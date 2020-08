Una novela por entregas del día en el que el mundo paró

¿Recuerdan el silencio de los primeros días de la cuarentena? Parecía como si el mundo se hubiera detenido. Eran tantas las preguntas que a la cabeza le costaba trabajo pensar en otras cosas. Alborotada, la curiosidad se convirtió en la reina de la fiesta. Pero muy pronto las cifras empezaron a confirmar que la fiesta no era tal. Aparecieron el temor, la tristeza y el aburrimiento. Y en pocas semanas casi todos teníamos a algún conocido entre los contagiados.

Los días empezaron a hacerse cada vez más largos. Los planes que se habían pospuesto terminaron por cancelarse. Las cifras se multiplicaron como los peces bíblicos. El extrañamiento y la nostalgia pidieron la palabra. La solidaridad y las nuevas formas de discriminación se pelearon el protagonismo.

De un momento a otro, la muerte se instaló en las conversaciones, en las noticias, en las sospechas, en un nuevo imaginario colectivo. Muchos comprendieron, por fin, que la vida y la muerte son una misma cosa. Que se necesitan. Que se buscan. Que se tocan.



Algunos se sentaron en un diván virtual. Otros se entregaron a la meditación. Y aquellos que hemos convertido la escritura en una herramienta para conocernos mejor y para tratar de contestar las preguntas que aún no tienen respuesta, de repente comprobamos que habíamos ido llenando páginas con nuestras búsquedas. Que le habíamos abierto una puerta enorme a la imaginación. Que nos habíamos fascinado con el repentino cambio de reglas en un juego que la humanidad creía haber dominado.



En mi caso, el resultado de varios meses de escritura en medio de la pandemia, de muchas jornadas tratando de traducir en palabras la maraña de sensaciones, de vivencias y de cuestionamientos, se llama “Ni tú ni aquella gente”. Quienes han oído con atención al Gran Combo de Puerto Rico seguramente saben de dónde viene el nombre.



Entre los primeros lectores de esta obra, compuesta por 64 pequeños capítulos –cada uno de los cuales se toma apenas un par de minutos de lectura– hay quienes dicen que se trata de una novela. Otros la catalogan como un texto de no ficción literaria. Al final, no importa. Da lo mismo. No me interesan las etiquetas. Creo que es, como lo asegura un amigo editor, un conjunto de instantáneas que van tejiendo un testimonio de este tiempo extraño que nos tocó en suerte.



Los invito a leer “Ni tú ni aquella gente”, en El Tiempo, que lo irá publicando por entregas cada martes, a partir de hoy.