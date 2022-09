Andrea Echeverry puso a todo el público a cantar “yo amo mi cuerpo entero. Vino con su guitarra azul con rosa, un utero como decoración y un gorro de unos senos y junto a Héctor Buitrago y su aventura llamada Aterciopelados brillaron con fuerza en la tarde del segundo día del Festival Cordillera, que se está llevando a cabo hoy en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

“‘Duo dinamico’ es la historia del pestilente del Restrepo y de la gomela aquí presente”, dijo Andrea Echeverri, quien cantó emocionada y cerró su presentación con el éxito Maligno.

Los sonidos de las guitarras y de otros instrumentos se escuchaban a varios metros a la redonda en la primera noche del Festival Cordillera, que abrió sus puertas en el Parque Simón Bolívar para recibir a los amantes de la música.

Antes el argentino Piero había llenado de nostalgia y ternura durante un recital también lleno de clásicos. “Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Juntemos todas las manos, todas las manos que quieren paz en Colombia”, dijo el cantante casi al terminar su concierto, tras ganarse a todos con canciones como Llegando, llegaste, que configuró un coro multitudinario.

Antes sus compatriotas de Conociendo a Rusia tuvieron la tarea de empujar el ánimo d los primeros que llegaban al escenario Aconcagua. Mientras que en la tarima del Cocuy,la banda bogotana N.Hardem compartía sus primeras rimas con la gente.

Un poco de la fiesta musical del primer día

Tras una tarde soleada los primeros artistas recibieron a los que 'madrugaron' para ver el espectáculo.

Son cuatro escenarios en el festival, uno de ellos es el Cotopaxi. Foto: Kevin Ramírez. EL TIEMPO

4:30 p.m. - Adriana Lucía y la maestra Nidia Góngora hacen homenaje a Totó la Momposina

La maestra Nidia Góngora, en tarima con Totó la Momposina. Foto: Kevin Ramírez. EL TIEMPO

Adriana Lucía acompañó a Totó la Momposina en el escenario para cantar ‘El Pescador’ a dúo.



La maestra Nidia Góngora llegó desde el Pacífico para homenajear a la artista. Suena 'Bolero a dos voces' y salsa al son de 'La sombra negra'.



"Qué viva su voz, qué viva su baile y qué vivan sus tambores", dijo Mónica Giraldo, luego de cantar la canción que le compuso a Totó.

3:45 p.m. - Totó la Momposina se toma el escenario

Entre aplausos y ovaciones, Briela Ojeda cierra su presentación cantando 'Doña Justicia'. Ahora, esperamos la última presentación de Totó la Momposina desde las 3:45 p.m.



Fue uno de los momentos más emotivos, teniendo en cuenta que la cantadora estaba llevando a cabo el último show en un escenario, pues recientemente se anunció el retiros de las tarimas.

3:00 p.m. - Poder femenino en el escenario

Lalo Cortés y Briela Ojeda en la tarimcon Lalo Cortés y N. Hardem se encargaron del arranque del evento. en el escenario Cotopaxi.

La primera edición del Festival Cordillera le da la bienvenida a Bogotá con la presentación de @briellaojeda acompañada de Lalo Cortés y @n_hardem en el escenario Cotopaxi pic.twitter.com/e3c9MXo0w0 — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 24, 2022

2:30 p.m. - Arranca la primera presentación

El escenario Cotopaxi explota con la presentación de Delfina Dib, @Liannamusic, Lalo Cortés y @briellaojeda pic.twitter.com/Ebfoxs6dNF — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 24, 2022

Luego de un rato Molotov apareció en el escenario donde ha hecho temblar la tierra. Nos salió chingón sin autotune", Molotov después de tocar 'Gimme The Power', en un momento en el que al escenario del Aconcagua no le cabía un alma. Unos gritaban de alegría en contraste con otros que pidieron más sonido.

