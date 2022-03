Eric Burton, el vocalista de Black Pumas, es un tipo muy tranquilo y algo tímido, pero tras unos minutos de charla, su cara se ilumina con una sonrisa y es tan amable que no parece ser una estrella del mundo del soul, el rock y la experimentación musical, que ha desarrollado en su proyecto sonoro junto al guitarrista Adrián Quesada, con el que logró la química perfecta para rugir y sorprender en el mundo de la música.



“Estoy muy bien, en casa, casi por mes y medio, en mi nueva casa –aclara–, lo cual ha sido grandioso”. Es lo primero que dice en una conversación con EL TIEMPO.

Burton adoró durante meses ese encierro de la pandemia, pero como casi todos los artistas, reconoce que la sensación de estar parado en un escenario también tiene un efecto curativo y muy emocional.



“Eso de meternos de nuevo en la ‘conversación’ que se logra con el público es algo muy especial. Recientemente tocamos en Austin, Texas, y tengo que decirte que la experiencia era cada vez más profunda, al punto de que creo que lloré todas las noches que tocamos”, reconoce el cantante de éxitos como Colors, Know You Better y Stay Gold, de su primer disco, de 2019.



Algo parecido podría suceder ahora que hará parte de la nueva edición del Festival Estéreo Pícnic, que irá del 25 al 27 de marzo, en el Campo de Golf Briceño 18. Black Pumas estará en el escenario Adidas, este viernes, como uno de los grupos principales de ese encuentro con la música.



Pero antes van a tocar mañana, en el Royal Center (con apertura de puertas desde las 7 p. m.), como antesala del gran Pícnic. Es la primera vez que el dúo se presenta en el país… y en combo.

“Estoy a la expectativa, fui criado en California y soy muy cercano a la cultura latina (…). Nos seguimos sorprendiendo mucho de todo lo que hemos alcanzado con nuestra música en Colombia, Brasil o Francia. En su país hay una cultura muy diversa y no podemos esperar para vivir la experiencia en concierto”, recalca Burton, que también se le midió a nuestro cuestionario sonoro, desde ese hogar que reconoce que es un buen espacio de inspiración.

¿Dónde está la magia del éxito de Black Pumas?



Realmente llevamos una vida normal y con Adrián tratamos siempre que nuestra música salga del corazón y que sea divertida, así lo hemos venido haciendo. Realmente no sabemos qué es popular o quién no lo es. Lo importante es que nuestro proceso creativo se sienta verdadero.

¿Canta en la ducha?



Sí, claro, es uno de los lugares donde me encanta hacerlo. También compuse canciones en el baño, sobre todo cuando vivía con mi familia en un pequeño apartamento, el baño era el único lugar donde podía abstraerme para crear.

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar y no ha podido?



Indiscutiblemente, el violín.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?



He sido muy afortunado porque crecí en casa con un tío que era músico y me puso a escuchar muchas canciones y géneros. Algo de pop, de punk y otros más. Pero a mí me encantaba emular a Otis Redding, también a Al Green y a Marvin Gaye.

¿Qué nombre pensaron antes de llamarse Black Pumas?



La verdad, pensamos algunos muy malos o que tenían referencias a cosas de béisbol como Mighty Royals o cosas así. Luego pensamos en nombres de gatos o felinos y, tras inspirarnos en la iconografía mexicana (porque Adrian Quesada es de ascendencia mexicana), nos quedamos con Black Pumas.

El dúo ha logrado una carrera impresionante en el ámbito musical alternativo. Foto: Lyza Renee

¿Un placer culposo musical?



El gangsta rap, esa música me recuerda la calle, cómo era la vida en algunas zonas de Los Ángeles, que a veces pasaba muy rápido.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus padres?



Mi mamá no era cantante, pero le encanta interpretar “Wake Up Everybody, No More Sleeping in Bed”, parte de la canción Wake Up Everybody, de Harold Melvin & The Blue Notes.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

El de 50Cent Get Ritch or Die Trying’.

¿Cuáles son sus tres canciones para prender una fiesta?



De hecho, la primera es una de Super Grupo Colombia, que se llama Cumbia del cuervo; luego tengo otra más suave, que es Simply Beautiful, de Al Green, y otra más movida: Acid Rock, de la banda The Funkees.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

