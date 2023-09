El Festival Cordillera, reconocido como el encuentro de sonidos latinoamericanos más celebrado del continente, se llevará a cabo los días sábado 23 y domingo 24 de septiembre en el emblemático parque Simón Bolívar. Los asistentes vivirán dos jornadas llenas de música, conciencia ambiental e himnos intergeneracionales.



Latinoamérica se une en esta fiesta de la música, celebrando sus legendarios sonidos que se han convertido en parte esencial de su identidad.



Entre los destacados artistas que se presentarán se encuentran Dread Mar I, Los Cafres, Damas Gratis, Rawayana, Siddharta, José González, Monsieur Periné, Diamante Eléctrico, Juan Pablo Vega, 1280 Almas, Dorian, Claudio Narea interpretando éxitos de Los Prisioneros, Las Áñez y muchos otros.



Los corazones latinos latirán al ritmo de himnos icónicos que han forjado su espíritu, tales como 'Loco', 'Latinoamérica', 'La camisa negra', 'Welcome to Jamrock', 'Cómo te voy a olvidar', 'Insane In The Brain', 'Eres', 'Llueve sobre la ciudad', 'Eterna soledad' y muchos más.



El Festival Cordillera, en su segunda edición, se asocia con la Fundación Al Verde Vivo para llevar a cabo una campaña de reverdecimiento del Páramo de las Cuchillas en Cundinamarca, Colombia. Por cada transacción de compra de entradas al evento, se sembrará un árbol o planta nativa en el páramo.

Programación del sábado 23 de septiembre

La jornada del sábado 23 de septiembre brillará con la presencia de destacados artistas que ofrecerán letras y ritmos inigualables. Residente, Café Tacvba, Los Ángeles Azules, Bomba Estéreo, Los Caligaris, Damian Marley, 2 Minutos, Los Bunkers, Damas Gratis, Diamante Eléctrico, Plastilina Mosh y muchos más conforman una ecléctica mezcla de talento.



El primer día de festival dará inicio a las 2 p.m. con la apertura y presentación de Superlitio y Mónica Giraldo, en el escenario Aconcagua y Cocuy, respectivamente.



A las 3 p. m., 1280 Almas se presentará en el escenario Cotopaxi, mientras que Silvestre y La Naranja actuarán en el escenario Cocuy, y Bella Álvarez en el Bosque.



A las 4 p. m., Damas Gratis se apoderará del escenario Aconcagua, mientras que José González se presentará en El Bosque.



La noche comenzará con la energía de los grandes exponentes de la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules, quienes subirán al escenario Aconcagua a las 6 p. m., coincidiendo con la actuación de Diamante Eléctrico en El Bosque.



A las 7 p. m., Dread Mar I se presentará en el escenario Cotopaxi, mientras que Los Bunkers tomarán el escenario Cocuy.

A las 8 p. m., Café TACVBA deleitará al público en el escenario Aconcagua, mientras que Margarita Siempre Viva ofrecerá su música en El Bosque.



A las 9 p. m., Damian Marley se adueñará del escenario Cotopaxi, y Plastilina Mosh tomará el escenario Cocuy.



El punto culminante de la noche será la presentación de Residente a las 10 p. m. en el escenario Aconcagua, mientras que Los Espíritus ofrecerán su música en El Bosque.



Este día finalizará con las actuaciones de la explosiva Bomba Estéreo en el espacio de Cotopaxi y la legendaria banda argentina de punk 2 minutos en el Cocuy, a las 11:45 p. m.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información del Festival Cordillera, y contó con la revisión de la periodista y un editor.