué a Cartagena a trabajar en las fortificaciones. Eran solamente seis meses, pero luego decidí que quería quedarme más tiempo en Cartagena porque me parecía que era un lugar interesante. Enviando hojas de vida encontré un puesto en el equipo de comunicaciones en la Fundación Gabo, justo antes del Festival del 2014. Fui quedándome, prolongando la estadía hasta hoy.

¿Qué ha cambiado de la imagen que tenía de Colombia?

Mentiría si dijese que tenía una imagen de Colombia superconstruida. Era muy lugar común. No tenía un conocimiento profundo, por eso me sorprendió más de lo que esperaba. Hay una forma de entender las cosas que posiblemente es distinta a la europea, y eso también lo he aprendido. No sé si es Colombia o es el ambiente de la fundación o del festival, que es esta forma de tomarse la vida de manera más alegre, que no implica que no sea en serio. Todo tiene solución, todo tiene otra mirada.

A quienes no saben que existe la Fundación Gabo, ¿qué les contaría?

Que es un lugar único, como una rara avis. Es una oportunidad estar allí porque descubres que detrás de la información que consumes, detrás del periodismo, hay un grupo de personas unidas alrededor de una idea medio mágica de Gabo y desarrollada por Jaime Abello, que trabajan para hacer más visible el oficio periodístico y para que los contadores de historias tengan más oportunidades. Lo que hacemos no es en torno a un producto, es en torno a un sentimiento y a promover una forma de hacer las cosas.

¿A un ciudadano para qué le sirve la fundación?

Primero, para saber identificar cómo funciona el periodismo y entender la cadena de valor del oficio. Luego, depende del sector al que pertenezcas, la fundación te puede dar algo distinto. Si tienes interés en García Márquez, es un repositorio impresionante sobre su vida, su obra y el desarrollo de su legado a partir de estas ideas. Si eres periodista, puedes encontrar formación y encontrar recursos. Si eres un estudiante universitario, sin ningún costo y sin ninguna dificultad, accedes a un universo de personajes, de materiales, que muy difícilmente dentro de la estructura de la universidad se pueden conseguir.

¿Quién es Gabo para usted?

Es una de las personas, a lo largo de la historia, que ha entendido a América Latina como una región. Él la explicó como un manantial de belleza y de desdicha, como una fuente inagotable de ideas y de historias. Gabo no es solamente un escritor, no es solamente un contador de historias. Es esa preocupación por lo que va más allá, por la sociedad en general, o cómo eso puede retribuir a la gente.

¿Cómo ha cambiado el festival con los años?

Comenzó siendo una serie de eventos alrededor de la entrega del Premio Gabo y ha ido creciendo. Por una parte, nutriendo actividades con más contenidos, y por otra, ampliando su programación dirigida a otro tipo de públicos, entendiendo que no es solamente un evento de periodistas para periodistas, sino que es un evento en el que los contadores de historias establecen contacto con la ciudadanía y entienden el valor cultural que tienen las historias que se basan en la realidad. El festival de este año se plantea como un plan de fin de semana en el que cabe todo el mundo. Es una experiencia muy amplia en la que se puede participar en los talleres, en las conferencias, en los espacios interactivos, en las exposiciones.

Se ha hablado últimamente del cambio de ciudad, ¿por qué decidieron hacer el festival este año en Bogotá?

Nosotros veníamos de siete años de hacer el festival en Medellín y dos de manera virtual. Para el regreso siempre es interesante probar nuevas situaciones, y Bogotá es una gran urbe latinoamericana con una gran agenda cultural y, lo queramos o no, es el centro del país. Es mucho más accesible para los públicos tanto nacionales como internacionales simplemente por los niveles de conectividad que tiene la ciudad. Y siendo los 40 años de la entrega del Nobel a Gabo, siendo una ciudad en la que Gabo se desarrolló como periodista en varios medios, no solo ejerciendo el periodismo, sino también como responsable de medios, tiene toda la conexión con Gabo y con el país.

¿Qué inspira el festival este año?

Este festival es, si no la única, sí la más importante celebración de los 40 años de la entrega del Nobel a Gabriel García Márquez, que siendo el único ganador del premio Nobel de Literatura del país, y uno de los escritores más importantes de la región, merecía ser abordado por el festival. De ahí que nos inspiramos en su discurso: La soledad de América Latina, en el que habla de toda la región, para sacar los hilos que tejen la programación.

¿Y los temas de su discurso hace 40 años siguen siendo vigentes? ¿Por qué?

Sí. Gabo lo expresa de una manera muy literaria. Hay un momento determinado del discurso del nobel en el que dice que en América Latina los contadores de historias han tenido que pedirle muy poco a la imaginación, pues más bien lo que les ha hecho falta han sido recursos para hacer creíble esta realidad desaforada. Dice: “Este es el nudo de nuestra soledad”, y sigue estando vigente este mensaje. Este festival es una respuesta a esa soledad, tratando de hacer que sea un poco más acompañada, uniéndonos alrededor del oficio de contar historias y en esa búsqueda de recursos innovadores para hacer creíble esta realidad, no solamente a través del periodismo, sino a través de la literatura, la música, las series, la poesía.

¿Qué nos puede adelantar del Festival Gabo 2022?

En la parte periodística lo más importante de este festival para mí son el ganador de Excelencia, el mexicano Juan Villoro, y los ganadores del Premio Gabo, que se darán a conocer antes del festival. Hay que recordar que son cinco ganadores de cinco categorías, que corresponden a los mejores trabajos, seleccionados por 62 jurados, entre 1.980 postulantes. Además está una oferta de talleres y, de una manera especial este año, el tema de la poesía, por aquello de que Gabo en el brindis del Nobel dijo: “Quiero pensar que esto que estáis viviendo aquí es un homenaje a la poesía”. Hablaremos también de los retos de la educación en América Latina, que era uno de los temas que más le preocupaban a Gabo en su texto Un país al alcance de los niños, y del valor de la comunicación para la transformación social.



En cuanto a nombres, estarán presentes personas tradicionalmente vinculadas al festival y a nuestro consejo rector, como Leila Guerriero, Martín Caparrós, Carmen Aristegui y María Jesús Espinosa de los Monteros, que se incorporaron al consejo rector este año con mucha potencia. Les adelanto que estarán Orlando Mondragón, ganador del premio Loewe de poesía, y Paul Radu, uno de los mejores periodistas de investigación del mundo. También vendrán representantes de doce medios nativos digitales, que se presentarán en el marco del festival para mostrarnos una fotografía del ecosistema de los medios de comunicación en toda la región.

MARGARITA BARRERO

PARA EL TIEMPO