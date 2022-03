Lucille Dupin, Bella Álvarez, Las Áñez, Paula Pera y el fin de los tiempos, Ela Minus y Briela Ojeda hacen parte del prometedor cartel de la nueva edición del Estéreo Picnic, que irá de este viernes y hasta el domingo, con voces rasgadas y suaves; con matices y sonidos reverberantes y al ritmo de beats o de sonidos acústicos y folclóricos, estas mujeres penetran en diferentes escenarios para conmover y hacer bailar y cantar.

Entre ellas hay una bruja, una amante de la nostalgia; una apasionada por la naturaleza, un par de ellas juegan con sus voces y elementos sonoros, hay una que respira al ritmo de los beats acelerados y profundos y otra que se deja llevar por los sonidos acústicos de una guitarra o un ukelele. Son las colombianas de un festival que vuelve con un poderoso espíritu femenino.



Lucille Dupin

Con una voz dulce y acompañada del sonido de Chopin, su ukelele, Lucille Dupin presenta un viaje astral donde convergen el feminismo, la brujería y el shoegaze; al menos, eso es lo que ha mostrado hasta ahora en Cledón, un EP que publicó en el 2020 y en Sibila (2021), su primer álbum.

Lucía Agudelo es una sobreviviente de tentativa de feminicidio, madre de Julieta, amante de los libros, de la literatura y es una feminista radical que se expresa a través de Lucille Dupin, una bruja feminista, inspirada en la escritora Aurore Lucile Dupin de Dudevant (conocida como George Sand).



Ella describe a Lucille como “la expresión más pura del mundo salvaje y de corazón temerario que habita en Lucía; es esta mujer con sus pies bien clavados sobre la tierra, pero con las alas bien estiradas para tocar el aire; sin tapujos, sin temores, sin pudores”.



Esta es la propuesta de una mujer que se describe como nieta de brujos y que halló en la música una forma de sanación que le ha permitido transmitir su historia sin miedo: “Lucille fue esa voz que dijo lo que yo no fui capaz de hacer y lo hizo a través de la música, y me levantó cuando yo no era capaz de levantarme”.



Estudió Español y filología clásica en la Universidad Nacional, compró su primer ukelele en su época universitaria y aunque comenzó como la figura de cantautora, hoy dice que quiere ir más allá, para poder llegar a lugares y escenarios más grandes; su estilo es un Shoegaze brujístico y feminista con matices del dream pop.



Entre esa mezcla de sonidos clásicos y rudos, Lucille le canta a las mujeres “a nuestra fuerza interior, a la bruja interna que tenemos”, dice, mientras integra los elementos que definen su estilo: el feminismo, la brujería, las cortomancias, la naturaleza y la maternidad.



Su apuesta es clara: busca criticar al sistema y hacer más declaraciones de qué es ser mujer en un mundo que constantemente busca borrarlas; eso es lo que espera mostrar en su próximo disco, en el que presentará sonidos y conceptos más profundos.



Para el Estéreo Picnic, ha preparado un ritual de iniciación y consagración, pues es la primera mujer que abrirá el evento, explica que será un ritual para la diosa Freya, “pensando en que tocaré un viernes y el nombre Friday (viernes en inglés), viene de ella; era la diosa de la fecundidad, de la primavera, del resurgimiento, del renacer y con esta historia armamos un concepto alrededor del show, va a ser como una obra de arte”, será todo un espectáculo que podrán ver el viernes 25 de marzo, en el escenario Adidas, a las 2:30 p.m.

Bella Álvarez

María Isabella Álvarez es una cantautora paisa de 23 años. A los 16 compuso sus primeras canciones y aprendió a tocar el piano. En 2019 publicó el EP Hortalizas y flores. Su estilo es particularmente íntimo; presenta, a guitarra y voz, sus emociones más profundas.

“Bella Álvarez es un espacio en el que puedo sacar a relucir mucho más algunas características que son de Isabella; como la alegría, buscar la tranquilidad, hablar de pájaros, la naturaleza, de sanar relaciones, de ser vulnerables”.



Es una silbadora, sus influencias vienen del folclor latinoamericano, de las mujeres del pop y del rock. Sus canciones integran elementos de la naturaleza, con los que busca reconectar con el paisaje y la tranquilidad que eso le transmite. En Hortalizas y flores y en Canciones para una casa chiquita, su reciente álbum, resalta esa conexión que viene de su familia paisa.



Al hablar sobre su camino y su música, dice que es una mujer que ama crear: “me meto en mi obra y me rodeo de ella. En mi obra están mis sentires expuestos al máximo, me considero un fenómeno pasajero porque todo el tiempo estoy cambiando. Lo que quiero hacer es mostrar palabras bonitas para cualquier sentir y que eso pueda abrazar a quien sea”.



Actualmente, está trabajando en El segundo sol, su segundo disco, en el que mostrará sonidos más cálidos y alegres, para mostrar que “se puede bailar la tristeza y la nostalgia”. En su presentación para el Estéreo Picnic, que será el sábado 26 de marzo a las 2:45 p. m., en el escenario Páramo Presenta, hará una celebración de su música y estará vestida como una diosa samurái.

Las Áñez

Juanita y Valentina Áñez son gemelas con propuestas de sonidos eléctricos, acústicos, folclóricos y clásicos. Tienen tres álbumes: Silbidos (2014), Al aire (2017) y Reflexión (2020), en los que mezclaron influencias de músicas andinas (pasillos y bambucos), sonidos africanos y la electrónica.

Este par de hermana define lo que hace como nueva canción latinoamericana, tienen un estilo que mezcla sus influencias del folclor latino y de música vanguardista. Principalmente, se destacan por la fuerza vocal y por la importancia que le dan a sus voces.



Las Añez surgió de un gusto apasionante por la música, inducido desde casa, recuerdan que cantaban y jugaban con sus voces. Juntas estudiaron Canto, jazz y música popular en la Universidad Javeriana, crearon un cuarteto de jazz latinoamericano vanguardista (Be twin) y después empezaron a componer juntando sus voces con elementos electrónicos; así nació el dueto.



Aseguran que la inspiración les llega desde diferentes aspectos: un sonido, un concepto, un tema original; Valentina lo describe como “las atmósferas que se pueden generar a través de la música”; por lo que buscan generar sonidos diferentes utilizando reverberaciones, ecos y juegos con sus voces, contrastados con instrumentos rústicos y eléctricos.



Ellas le cantan al sonido y que: “no nos cazamos con una sola temática o con un solo mensaje; somos unas apasionadas del sonido y de la música, hacemos música porque es una herramienta de sensibilización; nos volvemos una sociedad más sensible a través del arte: con mensajes, sonidos o con unas atmósferas pacíficas o reconfortantes”.



Juanita y Valentina estarán en el Estéreo Picnic el sábado 26 de marzo a las 4:30 p. m., en la tarima Páramo Presenta, donde mostrarán De curvo cuervo, su más reciente canción, que habla de una mujer que exige tener más espacio y libertad. Ese día, esperan sorprender con los sonidos: “queremos que vivan una micro atmósfera dentro de ese gran evento”.



Paula Pera y el fin de los tiempos

Paula Pedraza integró la banda Stallone, que usaba sonidos indie y de dream pop. Luego quiso hacer su proyecto personal e íntimo en formato acústico. Así surgió Paula Pera, en el 2020, en pandemia, después de trabajar durante seis meses cantando en un crucero.

“Paula Pera es mi esencia y en ese momento creo en todo, que todo es posible, creo en mí, que puedo vivir de la música”, asegura y describe su estilo como “canciones nostálgicas” que surgieron durante su estadía en el crucero. Ahora, después de haberse reconciliado con sus demonios, afirma que “Paula Pera es una nostalgia muy positiva, no es solo canciones tristes, sino una pasividad muy poderosa que transmite y conecta”.



Sus letras hablan de diferentes facetas del amor; es una mujer apasionada que se inspira en el amor y en los procesos dela vida para mostrar que siempre retorna la calma: “He compuesto después de llorar y encuentro calma y compongo desde un sentimiento muy triste, pero a la vez hay algo en mí que dice que todo va a estar muy bien”.



Bajo la firma de Paula Pera, ha publicado las canciones Ma-Pa y Fin de los tiempos y ha hecho sesiones en vivo y colaboraciones; su apuesta con ellas ha sido priorizar la naturalidad de los sonidos acústicos, que podremos escuchar en versiones con banda el domingo 27 de marzo en el escenario Adidas a las 2:30 p. m.

Ela Minus

Gabriela Jimeno es cantante, compositora, baterista y productora de techno-pop, fusiona su voz con sintetizadores análogos en lo que resulta una melodía suave y vibrante, con una multiplicidad de sonidos atrayentes, envolventes, que producen una atmósfera única.



Empezó en la música tocando el piano, a los 12 años. Formó la banda Ratón Pérez en la que tocaba la batería. Más adelante, estudió becada batería de jazz y síntesis de audio en el Berklee College of Music (Boston, Estados Unidos). Allí aprendió mucho de lo que hace ahora con su proyecto de Ela Minus, con el que recorre el mundo.



Su propuesta es de techno-pop, aunque ha dicho que le gusta la electrónica, pero también el pop, el indie y el punk. Con esta mezcla de sonidos ha atraído a mucha gente y actualmente es la primera artista latinoamericana que ha firmado con Domino Records (misma disquera que ha producido a The kills, Cat Power, Artic Monkeys, entre otros), con la que a finales del 2020 lanzó su primer álbum Acts of rebellion.

Se presenta el sábado 26 de marzo en el escenario del Banco de Bogotá del Festival Estéreo Picnic, a las 9 p. m Su próxima parada será el 15 de abril en el festival Coachella, en Estados Unidos.

Briela Ojeda

Gabriela Ojeda se describe como melodiosa y palabrera, es una cantautora que nació en Inglaterra, pero creció en Pasto e inició este proyecto en el 2014, con influencias del pop, del rock y del blues, sin olvidar los sonidos que transportan a las tierras andinas.

Briela presenta sus melodías, generalmente, acompañada de su guitarra; ofrece melodías dulces y cargadas de emociones, que mezcla con su voz consistente y expresiva. En 2019, lanzó su primer EP, Sodot a Rama, compuesto de cinco canciones que cuentan universos distintos, y en su carrera destacan las canciones "Liviana", "Doña Justicia", "Nariz con raíz"; que seguramente cantará en el festival el viernes 25 de marzo en la tarima del Banco de Bogotá, a las 5:45 p.m.



Andrea Carolina Tapia Godoy

@GodoyAndreea

EL TIEMPO

