Los fanáticos de los festivales de música en Colombia estaban ansiosos por conocer este martes el cartel de artistas que harán parte de la próxima versión de Estéreo Pícnic que se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo de 2023.



Los organizadores del evento finalmente presentaron los nombres de los más de 50 artistas que harán parte del festival. Sus principales apuestas son Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical brothers, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Morat y Wu-Tang Clan.



También fueron anunciados The 1975, Blondie, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Moderat, Ryan Castro, Tove Lo, Jerry Rivera, Trueno, Fred Again... Alci Acosta, Cut Copy, Tokischa, Gorgon City, L'Impératice, Conan Gray, Purple Disco Machine, Aurora, Wallows, Dominic Fike, Cigarretes After Sex, entre muchos otros.



Desde este mismo martes 11 de octubre se habilitó la preventa de boletas para miembros del Grupo Aval para combos de tres y cuatro días. El próximo jueves 13 se abrirá la venta al público en general y se espera que en noviembre inicie la venta de boletas por días.

¿Dónde será el FEP 2023?

En medio de la emoción de muchos amantes de la música por la revelación de los artistas que estarán en el FEP 2023 se vivió un momento de confusión en las redes sociales por cuenta de un anuncio que señalaba que el festival se realizaría en el Parque Salitre Mágico.



El tuit fue hecho por una cuenta falsa que imita la identidad de Music Trends Colombia. Aunque el usuario es @Roa_dice, usa la misma imagen y nombre de la cuenta especializada en música y conciertos que suele hacer anuncios sobre eventos que se llevarán a cabo en el país.



Sin embargo, la cuenta oficial en Twitter del Festival Estéreo Pícnic dejó en firme con su cartel que el evento tendrá lugar durante sus cuatro días de duración en el campo de golf Briceño 18, a las afueras de Bogotá, donde se han realizado las últimas versiones del FEP.

¡4 días que recordaremos para siempre! El Mundo Distinto que un día soñamos nos reúne bajo un cartel lleno de historia, de vida, de nuevas voces y sentimientos liberados.

Hoy lo decimos fuerte: Lxs Distintxs Somos Todxs ❤️‍🔥



Arte por: @angelicaliv pic.twitter.com/Ib9iUiubWE — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) October 11, 2022

