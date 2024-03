¿Cómo ver el Festival Estéreo Picnic en vivo, gratis, por internet y TV? Ojo al link, canal y horarios

Cuatro escenarios y cuatro días para la música. El Festival Estéreo Pinic 2024 aterriza en Bogotá para su decimotercera edición, un recorrido que les promete a los asistentes sonidos del rock, pop, electrónica, hip-hop, reguetón y hasta merengue.

Con el fin de llegar a más audiencias, y siguiendo a los otros festivales de música de la región que se transmiten por internet y televisión, el FEP volverá a estar en vivo en señal abierta y plataformas digitales para aquellos que no puedan ir al parque Simón Bolívar.

Festival Estéreo Picnic 2024. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

Si no quiere perderse la esperada visita de Blink-182, Kings of Leon, Omar Apollo, SZA, Feid, Arcade Fire, Greta Van Fleet, Placebo y Sam Smith, por nombrar algunos, podrá ver los conciertos desde su casa.

¿Dónde ver el Festival Esteréo Picnic 2024 en vivo? Link y canal

El Festival Estéreo Picnic estará en vivo durante cuatro días por el Canal Capital, medio de comunicación público de Bogotá. Estos son los canales, según el operador de televisión:

TDT (Televisión Digital Terrestre): canal 19.

ETB: canal 256.

Claro: canal 116.

DirecTV: canal 143.

Movistar: canal 164.

Une: canal 104 (digital) y canal 2 (análogo).

Además, estará gratis y al aire en la página https://www.canalcapital.gov.co/programas/Estereo-Picnic/. A diferencia de la transmisión en televisión abierta, por internet usted podrá escoger alguno de los tres escenarios principales (el cuarto escenario no estará disponible).

La señal estará habilitada desde las 3 p.m. y se extenderá por ocho horas tanto en televisión como por streaming.

Horarios del Festival Estéreo Picnic 2024

El jueves 21 de marzo estarán en tarima Thirty Seconds to Mars, Kings of Leon, ZHU, Hozier, entre otros:

Festival Estéreo Picnic 2024: horarios del jueves. Foto:Festival Estéreo Picnic 2024 Compartir

El viernes 22 de marzo el turno será para Phoenix, SZA, Sam Smith, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves y más:

Festival Estéreo Picnic 2024: horarios del viernes. Foto:Festival Estéreo Picnic 2024 Compartir

El sábado 23 de marzo cantarán M.IA., Gruo Frontera, Feid, Placebo, Fruko y sus tesos, Blessed, entre otros:

Festival Estéreo Picnic 2024: horarios del sábado. Foto:Festival Estéreo Picnic 2024 Compartir

El domingo 24 de marzo el FEP cerrará con Blink-182, Arcade Fire, Nicki Nicole, The Offspring, The Blaze y más:

Festival Estéreo Picnic 2024: horarios del domingo. Foto:Festival Estéreo Picnic 2024 Compartir

Vea:

También puede ver:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS