Este fin de semana -viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo- el Campo de Golf Briceño 18 vibrará a ritmo de géneros que van desde el reguetón hasta el pop rap y desde la cumbia hasta la electrónica en el festival Estéreo Picnic, que había sido aplazado durante los últimos dos años a causa de la pandemia de coronavirus.



Este evento significa el regreso oficial de una temporada nutrida de conciertos y festivales, después de fracaso que representó el Jamming Festival, que se iba a llevar a cabo en Ibagué.

Se espera que unas 40.000 personas sean las que bailen y canten bajo las canciones y los ritmos de más de 88 agrupaciones nacionales e internacionales. Hasta el viernes en la mañana, los fanáticos estaban en búsqueda de las boletas.



La puesta en marcha de este festival, organizado por Páramo Presenta, marca el impulso en la reactivación económica de la industria en el país, que se ha visto impactada con las restricciones por la emergencia sanitaria, colaborando con el sector hotelero y turístico.



Las puertas del lugar se abrirán al mediodía del viernes y, como novedad, habrá un sistema de manillas 'cashless' para que los asistentes puedan comprar bebidas y alimentos en el lugar.

Sin plata en efectivo ni tarjetas

Se trata de una opción para que las personas paguen en los restaurantes, las barras de licores, Feria Vassar FEP y el 'merch' oficial del festival sin tener que usar dinero en efectivo o tarjetas. Según Páramo, esta modalidad les ahorrará tiempo en filas a los asistentes.

El pago se llevará a cabo por medio de las manillas entregadas a los asistentes del FEP, las cuales deben ser recargadas en los diferentes puntos que los organizadores dispondrán en el Campo de Golf Briceño 18.



Para utilizarlas debe activarlas en la página oficial del evento. Además, debe tener presente que, si por alguna razón debe reemplazar su manilla, la nueva tendrá un costo adicional de 35.000 pesos colombianos.

Ojo con lo que debe y lo que no puede llevar

Recuerde usar protector solar, llevar lo necesario y ropa cómoda, hidratarse y comer porque será una extensa jornada de movimiento.



No olvide llevar el carné con el esquema de vacunación completo para presentarlo en la entrada: es un requisito indispensable.

No se podrán ingresar bebidas, alimentos -si se puede entrar un termo vacío-, sombrillas, equipos de toma de video y audio profesionales, armas, cigarrillos, camisetas de equipos de fútbol -de selecciones nacionales, sí-, sustancias psicoactivas, mascotas, patinetas, latas de aerosol y más.



¿Al ritmo de quiénes van a vibrar los asistentes?

Entre las agrupaciones e intérpretes invitados están los Foo Fighters, The Strokes, Black Pumas, Martin Garrix, Doja Cat, Briela Ojeda, Diamante Eléctrico; LP, C.Tangana, Nina Naranjo; Ed Maverick, Turnstile, Pabllo Vittar, Ashnikko, The Hacker, Él Mató a un Policía, Motorizado, King, Gizzard & The Lizard Wizard, Avalon Emerson, Bruses, Babelgam, Margarita Siempreviva, WYK, Los Cotopla Boyz, Mala Bengala, Paula Pera y El Fin de los Tiempos.

Por su parte, J Balvin, Armenia, Juan Pablo Vega y el Binomio de Oro son algunos de los representantes colombianos en el FEP.

Pa' no perderse

Son cinco los escenarios: Principal, Adidas, Banco de Bogotá, Páramo Presenta y Domo Budweiser.

Primer día

El Escenario Principal verá las presentaciones de Piel Camaleón, The Libertines, Nile Rodgers & Chic y los Foo Fighters. El Adidas y el Banco de Bogotá serán los escenarios de Phoebe Bridgers y Briela Ojeda, Idles y Diamante Eléctrico, Black Pumas y Las Ligas Menores, y un gran cierre con The Drums y Kaytranada.



Javiera Mena, Red Axes, DJ Hell, La Pacifican Power, Pancho Piedra y otros actos serán presentados en el Escenario Páramo Presenta y el Domo Budweiser.

Segundo día

El 'perreo' iniciará en el Escenario Adidas con Nicki Nicole y seguirá con Crudo Means Raw, C. Tangana, Martin Garrix, Eladio Carrión para terminar con J Balvin en el Escenario Principal. Jungle abrirá la noche y Edson Velandia cerrará la tarde del Escenario Páramo Presenta.



Además, Ela Minus se presentará en el Escenario Banco de Bogotá, junto con Marina. El Domo Budweiser contendrá los bajos de Stacey Pullen, DJ Python, Selva y más .

Tercer día

Finalmente, Bruses, Juan Pablo Vega, Ashniko, Margarita Siempre Viva, Machine Gun Kelly, Pabllo Vittar, LP, WOS, A$ap Rocky, Turnstile, Avalon Emerson, Doja Cat, The Strokes, Nina Kraviz, The Hacker, DJ Harvey, El Mató Un Policía Motorizado y otros artistas se tomarán el cierre de la undécima edición del Picnic desde los cinco escenarios.