Lo mismo sucedió con la llegada de Los Auténticos Decadentes al escenario Cotopaxi. “¡Bogotá siempre decadente con nosotros!”, fue la frase con la agradecieron la fidelidad de sus fanáticos. Algunos de ellos tomaron pista para ver luego el show de Mon Laferte en la principal del Festival Cordillera.

Mon Laferte derramó algunas lágrimas en su presentación. Foto: Andrea Nempeque

Mon Laferte emocionó a sus fans cantando sus éxitos más conocidos como "Amárrame", "Tu falta de querer" y "Mi buen amor", así como puso a bailar a la audiencia al ritmo de cumbia, incluso sacando al escenario al personal de seguridad para corear sus canciones.



La artista en un momento se mostró muy emocionada, al punto que se le vio soltar un par de lágrimas.



Aseguró sentirse así al poder, por fin estar cantando en Colombia, por lo que incluso rompió los esquemas de seguridad y se subió a la barda donde estaban los fans y se tiró al público.

Con una copa de vino en la mano, Mon Laferte brindó después de interpretar junto con todo el público su canción ‘Mi buen amor’. Ella brindó con el público, se bajó de la tarima para que la audiencia la levantara y dio uno de los espectáculos más enérgicos y emocionales que ha tenido el festival. A esta hora termina su presentación después de interpretar “Tu falta de querer”

Un momento en el show de los Los PetitFellas Foto: Laura Bohórquez

Los PetitFellas también armaron la fiesta con sus rimas con un espectáculo colorido que ayudo a ganarle la batalla a las corrientes de aire heladas de la noche.

Los hijos de Bogotá y dueños del 'fucking goce' llevaron por un viaje de emociones a los asistentes del escenario Cocuy. Los Petitfellas junto a la Big Band dirigida por Plutarco Guio dedicaron temas clásicos como 'Suspense', 'Rock n' Love' y 'Antes de Morir'.

The Wailers regresó con su reggae a Colombia. Foto: Christian Galicia

"Estamos profundamente agradecido con el Dios de la música, la ciudad y su público", afirmó Nicolai Fella, la voz de la banda bogotána que le ha apostado a combinar géneros como el rap, el rock y el jazz.



Además, pidieron 'mucho ruido' por el Festival Cordillera, ya que lo ven como una oportunidad para seguir compartiendo música en su idioma desde su ciudad.

Caifanes es uno de los show más esperados. Foto: Jerson Cruz

Por otro lado, Babasónicos cerró con éxitos como "Irresponsables", "El Colmo" y "Putita". Los míticos The Wailers llegaron un poco retrasados al escenario.



Qué buen parche, Bogotá' dijo el vocalista de The Wailers durante su presentación en el escenario Cocuy.



A pesar del retraso al inicio y de los abucheos, la agrupación se presentó media hora más y todos los asistentes bailaron, cantaron y gritaron a ritmo de las canciones más populares como 'No Woman No Cry', 'Is this love', entre otras.

Mientras Caifanes, uno de los shows más esperados, saludaba en el escenario Aconcagua. "Bienvenida raza a tu espacio, tu universo, tú música. Bogotá, Caifanes está a tus pies", afirmó Saúl Hernández, líder de la banda México.



En este momento, tiembla el suelo del escenario Aconcagua con "Nubes" de los Caifanes. "Vamos a dar una vuelta al cielo", se escucha y se lee en más de una camiseta. "El aplausos es para tí, raza. No para Caifanes", recalcó Saul Hernandez.

El verdadero cambio eres tú. Felicidades por este nuevo camino que decidieron porque mereces la paz.

Hay Palmas en el escenario Aconcagua al son de "Matenme porque me muero". El sonido agresivo de las Stratocaster de Caifanes complementa la voz brillante de Hernández que ha cantado con una bandera de Colombia puesta en el micrófono."Los cambios políticos no dependen de los partidos. El verdadero cambio eres tú. Felicidades por este nuevo camino que decidieron porque mereces la paz, la seguridad, el desarrollo, la seguridad y sobre todo, tu comprensión. Felicidades raza, mantente firme", reveló el vocalista mexicano.

