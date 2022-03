Para esta edición del Festival Estéreo Picnic, además de las bandas y experiencias, la novedad es que se va a utilizar un solo medio de pago para adquirir los productos y servicios dentro de Festival. Se trata de la manilla Cashless, para no manejar efectivo y que dinamizará el proceso para disfrutar de los conciertos.

La primera manilla Cashless no tendrá ningún costo y se debe activar en el enlace: www.festivalestereopicnic.com/manillas. Se tiene que guardar el número serial al respaldo de la manilla y registrarla. Si por alguna razón hay que reemplazar la manilla, la nueva tendrá un costo adicional de $35.000.



El Cashless es un sistema de pagos electrónicos que será la única forma de comprar productos en los restaurantes, las barras de licores, Feria Vassar FEP y el mercado oficial del festival, entre otros. También cabe decir que quienes estén disfrutando de la manilla de Combo General, Combo VIP e Individual VIP les servirá como manilla Cashless.



En caso de contar con boleta Individual general, se puede reclamar la manilla Cashless en los puntos de venta de Entradas Amarillas ubicados en Sánchez, en la Calle 85 No. 12-25, o en la Calle 53B No. 25-21, en el Centro Comercial Galerías, local 1063, salida 6 sobre la carrera 27. También se puede acceder a ella al ingresar al Festival.



Esta manilla no funciona como manilla de acceso, se debe presentar la boleta individual para ingresar al festival.



¿Cómo recargar la manilla durante el festival?

Se podrá cargar las veces que sean necesarias durante el Estéreo Pícnic con tarjeta crédito, débito y/o efectivo. No existe monto mínimo de carga durante el Festival. En la aplicación oficial del FEP se pueden conocer los puntos más cercanos para ese proceso. Cabe recalcar que la plataforma de precarga en línea no estará habilitada.



Si va en grupo, para adquirir comida u otros servicios no se puede dividir el costo de un mismo producto con los amigos. Solo una manilla puede ser utilizada para realizar una misma compra. Lo que sí se puede hacer es solicitar transferir dinero de una manilla a otra en los puntos cashless. No se entregará dinero en efectivo.



La manilla de combos o VIP no podrá reemplazarse, así que debe cuidarse muy bien. Si es alterada, removida, se pierde o es robada, se anulará. Si al terminar el Festival queda saldo, se podrá solicitar desde el 28 de marzo hasta el 1 de abril de 2022 a las 11:59 p.m. en www.festivalestereopicnic.com/devoluciones.



Hay que tener en cuenta que el depósito se hará a la cuenta bancaria registrada, entre el 2 y el 15 de abril. La transacción tendrá un costo de $8.000, por comisión de la entidad bancaria, que será debitado del saldo a reembolsar.



