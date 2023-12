Festival Estéreo Picnic 2024 | confirman la nueva sede del evento: será en Bogotá

Hace algunas semanas se anunciaba el cartel oficial para uno de los eventos musicales más importantes del país: el Festival Estéreo Picnic 2024. El evento durará cuatro días en los cuales los fanáticos podrán disfrutar de decenas de cantantes nacionales e internacionales.

Sin embargo, la sorpresa más reciente tiene que ver con la locación del evento. El FEP siempre se había organizado fuera de Bogotá y a pesar de que para muchas personas esta era una decisión acertada, en las últimas semanas empezó el debate sobre aprovechar los espacios en la capital.



De acuerdo con la empresa Páramo (una de las compañías que organizan el evento), el Parque Simón Bolívar será el encargado de convertirse en la próxima sede del Festival Estéreo Pícnic.



Por medio de un video promocional y bajo el lema "Bienvenidxs a un mundo distinto en el corazón de Bogotá" se hizo el anuncio oficial por medio de las cuentas de X (Twitter).



"Una casa con menos tiempos de desplazamiento, más facilidades de transporte, hospedajes más cercanos al Festival y el poder de la música en vivo en el corazón de la capital", explicó Páramo en su publicación.



Ahora bien, para aquellos que teman por el terreno, también se hizo énfasis en que se ocupará un espacio mayor al que se ha venido usando en Briceño.

Artistas que estarán en el FEP

Estos son los 75 artistas que están confirmados para el importante evento que se llevará a cabo el 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en Bogotá.



