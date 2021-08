Festival Estéreo Picnic se aplaza hasta el 2022

Tras haber anunciado que la nueva edición del famoso festival se llevaría a cabo entre el 11 y 12 de septiembre de este año, ahora los organizadores del evento informaron una nueva fecha para los conciertos.

“Con muchísima tristeza y ante la imposibilidad de ofrecer un festival maravilloso en las actuales circunstancias, nos vemos obligados a aplazar una vez más el Festival Estéreo Picnic (…) Poco a poco los eventos masivos se han empezado a reactivar en el mundo entero, y aunque en Latinoamérica no alcanzamos a estar listos para la fecha programada, seguiremos trabajando día y noche para reprogramar el Festival”, recalcó Páramo, la compañía que lo organiza.



“A medida que el plan de vacunación avanza se van abriendo las oportunidades, la música en vivo volverá pronto y podremos confirmar las nuevas fechas, para las cuales las entradas originales del 2020 seguirán siendo válidas”, recalcaron.

Además, agradecieron el apoyo de los fanáticos de la música que “ha sido fundamental para soportar la época más crítica de nuestra historia y mantener las fuerzas para que vuelva la emoción de correr entre escenarios para no perderse ninguna banda; para que vuelvan los fuegos artificiales que nos ponen a soñar con mundos posibles; para que vuelvan los ritos de preparación y la tusa post Picnic; para que vuelvan el baile, el amor libre y la música en vivo”.



La nueva edición del festival tenía todo listo el año pasado para la presentación de artistas de la talla de Guns N’ Roses, The Chemical Brothers y The Strokes, entre otros.



Los organizadores agregaron que quienes no puedan asistir a las fechas del reagendamiento podrán pedir la devolución de su dinero , la cual se hará cumpliendo los plazos otorgados por el Decreto 818 de 2020. Además, recalcaron que pronto darán nueva información acerca de las bandas y más programación.



