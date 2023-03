El festival más grande de Colombia ya está aquí y los fanáticos de la música se preparan para disfrutar de sus artistas favoritos desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de marzo.



Pese a que varios artistas (Blink-182, Willow y Dominic Fike, por mencionar algunos) tuvieron que posponer o cancelar su show, esto no fue impedimento para que los asistentes se dieran cita en el campo de golf de Briceño, a donde fue convocado un selecto grupo de cantantes nacionales e internacionales.

Artistas

Jueves



Twenty øne piløts, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Purple Disco Machine, Wallows, Cigarettes After Sex, Melanie Martínez, Sofi Tukker, Mitú, Dax J, Juliana, The Change, Chez Damier, Mr. Bleat, ​ha$lopablito, Lika Nova, Paula Vélez, Ana Sanz, David Noreña, Higuita en Chanclas, Lilli y María José.

Viernes

Drake, Rosalía, Blondie, Mora, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred Again.., John Talabot, Aurora, Devendra Banhart, The Rose, Sen Senra, Mabiland, Louta, Salt Cathedral, Nidia Góngora, EV, Ana María Vahos, Amantina, Bruno Anthony, Tropicana Club, Neck Talese, Fillippo y Niebla.

Sábado

The Chemical Brothers, Armin Van Buuren, Wu Tang Clan, Bizarrap, Moderat, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Gorgon City, L'imperatrice, Dengue Dengue Dengue, Elkin Robinson, Dawer x Damper, Alex Ferreira, No Rules Clan, Flor de Jamaica, Junior Zamora, Santiago Navas, Bitter Babe, Mugre Sur, Felipe Orjuela, Semblanzas del Río Guapi y La Perla.

Domingo

Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Jamie XX, Kali Uchis, Tokischa, Conan Gray, Polo & Pan, Elsa y Elmar, Modest Mouse, Nora En Pure, Bandalos Chinos, Midnight Generation, Frente Cumbiero, Villano Antillano, Jesse Baez, La Ramona, Nicolás y Los Fumadores, Bora Uzer, Lee eye, Vale, La Banda Del Bisonte, Hot Milk, Lalo Cortés, Marta Rivera, Pilar Cabrera, Sylvana, J-Roux y Lafrench Toast.

Escenarios

El mapa oficial ya fue publicado, así que ya puede planear sus recorridos para no perderse a ningún cantante de su lista.



Recuerde que hay varios escenarios: Johnnie Walker, Adidas, Banco de Bogotá, Flamin' Hot, Club Budweiser y Fuerza Bruta presentado por Falabella.

¡Este año, Un Mundo Distinto es más grande que nunca! Nuevos escenarios, espacios con experiencias que dejarán huella y un Oasis para el cuidado de todxs. Programa tus puntos de encuentro y llega con tiempo.

Experiencias

Distintas marcas se han esforzado por trasladar al festival su visión. Es el caso de HP, que dispondrá de un espacio en el que los asistentes tendrán la posibilidad de:

Crear su propia marca: realizando diseños en los computadores HP Pavilion que pueden imprimirse allí mismo en un tote bag. Unirse a retos gamers: el gamer Tomy Catt estará listo para jugar con quien se acerque al stand. Además, tendrán un punto para recargar el celular e imprimir los recuerdos del festival.

“Nuestro stand ha sido construido en un 38% con diferentes materiales reciclables como muebles reusados, tulas diseñadas con algodón reciclado y pintura sostenible de gran formato”, afirmó Germán Hernández, Consumer Sales Manager para HP Colombia.

No se olvide de pasar también por el espacio que Échele Cabeza, la Red Comunitaria Trans y la Secretaría de la Mujer crearon llamado Oasis. Allí podrá recibir la ayuda de un equipo experto que examinará las sustancias psicoactivas que usted lleve, con el fin de orientar sobre su consumo y saber si son seguras.

Ofertas gastronómicas

Por último, pero no menos importante, así como hay un line up musical también habrá un line up gastronómico, que estará a cargo de Club Colombia. "Continuando con su apuesta con este sector, la marca tendrá designado un espacio llamado El Jardín Gastronómico que contará con más de 60 cocinas de restaurantes aliados, que ofrecerán comidas perfectas para maridar con las cervezas de su portafolio", dice la marca en un comunicado.



Estos son los restaurantes: Bacú, McDonalds, Perro Hachepe, La Lucha, Colo Coffee, Muncher - Chiki Chiki, muncher – Nuimis, Juan Valdéz, Tostao, Cocheros Smoking Burgers, Home, Chef Burger, Fronteras, Sr Tocino, Sandwich Qbano, Buffalo Wings, Crepes & Waffles, Domino’s Pizza, Starbucks, Dogger, Vi Bowls, Aquelarre, Dembow, Papa Jhon’s, Poke, Sipote, Masa, Ichiraku, Ichiraku Pizza, Lechona, PPC, Papas pa’ Mientras, Pan Choz, La Neta, Pura Vida, Tacos al Pastor, Têt Taberna Vietnamita, Don Taco, La Verguería, El Monumental, McCharthys, Artesana, Montañita de Quesos, Fratboy, Jacobsen, Los Torres, Señor Chicharrón, Corralejo Mosquera, Frisby, Sierra Nevada, Julios, Parchadero, Ambruno, Empanadas Típicas, Street Bao, Los Valientes a Fuego, Cabrera, Andrés DC y La Hamburguesería.

¡QUEDA UN DÍA PARA EL #FEP2023!



🎶🍻La mejor cerveza y la mejor comida 🍴 en un solo lugar. Si vas al @festereopicnic te esperamos en el Jardín Gastronómico de Club Colombia. 😊

Además, estarán ofreciendo opciones de maridaje, aquel arte de unir la bebida con la comida para resaltar su sabor.

