Con vestidos y hasta la camiseta de Colombia: el pomposo show de Sam Smith en el Festival Estéreo Picnic 2024

"sientan libertad de vestirse como quieran, cantar lo que quieran y ser lo que quieran", fue la invitación que el cantante Sam Smith les hizo a los miles de asistentes que se agolparon en uno de los escenarios del Festival Estéreo Picnic (FEP).

Entre exclusivos vestuarios, coreografías y mensajes de reivindicación para la comunidad LGBTI, el británico, de 31 años, hizo un recorrido musical por sus cuatro álbumes, un viaje con ritmos de pop, rhythm and blues y electrónica: "Vuelvo después de cinco años. Es increíble y les agradezco por estar acá".

El cantante británico Sam Smith durante su presentación en el segundo día del Festival Estéreo Picnic 2024. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

Regresó con una propuesta más arriesgada. Su primer visita en Bogotá se hizo para el FEP de abril de 2019. . Su primer visita en Bogotá se hizo para el FEP de abril de 2019. En ese mismo año, se declaró como una persona no binaria , exigiendo que se refieran a él con los pronombres en inglés 'they' y 'them', en lugar de utilizar 'he' o 'she' ('él' o 'ella', en español).

Tal reflexión sobre su identidad le permitió explorar nuevas letras y sonidos en sus canciones posteriores, con las cuales nuevamente emocionó al público colombiano en la reciente edición del festival.

Encima de una figura, con frases escritas sobre el respeto por la diversidad, el ganador de cinco premios Grammy apareció en tarima sobre las 9:45 p.m. de este viernes 22 de marzo, llevando un traje negro.

Figura con mensajes de tolerancia a la comunidad LGBTI sobre la que Sam Smith hizo su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

Su misión era precisa: cautivar con su potente voz mediante un estructurado espectáculo al que las luces, bailarines, coristas, bajo, guitarra y piano lo exaltarían aún más.

Hacer que los presentes corearan el clásico 'Stay With Me' fue la primera prueba superada porque los 87 minutos siguientes la conexión de los asistentes se mantuvo. Las letras de 'I'm Not the Only One', 'Diamonds', 'Dancing With a Stranger' y 'Promises' estaban en la mente de la mayoría.

"Alguien me dijo que Colombia ganó en el fútbol", contó. Sabía que la 'tricolor' le había marcado un gol a España en un partido amistoso. Minutos más tarde, sería una buena excusa para ponerse la camiseta del seleccionado del país cuando interpretó 'Desire' y 'Latch', dos de sus canciones electrónicas hechas en colaboración con los artistas Calvin Harris y Disclosure, respectivamente, que provocaron saltos de la multitud.

Para 'I'm Not Here to Make Friends', saltó al escenario en un vestido con los colores de la bandera del orgullo gay. Y cerró la presentación con otro vestido negro para 'Unholy', uno de los sencillos más desafiantes de su último álbum 'Gloria'.

"El mensaje trajo es de inclusividad, de ser uno mismo y no estar sujeto a los estereotipos", expresó Juan Manuel Beltrán, fanático, en charla con este diario.

Todo un showman. Ese fue el reencuentro de Sam Smith con sus seguidores de Colombia, quienes tendrán variadas palabras para describirla la noche... Llamativa e inolvidable podrán ser algunas.

