Este martes, los organizadores del Festival Estéreo Picnic 2023 sirvieron los platos más fuertes: anunciaron el cartel de los artistas que estarán durante los cuatro días que durará el certamen -del 23 al 26 de marzo próximos-, además de la preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval.



Los organizadores del evento presentaron los nombres de los más de 50 artistas que harán parte del festival. Sus principales apuestas son Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical brothers, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Morat y Wu-Tang Clan.



También fueron anunciados The 1975, Blondie, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Moderat, Ryan Castro, Tove Lo, Jerry Rivera, Trueno, Fred Again... Alci Acosta, Cut Copy, Tokischa, Gorgon City, L'Impératice, Conan Gray, Purple Disco Machine, Aurora, Wallows, Dominic Fike, Cigarretes After Sex, entre otros.

Billie Eilish, una de las artistas más importantes del cartel del FEP 2023. Foto: Dan Regan. Interscope Records

Desde este mismo martes 11 de octubre se habilitó la preventa de boletas para miembros del Grupo Aval para combos de tres días (viernes, sábado y domingo)

y cuatro días (jueves, viernes, sábado y domingo). El jueves 13, a partir de las 9 a. m., se abrirá la venta al público en general y se espera que en noviembre inicie la venta de boletas por días.



Los precios se dividirán así: General 3 días: $999.000 y General 4 días: $1.199.000; VIP 3 días: $2.149.000 y VIP4días: $2.699.000. Las entradas están disponibles en Entradasamarillas.com.



El Festival Estéreo Picnic 2023 tendrá lugar durante sus cuatro días de duración en el campo de golf Briceño 18, a las afueras de Bogotá, donde se han realizado las últimas versiones del FEP.

