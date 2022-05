Con Maná, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Café Tacvba, Los Auténticos Decadentes, Molotov y Draco Rosa como cabezas del cartel de artistas que se presentarán, se lanzó este 4 de mayo el Festival Cordillera, que será el 24 y 25 de septiembre en el parque Simón Bolívar, de Bogotá.

Este festival, que se realiza con el apoyo de Experiencias Aval, tendrá tres tarimas, un espacio para electrónica y una amplia lista de participantes.



Incluye, además, a Julieta Venegas, Mon Laferte, Babasónicos, Kase.O, Aterciopelados, No te va Gustar, LosPetitFellas, Totó la Momposina y el director y músico Emir Kusturika, con su grupo The No Smoking Orchesta.



También estarán Moemia, Los Amigos Invisibles, Piero, The Wailers, Soja, A Kapellah, Al2 El Aldeano, Caloncho, La Etnnia, N.Harden, Lianna, Arath Herce, Conociendo Rusia, Briela Ojeda y Dunplat,

En la tarima ‘Un bosque electrónico’ estarán Mad Processor, Quantic, Chancha Vía Circuito, Mitú, Rosa Pistola, Silverio, Gala Galeano, Uproot Andy, Populous, Cerrero, Mono Kike y Dejepucha.



Sergio Pabón, de Páramo Presenta, uno de los organizadores de los conciertos con el Grupo Ocesa, manifestó que "se llama Cordillera porque es el hilo que nos une como latinos. Será una celebración de sonidos, de música con la que crecimos”.



Igualmente, una actividad que propende por la sostenibilidad y responsabilidad por el medioambiente. Los organizadores agregaron que “será el primer gran evento carbono neutral. Por cada boleta que se compre, se sembrará un árbol en el parque y en la cordillera Oriental”.

Luz Ángela Castro, directora de Ocesa, manifestó: “Será un reencuentro en el corazón de Bogotá y confirmará el es ser latino, que es un orgullo”.



#ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos de Grupo Aval: Occidente, Popular y Av Villas, se une para la preventa, que será del 10 de mayo a las 9 a.m. al 12 de mayo a la media noche, a través de www.eticket.co.



Las boletas se pueden adquirir con tarjetas crédito y débito del Grupo Aval y/o Dale. Estas corresponden a la etapa 1, que cuestan 518.000 pesos el combo dos días.



Maria Fernanda Sánchez, Directora de Mercadeo de Grupo Aval, por su parte, manifestó: “Desde Experiencias Aval le hemos puesto el corazón para traer de la mano de dos grandes promotores del país, Ocesa Colombia y Páramo Presenta, la primera edición del Festival Cordillera, que será un homenaje al poder del rock en español, en donde los amantes de los sonidos latinos podrán disfrutar de los mejores exponentes del género y ser parte de un festival que tiene como premisa ser un espacio sostenible, siendo responsable con el medioambiente.”



A partir del 13 de mayor estarán disponibles las fases 2 y 3 cuestan 600.000 pesos combo y 650.000 pesos el combo, a través de otros medios de pago.

