Glory Dayz, el festival 'emo', llega cargado de nostalgia a Colombia: fecha y precios

¿Recuerda las épocas en las que los zumbidos de Messenger le avisaban que alguien estaba esperando un mensaje suyo?, ¿o cuándo las zapatillas Converse junto a los pantalones entubados se pusieron de moda? Fueron en esos años de gloria cuando las guitarras eléctricas, junto con los graves de los bajos permearon las listas de reproducción de toda una generación.



Fue una época en la que el punk y lo emo reinaron en todo su esplendor. Y ahora lo hará de nuevo en el festival Glory Dayz, el cual busca evocar toda esa nostalgia con las bandas Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga.

Así es. Páramo anunció que estas cinco agrupaciones se presentarán por primera vez en Bogotá, trayendo de nuevo los ritmos que enamoraron a toda una generación.

Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, nosotros creemos que los Días de Gloria apenas están por venir. Que se oiga fuerte: @simpleplan, @WeAreTheUsed @AllTimeLow @AAofficial y @TODONINIOPAGA llegan a hacer temblar el Movistar Arena este 13 de marzo. 👾🖤 pic.twitter.com/pLcVwL65Wv — Páramo Presenta (@paramo_presenta) December 1, 2023

¿Dónde y cuándo?

La cita será el próximo 13 de marzo de 2024 en la Dg. 61c #26-36, lo que es el Movistar Arena de Bogotá.

Precios de la boletería

Desde el viernes 1 de diciembre, y hasta el domingo 3 de diciembre, quienes sean clientes Movistar preferencial podrán acceder a la preventa.



De igual manera, los clientes de Bancos Aval podrán comprar sus boletas antes que el público general, entre el sábado 2 de diciembre y el martes 5 de diciembre.

Por otro lado, la venta oficial para todo público será el martes 5 de diciembre a las 9:00 a.m. hasta agotar existencias. Ahora, los precios, sin incluir el servicio, son:

Tribuna fan sur: $599.000 Platea etapa 1: $379.000 Platea etapa 2: $399.000 Piso 2 etapa 1 (202 - 203 & 217 - 218): $399.000 Piso 2 etapa 2 (202 - 203 & 217 - 218): $449.000 Piso 2 etapa 1 (204 - 205 & 215 - 216): $319.000 Piso 2 etapa 2 (204 - 205 & 215 - 216): $349.000 Piso 2 etapa 1 (205 - 214): $289.000 Piso 2 etapa 2 (205 - 214): $309.000 Piso 3 etapa 1 (302 - 306 & 314 - 318): $179.000 Piso 3 etapa 2 (302 - 306 & 314 - 318): $199.000 Piso 3 etapa 1(307 - 313): $139.000 Piso 3 etapa 2 (307 - 313): $169.000

🎟️ Entradas disponibles desde mañana a las 9AM para clientes de @xperienciasaval en https://t.co/7B5vnMoou1

🎟️ Entradas con cualquier método de pago desde el martes 5 de diciembre. pic.twitter.com/pjUdcHzR4s — Páramo Presenta (@paramo_presenta) December 1, 2023

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

