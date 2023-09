Belly Hérnandez da un respiro de calma tras unos días dedicada a probar nuevos sonidos y componer nuevo material musical. Pero la teclista de la banda barcelonesa Dorian está emocionada por volver a Colombia, país al que ya han visitado en algunas ocasiones y con el que han podido conectar esa mezcla de pop, rock, elementos electrónicos y hasta un poco de melancolía en conciertos muy cercanos; pero ahora se le miden a ser parte de la segunda edición del Festival Cordillera, un encuentro gigantesco, en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

“Con Colombia siempre hemos tenido una relación muy estrecha, se nos ha entendido desde un primer momento, fíjate que la esposa de nuestro bajista es colombiana, la conocí de gira en Bogotá y ahora está en Barcelona con él (Bart Sanz), pero sí que conectamos muy rápidamente con el país y su cultura. Nosotros hemos sido un grupo que ha visto la caída de las casas discográficas, el auge de internet y pues pudimos llegar a muchos países de habla hispana y creo que ha sido eso. La primera vez que tocamos fue en una edición de Estéreo Pícnic y fue una gran sorpresa ver que ya la gente tenía mucha emoción y cantaban nuestras canciones”, dice.



Con la mayoría de edad en la música (18 años de carrera), la banda ha jugado con un sonido muy ecléctico. “Es cierto es bastante elástico”, agrega Belly Hernández. “Tiene diferentes disfraces, como en Diez años y un día en el que hicimos como una revisitación de temas emblemáticos de la banda en clave acústica, quitarles el tema electrónico; así como en Justicia Universal, que fue un poco una vuelta a los orígenes de la música de la banda”, precisó la tecladista.

La banda se presenta el domingo en Bogotá en Cordillera. Foto: Archivo particular.

La banda también lanzó en junio Techos de cristal, que tiene un mensaje social y de empoderamiento femenino y un enfoque de tipo social, casi que de inconformismo con el sistema, con su más reciente álbum Ritual. Dorian ha grabado cinco álbumes de estudio: 10.000 metrópolis, El futuro no es nadie, La velocidad del vacío, sumados a los antes ya mencionados.También hay amores, reflexiones por el paso del tiempo, referencias literarias, beats, guitarras y samplers en cada una de sus apuestas sonoras y sobre todo un espíritu muy cercano al de la música independiente, muy poderosa pero no tan dependiente al mainstream o la moda.



“En España hay muchos festivales, ese es el lugar en el que tenemos mayor exposición. Igual, hay una escena alternativa que funciona y en ese sentido creo que tenemos mucha suerte. Si lo comparas con otras décadas, sí, echas de menos otros sonidos, igual está todo monopolizado por otro tipo de música que es un poquito homogénea; pero hay muchos mundos que conviven y el tocar en vivo, en directo, que es donde la gente de verdad se engancha con los grupos, ver el espectáculo y los instrumentos”, reflexiona Belly, antes de responder nuestro Cuestionario sonoro.

¿Qué artista imitaba cuando era niña?

Cuando era muy pequeña me gustaba Raffaella Carrá.

¿Qué concierto le ha dejado huella?

Los de Depeche Mode, siempre que toquen cerca iré a verlos.

¿Canta en la ducha?

No tanto, me gusta hacer armonías, pero no solo en la ducha.

¿Qué canción la hace llorar?

La banda que me hace llorar es Depeche Mode con Precious, que habla del divorcio de Martin Gore.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus padres?

El clásico ‘Duérmete niño, duérmete ya’.

¿Qué canción te devuelve a la adolescencia?

Alguna de Los planetas o de Lemonheads.

¿Con quién le habría gustado compartir escenario?

Con David Bowie.

¿Con qué estrella se encontrado en un festival?

Yo tenía que ir al baño, todo estaba acordonado y al salir vi millones de cámaras haciendo fotos y justo después salió del mismo baño Robert Smith, de The Cure.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1