En Cartagena sonará una 'Armonía celeste'

De su maleta llena de carpetas, Antonio Miscenà, director general del Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena, extrae una gran hoja de papel blanco en la que está diseñado un calendario con los primeros días de enero del 2019. Allí, escrito en lápiz, está consignado el programa de la nueva edición de este encuentro musical, que será del 4 al 13 de enero.

Miscenà, en cuya lengua aún palpita el idioma italiano, asegura que puede explicar la programación del festival en varios sentidos: horizontal, vertical, por franja horaria o por locación, o, incluso, desmenuzando el tema central. “Como cada año, el festival tiene un tema en función del cual escogemos los músicos y el repertorio. El de este año es ‘Armonía celeste’, que es la relación entre la música y la ciencia”, explica el italiano.

A partir de esa premisa, esa carta de navegación que es la programación del festival se dividirá en varias rutas. Pero el corazón, y en eso es claro Miscenà, son las composiciones del alemán Johann Sebastian Bach.



Según el director del festival, la visión tradicional es que Bach era un gran artesano que estaba siempre en su casa escribiendo música e iba a la iglesia porque tenía un “contrato mortal” (cada semana tenía que entregar una ópera nueva).



“Sin embargo, la historia reciente muestra un Bach que estaba orgánicamente conectado con todo, tenía relación con todos los intelectuales de su época y una visión compleja del momento, era consciente de que un mundo se estaba cerrando y otro se estaba abriendo”, dice Miscenà.

Por ello, en el festival se interpretarán seis conciertos dedicados a la llamada música especulativa Bach, con piezas como 'El arte de la fuga'. “Son obras que no tienen una finalidad precisa, no son escritas para un instrumento, para un grupo. Es música abstracta, hecha para superar la concepción de los instrumentos, la característica sonora; es música celeste, para llegar a lo universal”, explica el director.



Además, la renombrada pianista británica Angela Hewitt interpretará las 'Variaciones Goldberg', una obra que Bach completó en 1741 y, según Miscenà, tiene una complejidad aritmética y numerológica increíble.



Los primeros días, la programación del festival se dedicará a la música ejecutada no filológicamente, que, según su director, busca mostrar cuál es su carácter universal y la relación matemática entre los sonidos. “Esta primera parte está pensada para mostrar la estructura interna de la música”, añade el italiano.



La segunda parte es de música filológica, en la cual las composiciones se interpretarán tal como fueron concebidas, con conciertos como Armonía de la naturaleza, en el que la Filarmónica Joven de Colombia interpretará 'La consagración de la primavera', de Stravinski.

La última parte es la ópera, que en esta edición será la bufa Così fan tutte, de Mozart. “Es la ópera más racional, más formal, más simétrica; son tres hombres y tres mujeres, dos novios y dos novias; el filósofo en contraposición a la persona simple”, asegura Miscenà.



Este montaje, en colaboración con el Spoleto Festival dei 2Mondi, de Italia, contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Medellín y solistas como el barítono italiano Roberto de Candia, la mezzosoprano Elena Belfiore y la soprano colombiana Julieth Lozano. Además, la escenografía fue diseñada por Dante Ferretti y Francesca Lo Schiavo, quienes han ganado tres premios Óscar de mejor dirección de arte por las películas 'Hugo', 'El aviador' y 'Sweeney Todd'.



Entre los invitados se destacan la Philharmonia Orchestra, de Londres, que protagonizará el concierto inaugural, además de otros cinco recitales; el cuarteto vocal New York Polyphony, el Quartteto di Cremona, de Italia, y los pianistas Víkingur Ólafsson (Islandia) y Daniel Kharitonov (Rusia).



Aparte de sus presentaciones musicales, la Philharmonia Orchestra será parte del Centro de Experiencias que tiene preparado el festival (ver recuadro). Allí estará disponible su proyecto de realidad virtual que celebra la grabación de la Sinfonía n.° 5 de Beethoven, realizados por la orquesta como parte del disco fonográfico que se lanzó en las sondas Voyager 1 y 2, que aún recorren el espacio.

Experiencias con música y tecnología

Una de las novedades de esta edición será el ‘Centro de experiencias’, del 10

al 12 de enero en el Centro de Convenciones. En este espacio se realizarán presentaciones de proyectos tecnológicos con música e imágenes, talleres de grabación de audio y charlas sobre el vínculo de la música con otras disciplinas. La entrada es libre.



