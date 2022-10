El escritor colombiano Fernando Vallejo, ganador entre otros del premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en Lenguas Romances, confesó que escribe por necesidad, para "molestar a los hipócritas, a los de la Iglesia (católica) y a los de la política", a quienes considera una "partida de bribones".



Sin duda, la pluma de este antioqueño, que este lunes celebra sus 80 años, es una de las voces narrativas más originales e importantes del último medio siglo en la literatura colombiana.

Alguna vez, en una entrevista cuando iba a recibir el premio de la Feria del Libro de Guadalajara en 2011, dijo no sentirse mexicano ni colombiano, sino más bien un autor que ha escrito su obra solo para su idioma y "para unos cuantos", y aseguró que le tiene "sin cuidado que las traduzcan.



"Mi patria es la lengua española, la de veinte países, y ya cumplió mil años, unos cuantos más que yo", explica Vallejo, quien se siente "muy honrado" con el galardón.



Vallejo (Medellín, 24 de octubre de 1942), quien comenzó a escribir a los 38 años, salió de Colombia hace décadas, realizó estudios de filosofía, biología, música y cine, estos últimos en Roma, antes de instalarse y convertir a México en su hogar.

Llegó a México el 26 de febrero de 1971, recibió la nacionalidad en el 2007 y desarrolló en este país toda su carrera literaria y cinematográfica, aunque siempre con la vista puesta en Colombia.



"Aquí filmé mis tres películas y he escrito la totalidad de mis libros, que si las cuentas no me fallan son 17. Colombia es el país de mi niñez y el centro de mis diez novelas y de mis biografías de los poetas Porfirio Barba Jacob (1991) y José Asunción Silva (1995)", señaló cuando fue homenajeado por la feria literaria más importante de la región.



Con el corazón tan dividido "no logro decidir (...) si me debo morir allá o aquí", agrega. Su prosa está impregnada de un tono contestatario y la crítica la describe como vigorosa y áspera. También han calificado su literatura como una expresión de "escepticismo lúcido".



El jurado del premio, el más importante que da la FIL, lo consideró "una de las voces más personales, controvertidas y exuberantes de la literatura actual en español".



Desde hace unos años, Vallejo regresó a su natal Medellín, donde recoge los recuerdos de una infancia y una juventud que marcaron lo que sería luego una prolífica producción literaria. Eso sí, siempre rodeado de sus adorados perros, a los que incluso dedicó el Premio Rómulo Gallegos, cuando lo ganó en 2003, por su novela 'El desbarrancadero'.



Con información de archivo de EL TIEMPO