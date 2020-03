'Me entrego entera en cada presentación', confiesa Javiera Mena

La cantante chilena Javiera Mena está feliz por venir a Colombia.



Es una emoción que no puede ser entendida como una respuesta con sabor a lugar común, sino una reacción totalmente sincera de una de las artistas más importantes del pop electrónico, que ya se prepara para revelar sus aventuras musicales como una de las invitadas del Estéreo Pícnic, que se llevará a cabo del 3 al 5 de abril en el Campo de Golf Briceño 18, en Sopó.

Con cinco producciones musicales –su más reciente disco es Espejos–, Mena vendrá a encontrarse con una base de fanáticos colombianos muy leales y asumirá el reto de dejarse ver y de descubrirse a nuevos seguidores en un festival, rompiendo un poco el esquema intimista o a veces introspectivo de sus primeras etapas de carrera.



Precisamente, ella conversó con EL TIEMPO de su cita con el Estéreo Pícnic (tocará el viernes 3 de abril), de su trabajo y de lo que siente que representa dentro de la electrónica y el pop en el continente.

ET: ¿Va a ser interesante ver también cómo muchos la van a descubrir?



JM: Los festivales son muy importantes para ver a ese público nuevo, la gente que va pasando por ahí; es una carta de presentación para ellos. Ahora estoy en una etapa con un show que ha sido pensado como el tipo de espectáculos que a mí me gustan. No son solo canciones, hay mucha teatralidad y una serie de elementos que dan cuenta de que va a ser un concierto de calidad.



ET: Antes se podría decir que su música tenía un elemento más intimista, pero luego vino un ciclo más cercano a la fiesta, y con Espejo, su disco más reciente, hay una nueva sonoridad ¿Eso también se aplica a su relación con el escenario?



JM: Espejo es un disco de cantautora con electrónica, mostrando mi visión personal de la vida, soy como una 'crooner' (palabra en inglés que hace referencia a cantantes de música popular en EE. UU. o que se liga también al concepto de trovadores), pero ahora me empoderé comunicando más en mis canciones y me entrego entera en cada show, pero a la vez extasiada y segura de mí misma y de mis emociones.



ET: ¿Y por qué revelarse más?



JM: El tiempo me ha ido dando eso. Desde pequeñita fui un poco tímida, pero un poco dual, porque eso cambia cuando agarro confianza poco a poco. Las tablas me han dado una sensación que siempre me ha gustado, la de transmitir algo. Me encantan cantantes como Nick Cave, Elvis Presley y Freddie Mercury; cuando era pequeñita me disfrazaba de Mercury, pero en la adolescencia esa emoción se fue para adentro por otras situaciones, pero poco a poco me fui empoderando para gozar de cada momento.



ET: ¿Qué le llama la atención de Colombia, musicalmente hablando?



JM: Colombia mueve mucho de música urbana y tradicional y tiene una escena independiente muy interesante, es un país que enriquece mucho.

ET: ¿Y qué artistas está oyendo?



JM: La verdad he oído muchos compilados, la niña Emilia me voló la cabeza, Carlos Vives me gustaba mucho y como que tengo en la cabeza toda la música que sale de Colombia, porque tiene un color muy característico y, claro, cosas más modernas como Systema Solar, Bomba Estéreo y Lido Pimienta.



ET: Música muy variada... ¿En que aventura musical está metida ahora, se ha salido del pop electrónico?



JM: Estoy trabajando con Eduardo José Cabra (el conocido Visitante de Calle 13), compartiendo raíces, ritmos y los tambores. Me gustaría trabajar con gente de Colombia, yo compongo desde la canción, desde la melodía y en Colombia me vuela que componen desde el ritmo. Me gusta experimentar cosas nuevas.



ET: ¿Y cómo está experimentando?



JM: Estoy componiendo y trabajando en sencillos; eso me pone muy contenta, pues soy una artista de sencillos. Cada canción es un universo diferente y ahora me estoy focalizando en un nuevo tema que voy a lanzar a finales de este mes y a estrenar en el Estéreo Pícnic en vivo. De hecho, también voy a rodar el video en Colombia, lo que me tiene feliz porque tengo una doble conexión con el país. Del mismo modo, voy a seguir sacando canciones hasta que se lance el álbum.



ET: ¿Tiene director colombiano para el video?



JM: Sí. Estuve buscando directores, ya que últimamente estuve trabajando con realizadores españoles, hasta que encontré a Hugo Rubiano, que ha hecho cosas con Cultura Profética y Monsieur Periné.



ET: Bueno, ¿y cómo se llama la canción?



JM: No la puedo decir… la queremos dejar como una sorpresa para el Estéreo Pícnic y su público.



ET: ¿Qué cree que representa, más allá de la música?



JM: Algo de lo que me he dado cuenta es que represento a una mujer empoderada desde los comienzos y a la que no le importó ser auténtica en el sentido de no ser como el estereotipo de la chica guapa. Por otro lado, reprensento a la mujer lesbiana latinoamericana, que es algo que muchas chicas me lo valoran, porque los referentes lésbicos lo tenemos invisibles en esta parte del mundo, pero por suerte estamos saliendo a la luz.



ET: Es increíble que pase eso en esta época de tanta apertura frente al amor, los sentimientos o la orientación sexual...



JM: Es verdad, pero sigue pasando, quizá no tanto en las capitales, pero sí en las provincias, donde cargamos con un inconsciente colectivo que se tiene desde hace cientos de años (...). Todavía se señala con el dedo y puede ser un problema para algunas familias, pero no pasa nada; yo creo que debemos preocuparnos por otras cosas más importantes, como querer a nuestros hijos.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

