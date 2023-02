El Festival Nacional de Música de Ibagué llega a su edición 37 y en marzo, en la capital del Tolina, se escogen a los Príncipes o las Princesas de la Canción.



Y para presentar el evento de este año, el 10 de febrero se realizará un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el que estarán Beatriz Arellano, La Gran Rondalla Colombiana y los duetos Madera, Nocturnal y Entre Cantos.



En el 2022, el dueto Madera fue el ganador. Conformado por Cristian Álvarez, ukelele bajo y segunda voz, y Anderson España, primera voz y tiplista, el dueto nació en el 2020 pero sus integrantes estudian música desde niños.

De lo que ha sido este año hablaron con EL TIEMPO.



¿Cómo les ha cambiado la vida como Príncipes de la Canción?



Anderson: En mi caso, proyectó mi carrera artística, soy graduado del conservatorio del Tolima y he participado en diferentes escenarios, entre ellos Rock al Parque, Onomástico de San Juan de Pasto y otros festivales. También amplió los formatos en los que suelo ejecutar música, he sido más de tríos de voces, grupos de rock y solista.



Cristian: Hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra música y la de compositores caqueteños a otros festivales, hemos tenido reconocimiento a nivel local y por supuesto nuestro trabajo se cotiza mejor.



La música andina colombiana sigue siendo fundamental. Además, cada año hay más jóvenes en los concursos. ¿Por qué creen que hay tanto interés?



Anderson: Considero fundamental la globalización de la música. Antes, los duetos con la corriente nacionalista tuvieron un auge que hace eco hoy en día, pero con internet y el fácil acceso a la información, las nuevas expresiones se han permeado con músicas del mundo, eso genera armonías más familiares para los jóvenes.



Cristian: Yo creo que la música colombiana de calidad no pasa de moda, solo cambian los temas de composición, así como cambia el estado de las cosas, y los jóvenes siempre buscamos enriquecer lo que existe con nuevos sonidos, armonías, timbres y melodías.

¿Qué canción es la que más los ha inspirado?



Anderson: Tengo dos: 'Fogoncito', bambuco de Efraín Orozco, y 'Cuando llegan las tardes', danza de José A. Morales. Para mí ellos son dos de los compositores más importantes de su época y más influyentes en el repertorio actual, diría que estaban adelantados a su tiempo en su discurso lírico, melódico y armónico.



Cristian: Me gusta mucho la música del maestro caqueteño Eduardo Bahamón Horta y con una de sus canciones ganamos el concurso de Príncipes de la Canción. Lo conozco desde que estaba pequeño ya que mi padre era un gran consumidor de música colombiana y latinoamericana.



¿Dónde y cuándo?

10 de febrero, 7 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51. Boletas: de 51.500 pesos a 102.900, en tuboleta.com

CULTURA

EL TIEMPO

