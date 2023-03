Cada vez es más corta la cuenta regresiva para ingresar a Un Mundo Distinto en el marco del Festival Estéreo Picnic. Este año, por primera vez, el evento se llevará a cabo durante cuatro días y la cita será nuevamente en el campo de golf de Briceño.

Y hay otra novedad: habrá más espacio para el reggaetón con artistas que debutan en el Festival. Estos son los nombres más grandes:



- Mora cantará el viernes 24 en el escenario Banco de Bogotá de 2:15 a.m. a 3:15 a.m.; el artista puertorriqueño seguramente hará bailar a su público con éxitos como ¿La inocente', 'Toa la vida' y '512'.

- Ryan Castro se tomará el escenario Flamin' Hot el sábado 25 entre la 1 y las 2 de la mañana.

- Tokischa traerá su sabor dominicano el domingo 26 y su presentación tendrá lugar en el escenario Banco de Bogotá de 1 a.m. a 2 a.m.



Si desea ver los horarios completos puede hacerlo aquí:

(Siga leyendo: Alicia Keys tendrá concierto en Colombia por primera vez: fecha y boletas).



Por otro lado, recordemos que el tradicional Domo BUD se transformó para darle vida a dos escenarios: Club Budweiser de música electrónica y El Templo Urbano. Este último albergará a 1.500 personas.



Allí se presentarán artistas que van desde el perreo underground, a cargo del famoso Club Perro Negro de Medellín, pasando por el clásico reggaeton con Suelta como Gabet, hasta la vibra juvenil de Tejo Tumerqué.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS