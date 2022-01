Como es habitual el Festival Estéreo Picnic (FEP) deja en suspenso la confirmación de tres de los artistas que formarán parte del cartel de la 11.ª edición del certamen, que se llevará a cabo en el campo de golf Briceño 18, al norte de Bogotá.

El primero de esos pendientes acaba de conocerse: The Libertines, la agrupación de Pete Doherty, estará en el FEP 2022 en la primera jornada del festival que se celebrará los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo próximos.



Famosos por canciones como “Don’t Look Back Into The Sun”, “Music When The Lights Go Out” y “Can’t Stand Me Now, The Libertines compartirán escenario con Foo Fighters, J Balvin y The Strokes, que encabezan el cartel del Estéreo Pícnic.



Las bandas lideradas por Dave Grohl y Julian Casablancas regresan al país para cumplirles sus promesas a los fanáticos que los idolatran en Colombia, mientras que Balvin se convierte en el primer headliner colombiano del festival.



Junto a ellos se destaca la presencia de renombrados artistas para todos los gustos musicales como Neil Rodgers & Chic, Martin Garrix, Fatboy Slim, C. Tangana, los Black Plumas, Los Gaiteros de San Jacinto, Edson Velandia, Juan Pablo Vega y el Binomio de Oro de América.



El cartel del próximo Estéreo Pícnic lo completan Nina Kraviz, Jungle, Javiera Mena, The Drums, LP, Doja Cat, Phoebe Bridgers, Machine Gun Kelly, IDLES, Devendra Banhart, Pabllo Vittar, Wos, Red Axes, Diamante Eléctrico, Las Ligas Menores, Golden Dawn Arkestra, Él Mató a Un Policía Motorizado, Kaytranada, Caribou, Avalon Emerson, Turnstile, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nicki Nicole, Ela Minus, Ashnikko, The Hacker, Crudo Means Raw, Stacey Pullen, Pancho Piedra, Briela Ojeda, La Pacifican Power, Fort Romeau, Duplat, Piel Camaleón, Los Niños Telepáticos, Teatro Unión, Julio Victoria Ensamble, Las Áñez, Margarita Siempre Viva y Babelgam.



En los próximos días, los organizadores del FEP revelarán las dos X pendientes con los nombres de los artistas sorpresa que faltan.

Boletería para el FEP 2022

a venta de boletería para dos localidades –general y vip– para uno o para los tres días del festival ya se encuentra abierta. Quienes compraron entradas para el 2020 las podrán utilizar en la undécima edición, siguiendo el proceso de validación, a través de la página www.entradasamarillas.com.



“Ninguna entrada o manilla de 2020 podrá usarse para ingresar al Festival Estéreo Pícnic 2022, se deben cambiar por las entradas o manillas de 2022”, explicó la organización.



Puede consultar toda la información sobre precios de boletería y la presentación de

los artistas por día en la página www.festivalestereopicnic.com



