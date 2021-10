Foo Fighters, The Strokes y J Balvin lideran el cartel del Estéreo Picnic

El regreso de Estéreo Picnic en el 2022 (FEP 2022) promete poner toda la carne en el asador: así lo deja ver el cartel de artistas que formará parte del festival que se llevará a cabo en marzo del año entrante.

"Habrán pasado 1083 días sin el FEP. Tres años sin un fin de semana como estos, sin música en vivo, sin una fiesta multitudinaria. Tres años sin tener un motivo para celebrar, mientras como sociedad nos enfrentamos a una pandemia triste que nos quitó tantas cosas. Resistimos, todos juntos, aferrados a esa posibilidad cada vez menos lejana de que pudiéramos volver a encontrarnos en frente de una tarima viendo a una banda ¡La espera terminó, estamos de regreso! ", expresaron los organizadores a través de un comunicado.



(Le recomendamos: La canción inédita de Celia Cruz)



Foo Fighters, J Balvin y The Strokes encabezan el cartel del Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022, en el Campo de Golf Briceño 18, al norte de Bogotá. Junto a ellos se destaca la presencia de Neil Rodgers & Chic, Martin Garrix, Fatboy Slim y los Black Plumas.



El grupo de artistas en los tres días también incluirá a Nina Kraviz, Jungle, C. Tangana, Javiera Mena, Los Gaiteros de San Jacinto, The Drums, LP, Doja Cat, Phoebe Bridgers, El Binomio de Oro de América, Machine Gun Kelly, IDLES, Devendra Banhart, Pabllo Vittar, Wos, Red Axes, Diamante Eléctrico, Las Ligas Menores, Golden Dawn Arkestra, Él Mató a Un Policía Motorizado, Kaytranada, Caribou, Avalon Emerson, Turnstile, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nicki Nicole, Ela Minus, Ashnikko, The Hacker, Crudo Means Raw, Stacey Pullen, Pancho Piedra, Briela Ojeda, La Pacifican Power, Fort Romeau, Duplat, Piel Camaleón, Los Niños Telepáticos, Teatro Unión, Edson Velandia, Julio Victoria Ensamble, Las Áñez, Margarita Siempre Viva, Juan Pablo Vega y Babelgam.

¿Cómo será el tema de la boletería?

La organización anunció que ya están a la venta las entradas para FEP 2022 y que "quienes compraron entradas para el 2020 las podrán utilizar en la undécima edición, siguiendo el proceso de validación (...) Ninguna entrada o manilla de 2020 podrá usarse para ingresar al Festival Estéreo Picnic 2022, se deben cambiar por las entradas o manillas de 2022".



Para ampliar la información al respecto, puede seguir este enlace.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Otras noticias